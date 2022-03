Honing is niet vegan. Dat klinkt als een flauw slimmigheidje van niet-vegan wijsneuzen om vegans te pesten – zoals we vroeger met ‘maar jij draagt leren schoenen’ vegetariërs voor hypocriet uitmaakten. Een waardeloos verwijt, overigens. Normale mensen schipperen en sjoemelen met hun principes. In alles consequent zijn is iets voor dwangneuroten en terroristen.

Nou heeft het veganisme geen bijbel met vegan spijswetten, dus je mag zelf bepalen waar de grens van ‘dierlijke producten’ ligt. Vlees is natuurlijk gewoon vlees, melk is melk, ei is ei. Maar nu heb ik een vegan kookboek voor me liggen (met de pakkende titel Vegan), en daar staat dus expliciet in dat ook honing voor vegans niet eetbaar is. En het ís natuurlijk strikt genomen een dierlijk product, maar is dat een reden om het te mijden?

De motivatie voor mijn wankele vegetarisme is niet de zoölogische indeling van organismen, maar het leed dat gepaard gaat met het in de schappen krijgen van vlees. Wanneer een kip echter in alle vrijheid en gezondheid een ei legt en een uurtje later constateert dat het verdwenen is, lijkt ze mij niet enorm van streek. Tenminste, de kippen wier eieren ik raapte op de Franse ferme leek het niet te boeien. Het zou natuurlijk kunnen dat ze vanbinnen een beetje triest zijn, maar aan de andere kant: ze zijn ook echt behoorlijk dom. Lief, maar dom. Lang verhaal kort: ik eet bio-eieren, omdat ik denk dat die kippen niet zielig zijn. Mijn mailbox zal nu volstromen met talloze voorbeelden van biologische-kippenleed, want dierenactivisten zijn uiterst gul met informatie. Tegen hen zou ik zeggen: de fundering onder mijn biologische-eierenstandpunt is robuust. Voor millieu-argumenten ben ik kwetsbaarder, dus richt uw pijlen daarop.

Hoe dan ook, ik eet dus steeds vaker vegan, Zo kwam het vegan kookboek mijn huis in, en nu weet ik dat een veganist geen honing hoort te eten. Nou zie ik niet een-twee-drie hoe bijenhouden serieus schadelijk is voor het milieu, dus ik neem aan dat het om redenen van zieligheid is. Het vraagt een bril met een bijzondere lens om dat te onderscheiden. Natuurlijk zal er met ze gehannest worden, maar pijn lijden... Ik heb een levendige fantasie, maar zelfs voor mij is het moeilijk om me een ongelukkige bij voor te stellen. Wordt die lusteloos? Gaan de vleugeltjes hangen? Insecten geven me nu eenmaal weinig om mijn gevoel op te projecteren. Hun gebrek aan aanhankelijkheid is legendarisch, hun onverschilligheid om met één uitgerukt pootje verder te trippelen is door menig kleuter goed gedocumenteerd, en sociale narigheden zoals pesterijen en buitensluiting (man, die kippen!) komen zover ik weet niet voor. Het kunnen natuurlijk binnenvetters zijn, maar dat lijkt me sterk. Het bewustzijn is de plek waar leed wordt ervaren, en ik zie het bij insecten niet. Ik zou ze schuldvrij kunnen eten als het niet zo ontzettend jakkie was.

Maar ik oordeel niet. Er zijn ook mensen die alleen fruit eten dat op de grond valt, want anders is het stelen van de boom. Die geen groente van de grond scheuren omdat het planten pijn doet. Dat komt door een mooie kwaliteit die we hebben, en daar moet je ook weer niet te veel over schamperen.