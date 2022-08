Nog twee weken, dan moest alles op orde zijn. Mijn bureau schoon, mijn tuin onttegeld, mijn pensioen fossielvrij

Ik had de geest gekregen. Het was begonnen bij mijn inbox, of inboxen, die helemaal leeg moesten, terug naar nul ongelezen e-mails, in plaats van zeshonderd-nog-wat, en daarna had de opruimwoede zich uitgebreid naar de rest van mijn leven. Alles moest klaar zijn voor september, als ik weer echt met schrijven zou beginnen.

De nieuwe kast die al een half jaar met één deur en zonder la in gebruik was zette ik verder in elkaar. Mijn geliefde moest met zijn zwakke rug helpen om hem op zijn plek te schuiven, terwijl ons kind in zijn bedje in de andere kamer stond te brullen omdat hij niet voor onze voeten mocht kruipen.

In de tuin begon ik tegels te wippen, ik strooide tuinaarde over het zand en zaaide graszaad, dat ik elke avond water gaf.

‘Vind jij niet dat dat gras langzaam opkomt?’, vroeg ik mijn geliefde na een week.

Geleidelijk kwamen er stukken tafeloppervlak onder papieren en rommeltjes vandaan.

‘Wat vind jij een logische plek om ballonnen te bewaren?’, vroeg ik mijn geliefde.

‘Bij de slingers’, zei hij.

‘Hebben wij een plek voor slingers?’

‘Wel als we daar de slingers neerleggen.’

Ik stuurde een mail naar een fossielvrije campagnevoerder die ik kende, die vroeger goede verhalen schreef en mooie foto’s maakte, maar uiteindelijk besloten had haar leven te wijden aan de strijd tegen klimaatverandering. Ik stelde me haar soms voor als een alter ego, een versie van mezelf die een andere afslag had genomen, en dan dacht ik dat het efficiënter was dat zij zich nu helemaal op het klimaat concentreerde en ik op de kunst, in plaats van dat we het allebei allebei probeerden te doen.

‘Weet jij een fossielvrij pensioenfonds voor zzp’ers?’, mailde ik haar. Want in mijn inbox was ik ook een mail tegengekomen van mijn pensioenspaarbank Brand New Day. Er stond in dat ze bezig waren hun beleggingen te verduurzamen, maar op dit moment nog wel in Shell investeerden, en dat ze hoopten me voldoende te hebben geïnformeerd.

Mijn alter ego antwoordde meteen. Ze had een nieuwe vriend, een hele leuke, en verder voerde ze nog steeds actie, al werd ze er soms moedeloos van hoe langzaam dingen veranderden. Een fossielvrij pensioenfonds voor zzp’ers wist ze niet, ze deed zelf niet aan pensioensparen, ze was niet zo optimistisch over de toekomstige waarde van pensioenfondsen, inderdaad, vanwege het klimaat. Ze kende wel een paar niet-foute banken, maar of die ook pensioenspaarregelingen hadden wist ze niet.

‘Of je kan natuurlijk ook actie gaan voeren met andere zzp’ers om Brand New Day fossielvrij te maken!’, schreef ze, met een smiley met een zonnebril erbij.

Ik keek in mijn agenda, het was half augustus. Nog twee weken, dan moest alles op orde zijn. Mijn bureau schoon, mijn inboxen leeg, mijn tuin onttegeld en vol fluweelgroen gras. Mijn pensioen fossielvrij.

‘Leuk idee’, schreef ik terug, met een met open mond lachende smiley erbij, ‘ga ik doen!’