Nog even en een zware zorgcrisis klopt aan de deur. Waarom zorgen we toch zo slecht voor de zorg?

Beeld Flore Deman

Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter en ouderen niet prettig oud. Verzorgd worden is goed voor ons, maar iemand verzorgen is dat ook: zorg is de basis voor liefde, hechting, en betekenis. En zonder zorg geen samenleving: de economie, cultuur en politiek zouden direct instorten als er niet voortdurend door en voor mensen werd gezorgd.

Er is, kortom, weinig zo fundamenteel als zorg.

Zorg is dan ook overal. Van het koude washandje op het koortsige voorhoofd van een kind tot het opensnijden van een patiënt op de operatietafel. Van grootouders achter de kinderwagen tot medewerkers op de crèche. Van vrijwilligers in het buurthuis tot handen aan het bed.

Maar iets dat overal is, is lastig te overzien. En wat je niet goed ziet, kun je niet waarderen. Wat je niet goed ziet, kun je niet goed verzorgen. En waar je niet goed voor zorgt, gaat kapot.

Nu al voelen ouders van jonge kinderen zich vaker opgejaagd dan elke andere bevolkingsgroep en is één op de tien mantelzorgers overbelast, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ervaart bijna de helft van de zorgprofessionals een ‘hoge tot zeer hoge’ werkdruk. Het tekort aan zorgpersoneel is groot en groeiende, met lange wachtlijsten voor jeugdzorg, ggz en verpleeghuiszorg en lange wachttijden voor spoedeisende hulp tot gevolg. Kinderopvangorganisaties zeggen noodgedwongen contracten met ouders op omdat ze de bezetting niet rondkrijgen.

Die problemen gaan niet vanzelf weg; als we niets doen, worden ze alleen maar groter. Dan stevenen we af op niets minder dan een zorginfarct – een crisis waarvan de coronapandemie slechts een vriendelijk voorproefje was.

Veel zorg is onzichtbaar

Het is moeilijk dat dreigende zorginfact te zien aankomen, en dat komt doordat we zorg zélf zelden zien voor wat het is. Dit heeft met de alomtegenwoordigheid ervan te maken, en met het feit dat zorg geneigd is zichzelf onzichtbaar te maken. Veel zorg heeft namelijk als doel de zelfstandigheid van de zorgontvanger te bevorderen. En hoe beter dat lukt, hoe meer de verzorgde kan denken dat hij helemaal geen zorg nodig heeft.

De Amerikaanse socioloog Lynn May Rivas constateert in Invisible Care and the Illusion of Independence dat ouders geneigd zijn jonge kinderen te prijzen om hun zelfstandigheid. ‘Wat een lekkere koekjes heb jij gebakken’, zegt een moeder tegen haar kind, hoewel zij het was die de ingrediënten heeft klaargezet, de oven heeft aangezet en, lang nadat haar kind zijn aandacht alweer op iets anders heeft gevestigd, nog vormpjes uit het deeg staat te snijden. Dat doen ouders expres: weinig zo stimulerend als het gevoel dat je iets zélf hebt gedaan. Maar zo raakt het web van zorgzaamheid en afhankelijkheid dat die zelfstandigheid mogelijk maakt, buiten zicht.

Een ziekenhuisverpleegkundige vertelde me eens wat ze allemaal voor haar patiënten deed zonder dat die dat doorhadden: overleggen met collega’s, bellen met thuiszorgorganisaties en fysiotherapeuten, zorgen dat onderzoeken goed zijn gespreid, en dat de arts de uitslag bekijkt en bespreekt met de patiënt. ‘Verpleegkundigen zijn de spin in het web’, zei ze, ‘maar een groot deel van ons werk is letterlijk en figuurlijk onzichtbaar’.

Zorg lijkt vanzelfsprekend

Zorg is essentieel werk, werk dat al het andere werk mogelijk maakt. Maar het leeuwendeel ervan zien we niet als werk. In de loop van de geschiedenis kwam informele zorg te boek te staan als een activiteit die met name vrouwen ‘van nature’ op zich zouden nemen. Zo werd zorg een vanzelfsprekendheid, en wordt vrouwen die voor naasten of kinderen zorgen verweten dat ze ‘niets doen’ – deeltijddecadentie, parttime-prinsesjes.

