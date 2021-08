Nu de linkse wolk zich tot druppel heeft samengeperst, klaagt Rutte dat het zo wel erg nat is

De laatste keer dat Mariëtte Hamer zich gek liet maken, betaalden we nog met de gulden en paste alle ophef uit heel Nederland op twee televisiezenders. Ze zal zich dus vermoedelijk geen bal aantrekken van zijlijninformateurs die vinden dat ze haar opdracht moet teruggeven omdat het wel lang genoeg heeft geduurd met de vergeefse pogingen tot formeren van een kabinet.

Dinsdag belegt ze kalmpjes een nieuwe sessie relatietherapie. Dan komt Gert-Jan Segers, de man die zich al maanden telkens laat wegjagen, vervolgens met gepijnigde blik voor de camera’s dingen zegt als ‘nu niet’ of ‘zo niet’, en daarna toch weer terug komt huppelen, als een puppy die erop rekent dat al die vriendelijke mensen aan tafel heus wat kruimels zullen laten vallen.

Hij moet met Sigrid Kaag in gesprek, uit wier meanderende zinnen het niet altijd even makkelijk wijs worden is – om niet te zeggen dat er geregeld geen touw aan vast te knopen is. Vermoedelijk wil ze niet met Segers, al is dat kennelijk nog steeds niet hard en definitief genoeg uitgesproken (of misschien deed ze dat wel en konden Hamer en/of Segers haar niet volgen), en al dachten we eerder dat ze ook geen hoge pet op heeft van Rutte (‘hier scheiden onze wegen’, ‘een patroon van amnesie en verkeerde herinneringen’).

In een andere sessie op dinsdag moeten Mark Rutte en Wopke – wankel leider van een partij in verval – Hoekstra de confrontatie aan met Liliane Ploumen en Jesse Klaver. Die twee laatsten barsten inmiddels van vrolijkheid en zelfvertrouwen, want er is afgelopen zaterdag iets gebeurd dat historici later zullen aanduiden als een kantelpunt: niettegenstaande onverwerkte trauma’s over vorige kabinetsdeelnames en ondanks heel oude frustraties over ontelbaar veel pogingen tot linkse blokvorming die jammerlijk strandden nog voor ze waren begonnen, hebben de achterbannen van GroenLinks en PvdA ingestemd met verregaande linkse samenwerking. Er was vergaderzitvlees voor nodig bij de PvdA, en grondige kennis van artikel acht punt vier lid één van de statuten, en toen lag er zomaar een Albanese meerderheid voor een verbintenis met GroenLinks.

Niet dat dit vanzelfsprekend tot kabinetsdeelname zal leiden. Eerst wilde Mark Rutte onderhandelen ‘langs de inhoud’, en toen GroenLinks en PvdA de inhoud omarmden, vond hij de inhoud niet interessant meer. Toen wilde Mark Rutte de zekerheid dat de linkse wolk zou krimpen tot een waterdruppel, en nu de wolk tot druppel is samengeperst, klaagt hij dat het zo wel erg nat is.

Via Henk Kamp, rots in de branding in VVD-kringen, kwam dit weekend – zaterdagavond in Met het Oog op Morgen, zondag in Buitenhof – de VVD-boodschap dat Hamer haar opdracht maar terug moet geven. Een simpele rekensom leert evenwel dat Hamer drie keer meer geduld en zitvlees heeft dan alle non-formerende partijleiders bij elkaar.

Ondertussen gaat het regeren ongehinderd door. Maandagavond bleek het halve Binnenhof weer eens incontinent: uit diverse hoeken liet men lekken dat het kabinet op Prinsjesdag formeel bekend zal maken dat het miljarden zal besteden om de CO2-uitstoot te verlagen en de veiligheid te verhogen. Dat kan dus gewoon als demissionair kabinet: lustig doorregeren, miljarden aan belastinggeld uitgeven, en dat nog trots laten lekken ook.

De tijd dat Rutte en Kaag en Hoekstra gepassioneerd stonden te orakelen over het belang van ‘een nieuwe bestuurscultuur’ en de noodzaak alle ‘radicale ideeën’ daarover heel snel te bestendigen in een nieuw regeerakkoord ligt heel erg ver achter ons.