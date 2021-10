Noem ‘druk’ van Farmers Defence Force gewoon wat het is: pure intimidatie

Boeren in Den Haag voor een actie van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF). Beeld ANP

Brief van de dag

Onder druk van Farmers Defence Force sneuvelt het stikstofplan. Organisaties en bedrijven die vóór zijn, trekken zich onmiddellijk terug uit angst.

Ik stel voor dat de Volkskrant het beestje bij de naam noemen. Die ‘druk’ is pure intimidatie. Luister naar de woorden van hun woordvoerder, denk aan de intimiderende acties waarbij boeren met trekkers het halve land plat hebben gelegd, en provinciehuizen en het RIVM hebben belaagd.

Vergeleken met Farmers Defence Force is Extinction Rebellion met hun kruispuntbezetting een theekransje. Dat zal ook de reden zijn dat díe actievoerders - inclusief de journalisten die er verslag van willen doen – wel worden opgepakt door de politie.

Gerard Mensink, Vleuten

Coronapas

Met de coronapas zouden we weer meer bewegingsruimte krijgen. Daar moesten we wel iets voor opgeven: de vrijheid om ongehinderd te gaan en staan waar we willen. Nu lopen de besmettingscijfers toch weer op.

De coronapas blijkt dus – ondanks de hoge prijs die we ervoor betalen – niet te helpen om het virus onder de duim te houden. Laten we die pas daarom weer zo snel mogelijk afschaffen en teruggrijpen op effectieve(re) maatregelen als anderhalve meter afstand en mondkapjes.

Relatief weinig ingrijpende maatregelen waar we ook al lang aan gewend waren.

Peter Jamin, Utrecht

Geen antwoord

Waarom er nog coronaschermen hangen bij de kassa’s, vraagt Maarten Keulemans zich af. Want er is geen overtuigend, wetenschappelijk bewijs dat dergelijk plastic schermen afdoende beschermen tegen een besmetting met het coronavirus, betoogt hij.

Net zomin is uit onderzoeken gebleken – even teruggezocht – dat het desinfecteren van winkelkarretjes en -mandjes helpt (Keulemans berichtte hierover op 1 augustus 2020) of het dragen van mondkapjes helpt (zie de bijdrage van Keulemans 25 juni j.l.).

Steeds weer blijkt dat massa’s mensen ‘voor de zekerheid’ vasthouden aan dergelijke maatregelen. Geen bezwaar, vrijheid blijheid zou ik zeggen. Maar een logisch en rationeel antwoord is er dus niet te geven.

Nanette Haze, Nijmegen

Overdreven

Drieënhalve pagina’s Bonnie St. Claire. Vindt u dat niet schromelijk overdreven voor een zangeres met één hitje in een ver verleden en nu een boekje over haar drankverleden?

Anke van der Lubbe, Dedemsvaart

Aandacht

De bekende veelschrijver God krijgt twee pagina’s aandacht van de Volkskrant bij de heruitgave van zijn omnibus, debutante Bonnie St. Claire drie en een halve pagina voor haar autobiografie. Ere wie ere toekomt.

Carel Blotkamp, Utrecht

Over de Bijbel

Ik las het artikel over de nieuwe Bijbelvertaling en dacht: het mooiste boek na de Bijbel is een boek óver de Bijbel. Carel van Schaik en Kai Michel duiden in hun boek Het Oerboek van de mens, de evolutie en de Bijbel de Bijbelse verhalen op antropologische en sociologische wijze. Zij zien overeen- komsten tussen onze bestaansgeschiedenissen en Bijbelse elementen.

Voorbeeld: de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs staat voor het historische moment dat jager-verzamelaars zich gingen vestigen in dorpen en steden. Dit leidde tot ziekten, armoede, hongersnood, ongelijk eigendom, onderdrukking van vrouwen, oorlogen en pandemieën.

Ogen-openend boek, geschikt voor gelovigen en niet-gelovigen.

Luc Meuwese, Den Haag

Gasprijs

Op radio en televisie en in uw krant tuimelen de deskundigen weer over elkaar heen met adviezen over het hoe, wat, waarom en op welke wijze de compensatie van de gasprijs door de boven ons gestelden moet plaats vinden. Is het erg simpel als ik zeg dat het héél eenvoudig kan?

De overheid heeft aangegeven dat men de intentie heeft geld ter beschikking te stellen. Als diezelfde overheid de energiebedrijven gedurende deze crisis nu eens verplicht de prijzen vast te zetten op laten we zeggen het niveau van september? Vervolgens worden alleen de energiebedrijven gecompenseerd voor het verschil met hun inkoop van voor de schommelingen.

Lijkt me de simpelste, snelste en eerlijkste oplossing, die door een handjevol ambtenaren opgetuigd en gecontroleerd kan worden. Zodat we achteraf niet meer met ‘toeslagaffaire-achtige toestanden’ geconfronteerd zullen worden.

Gert-Jan van de Sanden, Tilburg