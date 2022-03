Nog niet één van de 1.115 kinderen van toeslagenslachtoffers is met de eigen ouders herenigd

Zo’n half jaar geleden was iedereen geschokt door het hoge aantal uit huis geplaatste kinderen van toeslagenslachtoffers. Het CBS kwam destijds met een voorlopige en onvolledige schatting van 1.115 kinderen. Het leek een voorzichtig debat over het systeem van jeugdbescherming teweeg te brengen. Rechters gingen bij zichzelf te rade of zij wel zorgvuldig geoordeeld hadden.

Was er wel altijd sprake van kindermishandeling? Of had men juist naast ouders moeten gaan staan, die financieel kapot werden gemaakt door de overheid? Had men andere stappen kunnen nemen als er sprake was van verwaarlozing als gevolg van de extreme armoede en stress die hierdoor werden veroorzaakt? Maar het debat verstomde. Eindresultaat: nog niet één van de 1.115 kinderen van toeslagenslachtoffers is herenigd met de eigen ouders.

Ook de kinderen van Karin van Opstal niet, die ik een half jaar geleden sprak over haar uithuisgeplaatste kinderen. Het is moeilijk, vertelt ze, omdat ze heel even hoop had. Nadat ze de moed had verzameld met haar verhaal naar buiten te treden, werd ze uitgenodigd bij talkshows en mocht ze op bezoek bij Sander Dekker. Jeugdzorg liet ook vaker contact met een van haar uithuisgeplaatste dochters toe, wat inmiddels weer moeizamer gaat.

Na heel lang watertrappelen, kreeg ze eindelijk een reddingsboei toegeworpen. Hoopte weer aan het leven te kunnen beginnen. Voor het eerst in 17 jaar op vakantie. Ze wilde een opleiding doen. Inmiddels is ze diep teleurgesteld dat er geen schot zit in haar zaak.

Ze is gecompenseerd maar nog altijd moet het gezin rondkomen van 100 euro per week. Zij en haar man werken fulltime. Zoals veel andere toeslagenslachtoffers heeft ze een bewindvoerder, die het geld nog niet heeft vrijgegeven. Haar kinderen hoopt ze ooit te zien nadat ze 18 jaar zijn geworden.

Deze week kwam minister Weerwind van Rechtsbescherming met uiterst teleurstellende antwoorden op vragen van Pieter Omtzigt naar het een half jaar geleden toegezegde onderzoek naar de uithuisplaatsingen van de kinderen van toeslagenslachtoffers. Elk gevoel van urgentie lijkt te ontbreken. Uit niets blijkt dat hij het diepe menselijke drama dat achter deze cijfers ligt aanvoelt.

Naar een diepgaand onafhankelijk onderzoek kunnen we vooralsnog fluiten. Tot groot ongenoegen van zowel toeslagenslachtoffers als jeugdrechtadvocaten gaan de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het onderzoek naar de uithuisplaatsing van 1.115 kinderen van toeslagenslachtoffers doen. Deze inspecties hebben al tien jaar niets zien gebeuren, merkte Pieter Omtzigt terecht smalend op.

Bovendien betreft het onderzoek een systeemanalyse en er zal geen individueel dossieronderzoek worden gedaan. Een wassen neus, stellen jeugdrechtadvocaten Richard Korver, Mieke Krol en Joëlla Sengers terecht in het Algemeen Dagblad.

Ouders die te maken krijgen met een uithuisplaatsing worden geconfronteerd met een dichtgetimmerd systeem waarin ze nauwelijks rechten hebben en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zelfs in het vrij uitzonderlijke geval dat ze gelijk krijgen en de uithuisplaatsing dus achteraf niet was gerechtvaardigd, staan ze met zo goed als lege handen.

Diep verlangde gezinshereniging wordt ook als een gezin het leven weer op orde heeft gefrustreerd, bijvoorbeeld door de ‘aanvaardbare termijn’. Die is voor jonge kinderen maar een half jaar: als een kind langer uit huis geplaatst is, is de aanvaardbare termijn voor terugplaatsing overschreden omdat men ervan uitgaat dat dit schade in de ontwikkeling van het kind teweeg brengt.

Schade in de ontwikkeling is ook niet meer terug mogen naar je ouders, die wél liefdevol willen zorgen. Dat er juist over die aanvaardbare termijn een grote maatschappelijke discussie gaande is, is de minister kennelijk ontgaan.

Minister Weerwind zal moeten inzien dat een grondig onafhankelijk onderzoek naar de (minstens) 1.115 kinderen die als gevolg van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst, noodzakelijk is. De toeslagenaffaire bracht het fundamenteel disfunctioneren van de rechtsstaat voor tienduizenden burgers aan het licht. Ook het tot de bodem uitzoeken of de uithuisplaatsingen terecht waren raakt aan het functioneren van de rechtsstaat. Rechtsbescherming van ouders en kinderen in Jeugdbeschermingszaken is ver onder de maat. Dit zet het hele stelsel onder druk en heeft een onwenselijke angst en wantrouwen ten opzichte van jeugdbeschermers tot gevolg.

Niet voor niets adviseert de Raad voor de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming RSJ dat de rechtspositie van ouders en kinderen in uithuisplaatsingen structureel moet worden verbeterd.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.