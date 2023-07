‘Nog even en naast geen woning hebben we ook geen betaalbare reismogelijkheden meer’

Drukte in de trein op Rotterdam CS. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Mooier en rustiger

Met verbijstering las ik het interview met NS-baas Wouter Koolmees: we gaan de prijzen verhogen, anders zijn de treinen te vol. Dergelijk desastreus beleid heeft in Engeland geleid tot de hoogste prijzen én slechte dienstregelingen. Ondertussen slibben onze snelwegen dicht met recordfiles. Want we willen op ons kantoor werken, hoe dan ook. Terwijl de oplossing zo simpel is: stimuleer thuiswerken, subsidieer de trein, belast het autorijden. Tijdens corona hebben we gezien dat Nederland zoveel mooier en rustiger kan zijn.

Henk de Vries, Amsterdam

Marginale luxe voorziening

Treinkaartjes duurder in de spits? Lijkt logisch. Wat Wouter Koolmees kennelijk niet weet, is dat dat voor veel reizigers al geldt (met een Dal Vrij- of Dal Voordeel-abonnement). En het gekke is: dit jaar zijn juist die tarieven fors verhoogd (mijn Dal Vrij met zo’n 15 procent) en het standaard spitstarief slechts met een paar procent. Onze overheid interesseert zich niet voor het openbaar vervoer, een opmerkelijk contrast met bijvoorbeeld Zwitserland of Oostenrijk, en een dom en raar gegeven de klimaatproblematiek. En dientengevolge hebben we een semistaatsvervoerder die maar wat roept en doet, en eraan bijdraagt dat het ov een marginale luxe voorziening wordt.

Ameling Algra , Den Haag

Pensioen

Hoe is het mogelijk dat de man die aan de basis heeft gestaan van wat over een aantal jaren, naar mijn stellige overtuiging, het grote pensioenschandaal zal blijken te zijn, gewoon door kan gaan met zijn vernietigende werk? Nu zijn de spoorwegen aan de beurt. Terwijl er in enkele landen en steden succesvolle proefprojecten worden gedaan met gratis openbaar vervoer, bestaat Koolmees het om de tarieven in de spits te verhogen. Hoe verzin je het. Ik weet dat de treinen in de spits vaak overvol zijn. Maar er zijn vast wel betere oplossingen. Begin eens met het afschaffen van de eerste klas. Die wordt vrijwel niet gebruikt terwijl er in de tweede klas soms nauwelijks staanplaatsen zijn. En laat iemand Koolmees met pensioen sturen.

Joop van Zwieten, Moordrecht

Forenzen

Eind vorige eeuw werden we met ons hele hebben en houden de stad uit gedreven om te wonen (Schagen, Purmerend, Lelystad, et cetera). We moesten forenzen. Een decennium erna moesten we maar weer dichter bij ons werk gaan wonen. Hoe? Zie maar. Nu is het godsonmogelijk om in een stad als Amsterdam en andere betaalbare woningen te vinden. Dus moet je wel forenzen.

Intussen privatiseerde de NS en voerde de een na de andere zogenaamde efficiencyslag door. Lang leve het geprezen en voor de burger reeds duurste ov in Europa. Koolmees en velen bij de NS betalen waarschijnlijk niets.

En nu komt Koolmees met een gelegenheidsverhaal en ‘mega’-verhogingen als dwangmaatregelen. Nog even en er zijn naast geen woning dichter bij je werk ook geen betaalbare reismogelijkheden meer. Over visie gesproken. Kerel, doe je werk en zorg dat er voldoende openbaar vervoer is.

Dick Nieuwpoort, Haarlem

Omvormen

Wouter Koolmees krijgt 490.000 euro per jaar, omdat hij een pseudocommercieel bedrijf met 20 duizend werknemers leidt. De gemiddelde treinreiziger weet dat de NS al jaren ondermaats presteert. Koolmees verklaart dit met het gruwelijk neologisme ‘verspitsing’. Hij is geen psycholoog en kan niet verklaren waar die verspitsing door komt, zegt nog wel een paar onaardige dingen over het gedrag van treinreizigers en komt dan met de oplossing: treinkaartjes duurder maken in de spits.

Koolmees zou zijn inspanningen beter kunnen richten op het omvormen van de NS naar een echte publieke dienstverlener, die zijn dienstverlening aanpast aan het gedrag van de burgers, in plaats van dat gedrag te willen veranderen vanuit een commercieel bedrijfsbelang. En als dat Koolmees lukt, heeft hij dat exorbitante salaris pas echt verdiend.

Erik Klaver, Leiderdorp

Systemen

‘Hier werken 20 duizend mensen en we hebben veel complexe systemen. Die worden bedrijfsmatig gerund. Dat zie je in mijn salaris terug’, antwoordde NS-baas Wouter Koolmees op de opmerking dat hij ondertussen, met alle problemen die de NS heeft, met 490.000 euro per jaar tweemaal de Balkenendenorm verdient. Dus de hoogte van je salaris wordt bepaald door de complexiteit van de systemen en niet door de geleverde prestaties? Daar moet je bij een écht commercieel bedrijf niet mee aankomen, Wouter, want dan is na het voortdurend leveren van wanprestaties daar het gat van de spoortunnel.

Hans Nagtegaal, Bussum

Stickertjes en software

Niet alle treinkaartjes moeten duurder worden in de spits. Beperk je tot de stoelen in de eerste klas die je zou moeten kunnen reserveren. De hoogste bieder krijgt de stoel. Dat is fijn als je zekerheid wil. Maar als niemand biedt op een reservering, dan mag je ook met je tweedeklaskaartje zonder reservering op die stoel zitten. Het is makkelijk en goedkoop te realiseren met stickertjes en software.

Reinder Rustema, Amsterdam

Tover

‘Duurdere treinkaartjes in de spits.’ Dat verdedigt Wouter Koolmees. Dat is het paard achter de wagen spannen. De directeur van de NS moet in Den Haag met de vuist op tafel slaan: meer geld naar het spoor! Voor meer treinen, meer rails, meer personeel. De staat is 100 procent aandeelhouder van de NS, en heeft dus alle macht. Zo haal je klimaatdoelstellingen. De NS zal zeggen: nieuw spoor, meer mensen, meer treinen, dat heb je niet in een paar jaar geregeld.

We weten echter al 20 jaar dat we klimaatproblemen hebben, dat we daar wat aan moeten doen. Leid subsidiestromen om: weg van de subsidie voor fossiele energie en leid deze dan juist naar ‘klimaatpositieve’ bedrijven, zoals de NS. Dat had al lang gekund, maar Nederlandse regeringen geven al jaren blijk van een schrijnend gebrek aan visie.

Maak de trein aantrekkelijk! Ja, dat kost geld. Dat geld werd in de pandemie zomaar uit de hoge hoed getoverd voor de KLM. Tover eens voor het openbaar vervoer. Daar heeft iedereen wat aan.

Hans Wijering, Apeldoorn