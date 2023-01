Het kind heeft recht op minstens één neologisme per week, de volwassene moet er voorzichtiger mee zijn, al was het maar omdat hij niet op vertedering kan rekenen.

Mijn zoon noemt poep ‘poetsja’, zijn moeder blijft hem corrigeren. De ouder als veredelde eindredacteur. Maar aangezien ik het een prachtig neologisme vind, heb ik zijn gebruik overgenomen. Het woord ‘poetsja’ romantiseert het fundamentele menselijke afval, al was het maar omdat ‘poetsja’ tevens een Moldavische volksdans zou kunnen zijn.

Op vrijdagavond 20 januari verliet ik het huis, almaar ‘poetsja, poetsja’ mompelend, je moet immers op woorden kauwen, zeker op het neologisme. Een dame op straat keek mij aan vol vrees en dat begreep ik, het is nooit prettig een medemens die kan worden ingeschat als gestoord in het donker tegen te komen. Velen denken dat het beter is de gestoorde medemens in vol zonlicht te ontmoeten.

Eindbestemming van mijn reis was Hotel Des Indes in Den Haag, waar ik met een vriend iets zou gaan drinken. De enige verdraaglijke glorie is vergane glorie, daarom staat Des Indes bij mij op nummer één. Het Amsterdamse Amstel Hotel is ook vergaan en glorieus, maar pogingen tot modernisering hebben de aardigheid er een beetje afgehaald.

Toen ik het hotel betrad mompelde ik niet meer ‘poetsja, poetsja’, ik zei gewoon: ‘Waar kan ik mijn jas kwijt?’ Normaliteit veinzen is de snelste weg naar succes en warmte.

Mijn vriend en ik spraken uitvoerig over Gouda, een buitengewoon interessante middelgrote stad. In een hoek van de lobby ontwaarde ik een man die op de Oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard leek, aangezien Thomas Bernhard al in 1989 gestorven was besloot ik dat het Thomas Bernhard niet kon zijn.

Je kunt nog zo vaak ‘poetsja, poetsja’ mompelen, als je doden in hotellobby’s begint te zien wordt het tijd voor vrijwillige opname.