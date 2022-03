Nog nooit in Rome geweest en toch zien veel pizzabakkers zich als de ideale Romeinse gids

Meestal ben ik niet zo vol van mezelf. Dat is anders als het over pizza’s bakken gaat. Met een authentieke deegroller maak ik een perfecte cirkel van zelfbereid deeg. Mijn tomatensaus, op basis van verse tomaten uiteraard, is een uitmuntende balanceeract van verse kruiden met een snuifje peper en zout. Dat ik geen steenoven heb, proef je zelfs niet.

Ga je al watertanden? Mooi zo. Graag nu een eerlijk antwoord op volgende vraag: Kan ik jou, gegeven mijn pizzaskills, ervan overtuigen dat ik dé aangewezen persoon ben om jou een Romeinse living like a local experience te bezorgen?

Lijkt me niet. Hoewel pizza’s tot de traditionele Italiaanse keuken behoren en ik een volleerd pizzabakker ben, zegt dat niets over mijn kennis van de Romeinse straten noch cultuur. Ik ben trouwens nog nooit in Rome geweest. Toch is dit soort schijnlogica schering en inslag in politiek, beleid en het publieke debat. Ik weet een beetje, dus ik weet genoeg om er alles van te vinden.

Voor wie is opgegroeid in een achterstandspositie is die zelfgenoegzaamheid tenenkrommend. Het doet je beseffen dat de combinatie van geringe kennis en een overschot aan zelfvertrouwen hoger wordt gewaardeerd dan doorleefde ervaring. Als in: ik geef wel eens bijles in een achterstandswijk, dus ik begrijp wat ongelijkheid is. Hulde en whatever. Kennisnemen van het leven met achterstanden is niet gelijk aan weten en voelen wat het met je doet om er dagelijks de nadelige effecten van te ondergaan. Laat staan dat het je doet doorvoelen wat het betekent én van je vraagt om aan die achterstanden te ontkomen.

Doel van deze schijnlogica is veelal de verdediging van de eigen positie. Macht wordt niet uitgeoefend door mensen in achterstandsposities, maar over mensen in achterstandsposities. How can I make this about me is dan de aangewezen strategie om de eigen machtspositie te legitimeren. Het is minimale ervaring maximaal uitbuiten. Bovendien slaat dat mooi aan bij de meningenfabriek die media in het bijzonder en de samenleving in het algemeen zijn. Want het is omdat ik én een machtspositie heb én weleens bijles geef, ik me als achterstandenexpert mag profileren.

Op zich klinkt dat allemaal onschuldig, zelfs logisch, maar dat is het niet. Op deze wijze houden we een deel van de noodzakelijke kennis buiten de deur. En dat belemmert weloverwogen meningen en besluiten. Wetenschappelijke kennis en professionele kennis zijn natuurlijk van belang. En het is niet dat ervaringskennis helemaal niet wordt gewaardeerd. Anders was het ook niet nodig geweest om te benadrukken dat je bijles hebt gegeven. Blijkbaar doet het ertoe dat er ‘iets van een soort van een beetje ervaring’ is om geloofwaardig te zijn.

Toch zal het geven van honderd of zelfs tweehonderd bijlessen, je niet dichter brengen bij de gevoelsmatige deprivatie van een leven met achterstanden. Net zoals een lezing van een ervaringsdeskundige onvoldoende is om ervaringskennis wezenlijk onderdeel te laten zijn van een organisatie of beleid.

Daarom is het nodig om te investeren in mensen die ervaringen hebben die andere mensen in de organisatie of het publieke debat niet hebben. Zo kunnen hun ervaringen kennisontwikkeling en de besluitvorming voeden. Het is een noodzakelijk tegenwicht tegen de diplomademocratie. En het helpt bij het voorkomen van goedbedoeld beleid dat is losgezongen van een bepaalde levenspraktijk. Omdraaien van de schijnlogica maakt dat duidelijk:

Omdat ik jaren in Rome woonde, er de smalle straatjes heb afgestruind, alle leuke pizzatentjes heb bezocht en de stad beter ken dan mijn broekzak, is mijn living like a local experience-initiatief uitgegroeid tot een succesvol bedrijfje. Volgende week kom je de foodtour doen. Deze sluit af met versgebakken pizza op het balkon van mijn appartementje aan de Via delle Botteghe Oscur.

Heb je er al zin in? Mooi zo. Graag nu een eerlijk antwoord op volgende vraag: is voorgaande voldoende om je ervan te overtuigen dat je lekkere pizza zal eten?

Lijkt me wel.

Tim ’S Jongers is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci.