Nooit gedacht dat ik me zou opwinden over wangebruik van de driekleur

Soms betrap ik me op emoties waarvan ik in de verste verte niet wist dat ik ze bezat. Zo ontdekte ik dit weekend tijdens een bezoek aan de Achterhoek dat ik ongelooflijk uit mijn humeur raak van de omgekeerde vlaggen die nog stééds massaal wapperen langs provinciale wegen en rotondes – bedoeld, heb ik begrepen, als protest tegen het kabinetsbeleid in het algemeen en het stikstofbeleid in het bijzonder. En de populariteit van het vrij nieuwe actiemiddel schijnt rap toe te nemen.

Een paar dagen geleden was er in Tubbergen een ‘stille tocht’ om te demonstreren tegen de komst van een asielopvang, waarbij bijna alle deelnemers, inclusief de kinderen, een omgekeerde vlag meesjouwden. Mijn ergernis was voor mezelf een verrassing. Ik me opwinden over wangebruik van de driekleur? Had je me dat pakweg een halfjaar geleden voorspeld, ik had je hartelijk uitgelachen.

Burgerlijk

Ik dacht altijd weinig om de vlag te geven. In mijn vormende jaren – de babyboomers waren net aan de macht – golden gevoelens voor de driekleur als erg achterhaald, reuze burgerlijk, zoniet bedenkelijk nationalistisch. Ik liet me daar gewillig door besmetten. Met als gevolg dat ik er pas op hoge leeftijd een aanschafte, als ik me goed herinner ter ere van een eindexamenkandidaat in het gezin. Sindsdien mag de vlag eens per jaar uit de kelder komen, op de middag van 4 mei, om een dag later weer naar beneden te verdwijnen. En dat is dat.

Sowieso is dit land geloof ik niet erg gehecht aan zijn nationale vlag. Beste bewijs: pas sinds 2017 staat er een driekleur in het gebouw van de Tweede Kamer – een aanvankelijk nogal miezerig exemplaar dat in het parlement én ver daarbuiten voornamelijk tot gegiebel leidde. (Buitenlanders, heb ik me laten vertellen, vinden dat onbegrijpelijk. In hun ogen even onbegrijpelijk is trouwens dat er geen Europese vlag hangt náást de nationale, zoals in veruit de meeste EU-landen wel het geval is. De enige partij die dit bij mijn weten ooit heeft aangekaart is nieuwkomer Volt.)

Mogelijkerwijs valt die wijdverbreide onverschilligheid jegens de vlag te verklaren uit wat Karel van het Reve al in 1988 schreef: ‘We vinden het vaak wel leuk om Nederlander te zijn (hoge levensstandaard, zeer goede sociale voorzieningen, met een Nederlands paspoort heb je voor veel landen geen visum nodig), maar we zijn er meestal niet trots op. We geloven niet zo erg in Nederland (…)’

Dat is maar goed ook, denk ik doorgaans. Maar vanwaar dan toch mijn emoties bij de aanblik van de onderstebovenvlaggen? Natuurlijk hebben die alles te maken met de maffiose wijze van actievoeren die de radikalinski’s onder de boeren erop nahouden. Met de verongelijkte toon en de intimiderende manier waarop ze hun zin trachten door te drijven. En vooral: met het treurige feit dat ze daarmee nog succes lijken te boeken ook. De oude wijsheid dat wie heel hard schreeuwt niet per se heel veel pijn hoeft te hebben lijkt bij menig bestuurder diep weggezakt.

Dapper

Een paar weken geleden, toen de vlaggencentrale overuren draaide, maakte Binnenlands Bestuur een rondgang langs burgemeesters van agrarische gemeenten. ‘Ik begrijp dat niet iedereen blij is met die omgekeerde vlaggen,’ zei de een, ‘maar het is een vreedzame en vriendelijke vorm van protest.’ Een ander: ‘Alleen als ze in de weg hangen op gemeentegrond halen we ze weg, maar daarvan heb ik nog niet gehoord.’ Een derde: ‘Je kunt wel zeggen: nú weg met die vlaggen, maar dan loop je de kans dat ze Dronten helemaal vol gaan hangen en loopt het uit de hand.’

Van de vijf burgemeesters die het blad sprak was er welgeteld eentje dapper genoeg om de omgekeerde vlaggen weg te laten halen. Zijn argument: ‘Het gaat erom wie de baas is in het openbaar gebied, en dat is volgens mij de overheid.’ Volgens mij ook, beste burgemeester. Wie de vlag ondersteboven hangt, trekt geen lange neus naar het kabinet, zoals de actievoerende boeren ons willen doen geloven. Wie de vlag ondersteboven hangt trekt een lange neus naar ons allemaal.

Elma Drayer artikel column Beeld .

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.