Deze geschiedenis heeft er óók aan bijgedragen dat het werk van professionele zorgverleners lang niet altijd op waarde wordt geschat. Afgelopen december schreef verpleegkunde-student Jorn Albers in deze krant dat hij en zijn medestudenten voortdurend horen dat ‘in de zorg werken een passie en roeping is, dat doe je niet voor het geld.’ Volgens de Sociaal-Economische Raad loopt het salaris van verpleegkundigen en verzorgenden inderdaad zo’n 9 procent achter op de markt.

Albers schrijft dat verpleegkundigen stelselmatig overwerken om in te vallen voor collega’s die uitvallen. ‘Waarom moeten wij ten koste van onszelf alles draaiende houden?’, vraagt hij zich af. In zijn klas ‘haakt de een na de ander af’. Dat iets een ‘roeping en een passie’ is wil niet zeggen dat het eindeloos meegaat, wil niet zeggen dat het niet kwetsbaar is.

Tijdens de coronapandemie werd plots heel duidelijk hoe fundamenteel zorg is, hoezeer het alles draaiende houdt. En ook hoe kwetsbaar het is. Doordat de ic’s de druk van covidpatiënten niet aankonden en de spoedeisende hulp, verpleegafdelingen en thuiszorg met personeelstekorten kampten, liep alles vast – tot achter de voordeur van zo’n beetje elke gezinswoning, waar ouders betaald werk moesten combineren met de zorg voor hun kinderen. Honderdduizenden mini-zorginfarctjes.

Beeld Flore Deman

Even applaudisseerde het land voor de zorgmedewerkers. Maar inmiddels is die waardering weer naar de achtergrond verdwenen. Dat terwijl de vraag naar zorg maar doorgroeit: we leven langer, hebben complexere gezondheidsproblemen en 1 op de 10 Nederlanders heeft meerdere chronische aandoeningen tegelijk. Op dit moment werkt ongeveer 1 op de 6 werkenden in de zorg. Als onze zorgbehoefte zich blijft ontwikkelen zoals verwacht, zal dat in 2060 1 op de 3 moeten zijn, aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Een volstrekt onrealistische verhouding, al was het maar omdat al die zorgverleners dan niet meer in andere essentiële sectoren kunnen werken.

Waarom zorg inefficiëntie nodig heeft

Beleidsmakers proberen al jaren om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld door in te zetten op preventie. En op efficiëntie – artsen en verpleegkundigen meer laten doen in minder tijd.

Alleen: zorg is van nature inefficiënt. Een thuisverpleegkundige vertelde me dat ze tijdens een avonddienst van vier uur tweeëntwintig patiënten moet bezoeken en 50 kilometer moet reizen. ‘Dan hou ik zes minuten per patiënt over’, zei ze. ‘Ik kan een wond verzorgen, helpen kousen aan- of uittrekken. Maar zorgen heeft ook een emotionele component – iemand troosten, een praatje maken. Dat kost tijd, en die tijd is er niet.’ Haar rooster was op de minuut nauwkeurig vastgesteld: ‘Maar het is een wetmatigheid in de zorg dat dingen meestal anders lopen dan gedacht.’

Wanneer je als zorgverlener niet genoeg tijd en ruimte hebt om in te spelen op het onverwachte, ben je niet meer écht aan het zorgen – en dat is stressvol. Niet gek dat uit cijfers van de Commissie Werken in de Zorg twee jaar geleden bleek dat ruim 40 procent van de afgestudeerde verpleegkundigen en verzorgenden binnen twee jaar het vak verlaat. Of dat een kwart van de zorgverleners nog voor de coronapandemie in een Nivel-enquête aangaf het gevoel te hebben in een ‘crisissituatie’ te werken, waarbij ze te veel te snel probeerden te doen. Volgens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten verlieten 138 jonge huisartsen vorig jaar het vak vanwege de oplopende werkdruk – het hoogste aantal in een decennium.

Geen oplossing, maar een verplaatsing

Een andere manier om het gat tussen de vraag naar professionele zorg en het aanbod te verkleinen: laat mantelzorgers taken overnemen van professionals. Momenteel verlenen zo’n vijf miljoen Nederlanders mantelzorg, en als het aan de overheid ligt moeten ze dat nog méér gaan doen, zeker met het oog op de vergrijzing. Maar doordat er verhoudingsgewijs steeds meer ouderen en steeds minder jongeren zijn, zal het aantal beschikbare mantelzorgers per 85-plusser volgens de Sociaal-Economische Raad afnemen van ongeveer vijftien in 2015 naar nog maar zes in 2040.

