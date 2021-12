Normaal leven, maar dan helemaal anders: uw jaarkalender voor 2022

Op weg naar het einde van 2021 (‘maar niet naar het einde van het virus’), wil het kabinet alles ‘drastisch veranderen’ met een lange termijnplan voor het leven met corona. Aldus De Telegraaf donderdag onder de chocoladeletters ‘CORONA-BAL BIJ BURGER’.

We mogen het dus weer zelf oplossen. Als militant pleitbezorger van vaste gewoonten wil ik natuurlijk mijn steentje bijdragen (‘Er zal maximale creativiteit worden verwacht’). Hier dus uw kalender voor nieuwe vaste gewoonten in 2022. Zodat het leven weer normaal kan worden, maar dan helemaal anders.

Januari Lockdown. Dry Januari wordt geannuleerd. WORDT GEANNULEERD!

Op 2 januari om 12.00 uur: Nationaal Klapmoment voor de zorg.

Nieuwjaarsborrels en dito toespraken verhuizen naar de zomer, zie augustus.

Februari Lockdown. Carnaval verhuist, zie april.

Wie toch nog op skivakantie wil, neemt voor de bijbehorende quarantaine een extra week vakantie uit het nieuw in te stellen ‘Mijn Keuze’-deel van de nieuwe flexibele schil van de kerstvakantie.

Maart Op 14 maart: jaarlijkse persconferentie over het al dan niet doorgaan van de lente. Jaap van Dissel becijfert live de modellering dan wel modulering van de te verwachte buitentemperaturen versus de getallen, te verdelen in milde getallen en een prelude van minder optimistische getallen. Wanneer de aannamen de verwachtingen overstijgen, verklaart premier Rutte de lente voor geopend. Dit is dan tevens de opening van de voetbalcompetitie en het niet-gesubsidieerde theaterseizoen (de rest speelt in de winter).

Paasei voor de zorg.

April Carnaval in Twente. De carnavalsverenigingen in Noordoost-Twente besloten deze week onder leiding van de Kadolstermennekes in Oldenzaal om carnaval het weekend voor Pasen te vieren. Dit kan wel problematisch worden als de lente wordt uitgesteld op de persconferentie van 14 maart: dan hebben we technisch gezien Pasen in de winter en kun je net zo goed carnaval in februari vieren en dan hebt u uw Mijn Keuze-skivakantie weer verkeerd opgenomen.

Pasen. Paaseieren voor de zorg zoeken (zie foto).

Koningsdag verschuift naar juni. Zie Prinsessendag.

Mei Op 4 mei Dodenherdenking, maar voortaan altijd op een lege Dam. Toch het indrukwekkendst.

Bevrijdingsdag vervalt ten gunste van het Dance & Club Seizoen, zie Prinsessendag.

Prinsjesdag op de derde dinsdag van mei. Een prima idee, al zeg ik het zelf: de begroting gaat 1 januari in, dus als de Kamer werkelijk meer invloed wil, is er nu tenminste tijd nog er echt iets aan te veranderen. Met die nieuwe bestuurscultuur.

De eindexamens blijven in mei en de scholen gaan buiten vakanties nooit meer dicht.

Juni Op 26 juni: Voorheen Koningsdag vieren we voortaan op de verjaardag van prinses Alexia, de meest zomerse koninklijke verjaardag. Heet nu Prinsessendag. Het koninklijk bezoek aan pittoreske gemeenten schaffen we probleemloos af, ten gunste van de koninklijke opening van het het Dance & Clubseizoen door losgeslagen prinsessen. Live uitgezonden: juichende menigten van jongeren in de straten. Dit seizoen duurt tot 1 oktober. ‘Mondige’ ouderen houden gedurende deze periode ook maar eens even hun mond. Zij bezinnen zich op de positie van jongeren in een geriatrische samenleving.

Juli Op 1 juli: begin nationale vakantiemaand. De schoolvakantie duurt vier weken.

Zuid-Europa gaat daarna in augustus met vakantie.

Juli en augustus zijn ook maximaal uiteten-maand, voordat het niet meer kan. Terrassen mogen twee keer zo groot zijn.

Augustus De eerste week van augustus begint het gehele onderwijs weer. Het weekend daarvoor vieren we Nieuwjaar, met vuurwerkshows in het hele land.

Brabanders en Limburgers krijgen hun zomercarnaval.

Half augustus intocht Sinterklaas, begin Sinterklaasjournaal.

September Landelijke boostermaand. Te openen met live uitzending Koninklijke Eerste Prik.

Op 5 september Sinterklaasavond.

Oktober Op 4 oktober Lockdownpuppydag.

Op 7 oktober Boekenbal, gevolgd door Boekenhamsterweek.

Opening van het gesubsidieerde theaterseizoen op anderhalve meter.

Laatste twee weken herfstvakantie, zo kan iedereen nog even naar het zuiden reizen zonder te moeten vliegen .

November Om de neuzen weer dezelfde kant op te zetten wordt de eerste week van november Ventilatieaanmoedigingsweek.

Op 15 november: plechtige opening van het wintergolfpersconferentieseizoen door Mark Rutte. Jaap van Dissel becijfert live de modellering dan wel modulering van de te verwachte buitentemperaturen versus de getallen. Tenslotte draagt hij J.C. Bloem voor:

‘De jaren gaan zooals zij gingen,

Er is allengs geen onderscheid

Meer tusschen doove erinneringen

En wat geleefd wordt en verbeid’

December Sterkte. En een gelukkiger nieuwjaar.