Noem polarisatie in 2023 gewoon verschil van mening en we gaan er al flink op vooruit

De resultaten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over het tweede kwartaal van 2022 zagen er niet al te hoopgevend uit. De Nederlandse burger is in een pessimistische stemming. Zo vindt 46 procent dat ‘het de verkeerde kant op gaat’ met het land. Daar staat tegenover dat 21 procent vindt dat het juist de goede kant op gaat. Maar dat kan te maken hebben met wat volgens het SCP wordt ervaren als de sterkste bron van sociaal conflict, de tegenstelling rijk-arm (63 procent).

Oorzaak van de defaitistische stemming zijn vooral de toestand van de economie – hoewel die floreert als nooit tevoren –, de situatie op de woningmarkt én de staat van politiek en het bestuur. Dat laatste vinden de respondenten van het SCP kwalijker dan de kwestie van armoede en klimaat en véél erger dan het probleem van immigratie en integratie.

Dat terwijl woningminister De Jonge onlangs verklaarde dat hij zich wel helemaal scheel kan woningbouwen, maar dat het door de immigratie dweilen met de kraan open blijft. Waaruit maar weer eens blijkt dat 1. alle problemen met elkaar samenhangen; 2. dat het aanmodderen blijft zolang we Hugo niet tot verlicht heerser benoemen en 3. dat Hugo niet bang is voor een sociaal conflictje meer of minder.

Hoe dan ook, het vertrouwen in de democratie daalt. Dat bleek ook uit een grafiek die de Volkskrant donderdag afdrukte. Terwijl Denemarken in Europa de kroon spant in het vertrouwen in de democratie (90 procent), dook het Nederlandse vertrouwen (62 procent) voor het eerst onder dat in Duitsland en Portugal en werden we ingehaald door België. Misschien moeten we eens gaan rondneuzen in Kopenhagen en Brussel, om erachter te komen wat ze daar goed doen.

Onder de noemer ‘afnemend vertrouwen in de democratie’ valt een breed scala aan ongenoegens. Wanneer de stemming in het land daalt, daalt het vertrouwen in de democratie. Vooral de verwachting dat de eigen financiële situatie zal verslechteren is fnuikend. Die twee hebben weinig met elkaar te maken, maar de Nederlander ervaart dat toch anders. Die redeneert: als ik erop achteruit ga, deugt die democratie niet.

Waar komt het dalende vertrouwen vandaan? Natuurlijk van allerhande problemen die maar op de plank blijven liggen. Maar het SCP wijst ook nadrukkelijk in de richting van ‘verharding’, ‘polarisatie’ en het ‘geruzie in Den Haag’. Dat is hoopgevend. Terwijl de Haagse politici menen dat ze met geruzie en het aanjagen van de polarisatie stemmen binnenhalen, blijken de burgers daar helemaal niet op te zitten wachten. Hoe de groei van polariserende partijen als BBB en JA21 dan valt te verklaren, is een Haags raadsel. In elk geval kan het niet aan de burgers liggen die in de polls verklaren erop te gaan stemmen.

Gelukkig is het vertrouwen in de kranten en het NOS Journaal in Nederland onverminderd hoog. Dat komt mooi uit, want volgens het SCP is voor de media een belangrijke rol weggelegd in de vermindering van de polarisatie. Wij moeten meer berichten over de inhoud en vaker twijfelaars aan het woord laten. Bovendien moeten we niet ‘alles meteen polarisatie noemen’. Noem het gewoon ‘discussie’ of ‘politiek verschil van mening’, dat klinkt al een stuk minder polariserend.

Die aanbeveling komt te laat voor het volgende COB, maar voor het eerste kwartaal van 2023 moeten de positieve gevolgen van het advies toch zichtbaar worden: het wordt een mooi en optimistisch jaar!