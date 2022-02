Nilüfer Gündoğan wil afrekenen met de doodsbedreigingen

‘M’n allereerste doodsbedreiging was in oktober’, zegt Nilüfer Gündoğan, zichzelf verbazend over de nonchalance waarmee ze dit vertelt. Sindsdien blijven de bedreigingen komen. Dat gebeurt via haar mailadres van de Tweede Kamer, op Twitter, Instagram, zelfs het keurige LinkedIn. Ze laat teksten, plaatjes en fotomontages zien, maar ik mag de details niet naar buiten brengen, dat zou het onderzoek verstoren. Laat ik zeggen dat ‘er komen tribunalen, dan ga je hangen’ de vriendelijke variant is. Ook haar moeder is uitgescholden, in het Turks, op Instagram.

Dit weekeinde bracht een nieuwe vloedgolf aan bedreigingen en scheldpartijen. Ze deed maandag aangifte en wil er, anders dan de eerste keer, nu wel over vertellen. Ze weet ook dat ze namens velen spreekt. Niet alleen bewindspersonen, maar ook de coronawoordvoerders in de Tweede Kamer die de lijn van de wetenschap volgen, ontvangen bedreigingen. Net als leden van het OMT, of huisarts Bernard Leenstra, bekend van de prullenbakvaccins. Niet iedereen wil dat openbaar maken, dat kan nieuwe reacties uitlokken. Gündoğan wel: ze gaat terugduwen, heeft ze zich voorgenomen.

Gündoğan bindt de strijd aan met 'de kleine Caligula's'.

Gündoğan is, naast de ingetogen fractieleider Laurens Dassen, het strijdbare gezicht van Volt. In de Tweede Kamer roept ze op tot een fatsoenlijk debat, Kamerleden van FvD spreekt ze aan op hun uitingen, ook als dat buiten de Kamer was. Geert Wilders noemt ze openlijk een racist, en als Martin Bosma in het Kamerrestaurant informeert of hij ook een fascist is, dan zegt ze: geen fascist, wel een racist. Ze legt uit waarom: ‘PVV’ers willen geen totalitaire staat, wel beoordelen ze mensen op hun afkomst.’

Deze week werkt ze thuis. Even bijkomen. Bedreigd worden is vermoeiend, aangifte doen ook. Waar dat thuis is, mag ik niet melden. De Beveiligingsautoriteit (BVA) moet over haar veiligheid waken en wil daarbij geen risico nemen.

Haar analyse van de toestand haalt ze uit het recent verschenen boek Waarheidszoekers van de filosoof Cees Zweistra. Hij onderscheidt daarin drie Caligula’s, genoemd naar de Romeinse keizer die van 37 tot 41 een schrikbewind voerde. Voor de grote Caligula’s – Twitter, Facebook, andere platforms – is angst zaaien een verdienmodel. De middelgrote Caligula’s – ze noemt Willem Engel, maar ook Amerikaanse tv-dominees – maken daar gebruik van. Met de kleine Caligula’s,– ‘mensen die de samenleving wantrouwen’, zegt Gündoğan’ – heeft zij nu te maken. ‘In hun eentje doen ze misschien weinig kwaad, samen kunnen ze Capitol Hill bestormen.’

Die kleine worden aangepakt, daarvan is ze overtuigd. Dat gaat de NCTV doen, de dienst van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die haar bij de aangifte goed heeft geholpen. ‘Maar laat je de grote Caligula’s met rust, zorg je niet dat de platforms gaan reguleren wat ze verspreiden, dan blijft het dweilen met de kraan open.’

Ze wijst naar een blinde muur buiten. ‘Schrijf ik daar met grote letters op: ‘Rutte is een satanistische pedofiel’, dan is dat laster en kan ik opgepakt worden. Maar doe je hetzelfde op een sociaal medium, dan gebeurt er niks. Dat klopt niet.’ Anonimiteit moet verboden worden, net als nepinformatie. ‘Als artsencollectief.nl structureel ivermectine aanbeveelt als middel tegen corona, zet dan zo’n account stop.’

Ze bespeurt een kentering: zowel Kamerleden als gewone Nederlanders hebben genoeg van wat ze psychische intimidatie noemt. Ze haalt De goddelijke komedie van Dante erbij. ‘De engelen die in de hel branden, zijn niet slecht. Ze zijn daar omdat ze geen vinger uitstaken bij de strijd tussen god en satan.’ Ook de 18de-eeuwse Engelse staatsman Edmund Burke citeert ze met instemming: het kwade kan alleen overwinnen als goede mensen niets doen. Zo wil ze dus niet zijn. En ze weet tot wie ze zich moet richten. ‘Het gaat over tribunalen, over World Economic Forum, Klaus Schwab. Die drek komt van de rechts-extremisten.’

Haar moeder schuift aan en knikt, een tikje zorgelijk maar ook tevreden. ‘Ze is té pittig, té eerlijk. Het is soms lastig, maar dat is nodig, dat is goed. Ik ben een trotse mama.’ Ze vertelt over haar neef, die in Turkije aanvoerder is van de CHP (Republikeinse Volkspartij) en daarmee oppositieleider tegen Erdogan. ‘We zijn een strijdbare familie.’