Geen rooskleurig vooruitzicht, want nu al worstelen veel mantelzorgers met de combinatie van betaald werk en onbetaalde zorgarbeid. Vraag het maar aan de moeder wier dochter door een ernstige stofwisselingsziekte 24 uur per dag zorg nodig had. Zij vertelde me dat ze weliswaar een financiële vergoeding kreeg uit het persoonsgebonden budget van haar dochter, maar voor minder uren dan zij zorgde. Ook was het expliciet geen loon: ze bouwde er geen pensioen mee op en was niet verzekerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ze zei: ‘Nu werk ik ook hartstikke hard, maar wat als ik van de trap val, of ziek word en niet meer voor haar kan zorgen? Ik wil niet zeuren, maar het voelt krom.’

Beeld Flore Deman

Wie voor een ander zorgt moet ook zélf worden verzorgd. Als je mensen wel een extra zorgtaak geeft maar niet de middelen om aan die zorgtaak te voldoen (bijvoorbeeld via een ruimhartig, betaald zorgverlof en behoud van sociale zekerheden), heb je het probleem niet opgelost. Je hebt het slechts verplaatst, naar het onbetaalde domein.

Zo gaat het vaker, met schaarste in de zorg: die wordt niet ondervangen maar verplaatst. Als een badeend die je onder water duwt, en die vervolgens even verderop de kop opsteekt.

Neem de suggestie van de SER om parttime-werkende zorgprofessionals meer uren te laten maken. Veel zorgmedewerkers hebben ook informele zorgtaken: ze hebben kinderen of verlenen mantelzorg. Als zij meer uur betaald gaan werken, kan de vraag naar professionele zorg juist toenemen. Wie zorgt er anders voor hun ouders of kinderen?

Ook het aantrekken van zorgpersoneel uit het buitenland, wat in ons omringende landen al veel gebeurt, is geen oplossing maar een verplaatsing van het probleem. Je kunt niet zomaar een blik buitenlandse zorgmedewerkers opentrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor hun landen van oorsprong – wie moet er dáár dan zorgen?

Waarom we zorg moeten zien voor wat het is

Zolang we zorg niet zien voor wat het is – namelijk: als alomtegenwoordig en essentieel, maar niet onuitputtelijk – blijven we het ondermijnen. En daar wordt uiteindelijk niemand beter van.

Willen we voorkomen dat alles op termijn vastloopt, dan zullen we beter moeten zorgen voor zorg.

Bijvoorbeeld met betere arbeidsvoorwaarden en meer bewegingsvrijheid voor professionele zorgverleners – zodat de mensen die in de zorg werken, dat ook willen blijven doen. Door substantieel meer te investeren in preventie, zodat onze vraag naar zorg behapbaarder wordt. Door mensen de tijd te geven om te zorgen, bijvoorbeeld met financiële steun voor mantelzorgers en ruimhartig geboorte- en ouderschapsverlof voor moeders én vaders.

Want zorg is het kloppend hart van onze soort, maar zorgen gaat niet vanzelf. Zorg heeft tijd, ruimte en ondersteuning nodig. Het heeft een waardesysteem nodig waarin onderhoud en herstel net zo hoog worden aangeslagen als vernieuwing en productiviteit, en mensen die begrijpen dat je een tekort aan zorgpersoneel niet oplost met een groter beroep op efficiëntie en mantelzorg alleen.

Dat begrijpen begint met zien. Met zien dat zorg een keten is die niet ophoudt bij de professionele zorg, maar dwars door al onze buurten en huizen loopt, tot de meest informele en intieme zorg aan toe. Meer nog dan een keten: een weefsel. Zorg is een weefsel dat overheid, zorginstellingen, professionele zorgverleners, mantelzorgers en ouders met elkaar verbindt – dat mensen met elkaar verbindt.

Zo’n blikverruiming begint met inzoomen, net zolang tot de scheidslijnen tussen zorg en werk, tussen behandel- en slaapkamer, tussen verschillende vormen van zorg en verschillende mensen, verdwijnen.

En met uitzoomen, net zolang tot je ziet dat alles en iedereen verbonden is. En dat het zorg is, dat die verbindingen in stand houdt.

Lynn Berger schrijft over zorg voor De Correspondent. Op 12 juli verschijnt haar boek Zorg – Een betere kijk op de mens (De Correspondent, 22 euro).