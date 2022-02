Nog even en ik krijg vrede met de doodsfabriek in mijn wandelgebied

Enkele maanden geleden schreef ik over een nieuw crematorium, dat aan de rand van de stad verrijst, tussen de autoweg en het park waarin ik mijn dagelijkse rondjes draaf. Kort daarop nodigde Evert de Niet van uitvaartverzorger Dela, de initiator van het bouwproject, of ‘de aanjager’, zoals hij zich noemde, me uit voor een rondleiding.

Het adagium van Arnon Grunberg indachtig dat achter elke straathoek het avontuur kan beginnen, ging ik erop in, al was ik niet happig crematoria te betreden. Het was toch een beetje alsof ik de plek ging bezoeken waar we drie jaar geleden mijn vader naartoe hadden gebracht, tot aan de ingang van de oven, en vervolgens weer waren weggereden met het gevoel alsof we er een diepe ravage hadden achtergelaten, stiekem een bom hadden geplaatst, een vlammenzee in de achteruitkijkspiegel.

Maar ja, wie houdt er wel van crematoria? In de wereld? In vredesnaam? ’s Middags stond De Niet te stralen voor het bruinhouten gebouw, in het midden van een groot, langwerpig perceel, dat van rechts naar links steeds hoger wordt, zodat, als je vanuit het gebouw naar het westen kijkt, je blik over het stijgende land de lucht in wordt gevoerd, de hemel in, de oneindigheid. Daar heeft De Niet nog kunstenaars bij gehad.

Mijn vriendin, zei ik, dacht even dat ‘de aanjager’ van een crematorium degene is die het vuur opstookt, en ze maakte er op schouderhoogte een handgebaar bij, alsof ze de thermostaat even wat hoger zette. De Niet ging voor naar binnen. Ach, zei hij mild, als je in beelden denkt, kom je daar natuurlijk algauw op uit.

Niets deed mijn vader liever dan bouwen en verbouwen – als alles op zijn kop stond en iedere steen op de volgende stond te wankelen, was hij het gelukkigst. De Niet stapte enthousiast door grote en kleinere binnenruimtes voor ontvangsten, plechtigheden, het verzorgen en koelen. De vloeren zijn van bamboe, de muren van hout, zei hij; behalve de menselijke resten was alles milieuvriendelijk en recyclebaar.

Achter de oven bevond zich een machinekamer vol ketels en vaten, verbonden door een stelsel van slangen en buizen. De oven werkt elektrisch, legde hij uit, en alles wordt na verbranding gezuiverd en gefilterd, via de schoorsteen verlaat straks alleen hete stoom het gebouw. Zodat ik me niet meer hoefde af te vragen: bij welke windkracht is mijn huis bereikbaar voor de uitstoot? Wandel ik straks in de rook van tante Ria?

Buiten bedankte ik De Niet uitvoerig, en opgelucht – nog even, zei ik, en ik krijg vrede met de doodsfabriek in mijn wandelgebied. Daarna ging ik naar mijn fiets en zag ik de aanjager opgeruimd naar zijn auto op de parkeerplaats lopen, met grote stappen in hoge regenlaarzen door de modder, het hoofd omhoog, links en rechts vaklieden groetend, lachend en zwaaiend, helemaal in zijn element.

Ik haalde mijn fiets van het slot; even kon ik mijn vader horen neuriën.