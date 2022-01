‘Normaal zou ik het door de vingers zien, maar het is nu speerpuntbeleid’, zei de agent

Mijn vrouw belde: de politie was gekomen om te zeggen dat het alarm van mijn auto al urenlang stond te loeien. Ze stond ernaast, hoorde ik aan het krijsende alarm op de achtergrond. ‘Ja meneer, ik doe mijn best!’, riep ze ineens. Niet tegen mij, vermoedde ik, want zulke teksten zegt ze helaas zelden tegen mij. Ze had het tegen de boze buurtbewoner die de politie had gebeld, en die zijn woede nu koelde op mijn vrouw, die er niets aan kon doen. De auto reageerde in zijn alarmpsychose namelijk niet meer op de afstandsbediening: hij zat op slot, bleef op slot en krijste. Ik hing op, sprong op de fiets en racete naar huis. Ik zag een rood stoplicht, vertraagde, keek links en rechts de lege lockdownstraten in en versnelde weer. Toet toet: politie. Piepend kwam ik tot stilstand, stapte af en stond met mijn ID al bij de politieauto voor de agent zijn portier ook maar had geopend. Mijn enige doel was elke discussie te mijden teneinde de boete zo snel mogelijk te incasseren en door te kunnen naar mijn belaagde vrouw.

De agent was jong en sloom – een vreemde combinatie. Hij wilde dan ook niet meteen ter zake komen, maar liever mij eerst een standje geven. Hoe gevaarlijk het was wat ik deed, en dat mijn haast het niet waard was om voor doodgereden te worden. Dit was niet het moment om erop te wijzen dat op de weg geen enkel verkeer was behalve mijn fiets en zijn auto. In plaats daarvan knikte ik, en zei dingen als ‘u heeft gelijk’, en ‘ik begrijp het’. Hij besloot met: ‘Normaal zou ik het door de vingers zien, maar het is momenteel speerpuntbeleid.’ Zo kun je het noemen dacht ik, behalve dan dat iedereen weet dat januari gewoon altijd bekeurmaand is. Zelfs wanneer het korps overwerkt en onderbezet is en de agenten op hun tandvlees lopen vanwege alle wappierellen, dan is de bekeurmaand nog steeds een heilige maand voor de politie.

Dat zei ik niet, want gelukkig hoef je in dit land niet alles te zeggen wat je denkt. Zwijgend wachtte ik tot zijn ongeïnspireerde preek voorbij was, en slikte de boete van 178 euro zonder te piepen, wetende dat de verbaliserende agent net zo weinig controle had over de omstandigheden als ik.

Sorry kinderen, geen toetjes meer tot de zomer.

Met hernieuwde woede trapte ik de pedalen rond tot ik arriveerde bij de plaats des onheils. Mijn vrouw overhandigde mij de nutteloze sleutels en snelde naar huis om hond en kinderen bij te staan.

Wachtend op de wegenwacht kreeg ik nogal wat aandacht. Ik zat namelijk in Wie Is De Mol?, een ontzettend tof en populair televisieprogramma. Nu was het Amsterdam Lights Festival, en wandelen langs lichtgevende kunstwerkjes was deze avond het enige vermaak in een straal van honderd kilometer. Een stoet van duizenden mensen trok voorbij, waarbij mijn loeiende en knipperende auto nieuwsgierig werd bekeken – het zou immers zo maar kunst kunnen zijn. Voor mij was het een herinnering aan het feit dat er miljoenen mensen naar dat programma kijken, een populariteit die ik eigenlijk alleen merkte wanneer ik zonder mondkapje naast een loeiend autoalarm stond waar duizenden mensen langsslenterden en ik niet weg kon omdat de wegenwacht er binnen nu en anderhalf uur kon zijn. Het werd heel gezellig.