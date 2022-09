Normaal gesproken ­betekent corona dat we meer moeten doen in minder tijd, maar dit keer is er een wonder gebeurd

Tijdens mijn nachtdienst keek ik uit het raam. Het was heel vroeg in de ochtend, de zon was nog maar net op en tussen de plastic stoelen op het terras zag ik een figuurtje scharrelen. Toos (70) ging gebukt langs de stoelen en maakte die met een theedoek droog. Ik ontdekte dat ze dat elke dag doet.

De andere patiënten worden veel later pas wakker, die weten niet dat de stoelen ooit nat zijn geweest. Ze wrijven zich de slaap uit de ogen, sjokken de trap af, ploffen neer op zo’n stoel en steken een sigaret op.



Maar vandaag zijn de stoelen nog nat. Toos is vanmorgen niet in de tuin geweest, want ze zit in quarantaine: corona. De patiënten kijken verbaasd naar de druppels op de leuning en het plasje in de zitting. ‘De stoelen zijn nat’, mopperen ze tegen elkaar, en ze blijven dan maar staan.

Bij de zusterpost heeft zich een groepje patiënten verzameld. ‘Wij willen graag koffie.’

‘Dan zet je die toch?’

‘We weten niet hoe dat moet. Toos zet altijd koffie.’

Dat kan ik de patiënten niet helemaal kwalijk nemen, want Toos is de baas in de keuken. Ik heb haar weleens gevraagd waarom ze liever niet wil dat anderen koffie zetten, de vaatwasser inruimen of bestek uit de lade pakken.

‘Als andere mensen hier komen, is de keuken in gevaar.’

‘Wat zou er dan kunnen gebeuren?’

Ze zei niets.

Ik probeerde het nog eens. ‘Wat zou er dan met de keuken kunnen gebeuren, Toos?’

Geen antwoord.

Ik heb haar dossier weleens doorgespit, helemaal tot het begin, omdat ik wilde weten hoe ze in deze psychiatrische kliniek is terechtgekomen, maar zo ver terug gaat de digitale administratie niet. Toos woont hier al langer dan veertig jaar. Haar dossier is vooral het verslag van een steeds kleiner bestaan.

Aan het begin van mijn dienst ga ik meteen bij haar kijken. Voor de deur van haar kamer hijs ik me in beschermende kleding – schort, mondkapje, handschoenen en spatbril – en ik ga naar binnen.

Ze ligt in een vreemde houding in bed, met haar benen over de rand. Ze heeft vandaag nog niets gegeten of gedronken, zo te zien: het ontbijt en de lunch staan onaangeroerd op haar nachtkastje en alle glazen en bekers zitten nog vol. Haar bed is nat, de vloer ook en ik ruik urine.

‘Toos? Hoe gaat het?’

Ze kijkt me aan met haar smalle, bleke gezichtje. ‘Ik kan niet overeind komen.’

Ik meet haar temperatuur: koorts. Nu zijn er een heleboel dingen die ik moet doen. Eerst wil ik controleren of ze haar medicatie wel heeft ingenomen; Toos is de enige patiënt op de afdeling die haar medicatie zelf bewaart. Ik moet haar vitale functies meten en doorgeven aan de arts, die ik moet bellen om te overleggen of haar medicatie moet worden aangepast. Ik moet Toos overeind helpen om te drinken. Ik moet haar verschonen en haar bed ook. De vloer schoonmaken. Ze is te zwak om de wc op de gang te bereiken, daar moet ik ook iets op verzinnen. Misschien kan ik een postoel lenen van de ouderenafdeling. En zo zijn er nog wel twintig dingen.

Toos is niet de enige patiënt op de afdeling die corona heeft en beneden wachten de patiënten op mij die geen corona hebben. Normaal gesproken betekent een corona-uitbraak dat er meer gedaan moet worden in minder tijd, omdat er nog minder personeel beschikbaar is dan anders, maar vandaag is er een wonder gebeurd: door een misverstand is er juist een collega te veel.

‘Ga jij de coronapatiënten maar helpen’, zegt mijn boventallige collega. ‘Ik regel het hier wel.’

Vandaag ben ik Toos’ verzorger, huishoudelijke hulp en ober. Omdat ze zo weinig zegt, weet ik eigenlijk niet goed of ze het fijn vindt dat ik om de haverklap aan haar bed sta, maar ze voelt zich in elk geval niet hulpeloos of alleen. Dat weet ik zeker. Aan het eind van mijn dienst zit ze er een stuk florissanter bij.

Op de fiets naar huis weet ik dat ik alles heb gedaan wat ik wilde doen. Toch heb ik geen voldaan gevoel. Eerder somber, want ik denk: een boventallige collega overkomt me vast nooit weer.

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.