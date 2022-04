NOS-correspondent Frank Renout is Franser dan Frankrijk zelf

Zondagavond zat ik om acht uur klaar voor het NOS Journaal. Dat gebeurt nog maar zelden. Aangezien ik al de hele dag van alle kanten bestookt word met nieuws, hoef ik daar ’s avonds niet nog eens een samenvatting van. Zondagavond was dat anders, omdat gelijk met de start van het journaal de prognose van de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen bekend werd. Macron leek te hebben gewonnen, en Rob Trip schakelde direct naar Frankrijk, waar correspondent Frank Renout de prognose en de betrouwbaarheid ervan mocht duiden. Hij stond ergens op een dak, met op de achtergrond de Eiffeltoren – meestal een teken dat diegene in Parijs is. Ja, dit was een betrouwbare prognose, zei Renout, Macron heeft gewoon gewonnen.

Toen was het de beurt aan Gerri Eickhof, die verslag deed vanaf de plek waar de aanhang van Macron zich had verzameld. En ja hoor, weer die dekselse Eiffeltoren. De verbinding met Eickhof, die er met een crèmekleurig overhemd en geruit colbert patent bij stond, viel al na een paar seconden weg. Trip gebaarde ongemakkelijk lachend verontschuldigend naar de camera. Dat hielp: prompt werd de verbinding hersteld.

Terug naar Frank Renout, die gevraagd werd of de Fransen hadden gestemd op hun gedroomde kandidaat, of vooral tegen de ander? Ook daar had Renout een antwoord op. Helaas ontging zijn antwoord mij, omdat ik afgeleid was door Frank Renout zelf. Volgens mij heb ik nog nooit iemand gezien die zo Frans is. Die zwartgrijze dos haar, die neusvleugels, die ogen die wat dicht bij elkaar staan, die warme, bijna ronkende dictie. Die naam. Frank Renout is Franser dan Frankrijk zelf.

Frank Renout, NOS-correspondent in Frankrijk. Beeld NOS

Even later, terwijl Tim Hofman bij College Tour zijn selfcare-regime uit de doeken deed, zocht ik op internet informatie over Frank Renout. ‘Ik was als kind blijkbaar nogal nieuwsgierig’, zegt Renout op de correspondenten-pagina van de NOS. ‘Gebeurde er iets op straat, dan ging ik kijken. Mijn ouders werden er gek van. Snapte ik iets niet in de klas, dan vroeg ik ernaar. De leraren werden er gek van.’

Omdat iedereen gek van hem werd, besloot Renout maar journalist te worden. Maar dat wilde ik niet weten. Ik wilde weten waar Renout geboren is, of hij niet stiekem gewoon Frans is en je zijn achternaam dus als Renoe uitspreekt. Ik was op zoek naar orde, naar houvast, naar een verklaring waarom Frank Renout zó Frans is. Maar ik werd niets wijzer.

Het was al donker buiten toen Renout bij Nieuwsuur mocht vertellen over de kloof in Frankrijk, die alleen maar groter is geworden. Hij zei iets over tweedeling en versnipperde partijen, maar het enige wat ik hoorde was het klotsen van armagnac, het ruisen van graanvelden, het neerkomen van de slagboom bij de péage, knisperende grindpaden en tjirpende krekels. Ik smachtte naar augustus.

Op de website van de NOS vertelt Renout wat zijn missie als correspondent is. ‘Mijn persoonlijke uitdaging: laten zien dat Frankrijk meer is dan een vakantieland. Natuurlijk, de bergen en musea zijn prachtig. Maar...’

Maar toch.