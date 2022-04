Nog steeds worden verschrikkelijke misdaden door Rusland medegefinancierd door Nederland

Met de nieuwe moordpartijen door de terugtrekkende Russen in ons geweten gegrift, is de vraag nog urgenter geworden: wat moeten we doen? Wat hadden we moeten doen?

Tot verbijstering van de Tweede Kamer vertelde minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken donderdag dat het kabinet tot dusver bijna niets heeft gedaan, met de sancties die aan de verantwoordelijke Russen en hun steunpilaren zijn opgelegd. Geen bevriezingen van bezittingen, geen jachten aan de ketting, geen onderzoek naar de oligarchen die via de brievenbussen van de Zuidas hun fortuinen wegsluizen. Zelfs het Kadaster had nog geen verzoek gekregen het Russische vastgoed in kaart te brengen, meldde het NOS Journaal dinsdag.

Hoekstra, die zich in zijn tijd als management consultant kon beperken tot analyses en adviezen, stelt maandag ‘een speciale coördinator’ aan voor het handhaven van de sancties. Kennelijk valt dat niet onder het ministeriële takenpakket. Deze ‘zwaargewicht’ begint dus pas vijf weken nadat de sancties werden afgekondigd. Sterker nog: het is bijna acht jaar nadat Rusland de Krim annexeerde en de eerste sancties werden afgekondigd. Sindsdien, zo schreven we eerder in deze krant, is er nauwelijks wat aan de handhaving gedaan. Kennelijk ging er te veel mankracht naar toezicht op de toeslagenouders.

In Italië is er een Fiod-achtige dienst met 60 duizend man betrokken bij de sanctiehandhaving, en is er al voor bijna een miljard aan tegoeden bevroren. De dienst is al twintig jaar geleden opgetuigd om terrorismefinanciering en witwassers op te sporen, schreef Rosa van Gool in een verhelderend artikel zaterdag. In Italië kennen ze hun pappenheimers.

Nederland negeert zijn pappenheimers. Wij faciliteren al jaren fiscaal aantrekkelijk het betalingsverkeer van criminelen, malafide bedrijven en andere figuren die op wat voor manier dan ook hun geld hebben ‘verdiend’. Nederland, het land dat denkt dat de meeste mensen met witte boorden deugen, laat het gewoon gebeuren. Sancties? ‘Door de snelle totstandkoming en ongekende reikwijdte van de sanctiemaatregelen is gebleken dat de uitvoering en het toezicht beter kan’, schreef Hoekstra vorige week, zonder ironie. De sanctiewet bestaat al sinds 1977.

Zondag liet Rutte weten ‘geschokt’ te zijn over de verschrikkelijke misdaden die door de Russen in Boetsja en andere voorsteden van Kyiv zijn begaan. ‘Nederland en zijn partners zullen niet rusten tot de daders ter verantwoording zijn geroepen.’

Maar échte maatregelen en echte offers schoof het kabinet ook zondag weer voor zich uit. Nog steeds worden deze verschrikkelijke misdaden mede gefinancierd door Nederland, middels de continue aanschaf van Russische olie en gas. Terwijl Estland, Letland en Litouwen dit weekend de import daarvan staakten, zei Rob Jetten, de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie, in tv-programma Buitenhof dat Nederland dat niet kan doen omdat we dat alleen ‘als Europees blok’ kunnen doen. Onzin. De Baltische staten zijn ook lid van de EU.

Zaterdag begon het kabinet een publiekscampagne om consumenten minder gas te laten gebruiken. De thermostaat moet op 19 en we moeten korter douchen. Maar de industrie kan blijven doen wat altijd al werd gedaan. ‘Zet óók de knop om’, is de slogan van de campagne. Tijd voor het kabinet om dat ook te doen.