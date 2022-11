Op Marktplaats zocht ik naar het spel Wie is het?, dat in de zomervakantie een groot succes geweest was bij mijn dochters. Bij mij in de buurt bleken er niet zo veel koop te staan. Wel zag ik een advertentie voor een ander spel, Secret Hitler. Het was de ‘deluxe editie’, met een oranje-rode doos waarop onder andere een doodshoofd, een kronkelende slang en een vredesduif afgebeeld stonden. ‘Dit is het leukste spel ooit’, schreef een bevriende collega me, nadat ik een screenshot van de advertentie op Instagram had gedeeld. ‘Jij kent dit?!’ vroeg ik haar. ‘Of ik dit ken’ antwoordde ze. ‘Ik ben de meest sluwe fascist die dit spel ooit gezien heeft.’

Ik voelde ik me oud en hopeloos naïef. Nog altijd verkeerde ik in de veronderstelling dat Hitler-grapjes niet helemaal kunnen en Hitler-entertainment niet per se veel verder hoort te gaan dan bombastische documentaires op National Geographic. Maar blijkbaar was de wereld al toe aan een nazi-gezelschapsspel.

Een paar weken later kreeg ik een berichtje. Er stond een datum in, begeleid door de tekst: ‘Secret Hitler met illuster gezelschap. Doe je mee?’. Mijn nieuwsgierigheid won het van broze Hitler-principes en op de bewuste avond fietste ik naar het adres dat ze me had doorgegeven. Ergens had ik verwacht terecht te komen in een verborgen spelonk, waar fakkels voor schaars licht zouden zorgen en schimmige figuren met kappen over hun hoofd zich zouden ophouden in de schaduw, onbegrijpelijke zinnen prevelend. Maar het was gewoon een smaakvol verlichte bovenwoning met een mooie houten vloer, waar ik hartelijk welkom werd geheten door een jonge, blonde en knappe gastvrouw, die ook nog eens zwanger bleek te zijn. En ook de rest van het gezelschap bleek alleszins beminnelijk.

We dronken wat, belegden crackers met kaas en begonnen aan het spel. Het vereist nogal wat uitleg en daar is hier de ruimte niet voor, maar in het kort gaat het als volgt: iedere speler krijgt aan het begin van het spel een kaart. Daarop staat of je bij de Liberalen of bij de Fascisten hoort, of Hitler bent. De Liberalen weten niet van elkaar wie ze zijn, de Fascisten weten dat wel. Hitler weet alleen wie hij zelf is, een gegeven waar ergens ook een poëtische waarheid in schuilt. Ik behoorde tot de Fascisten, maar moest dus doen alsof ik liberaal was. Dat ging me beter af dan ik had gehoopt, maar niet goed genoeg: de fanatieke Liberalen wonnen met speels gemak. Zo was de wereld weer voor eventjes gered. Hitler, dat bleek de knappe, blonde, zwangere gastvrouw te zijn. Zul je altijd zien.