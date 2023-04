Niks meivakantie, maar Vlagvakantie

Koningsdag in Maastricht, 27 april 2022. Beeld Raymond Rutting /de Volkskrant

Het was op 21 april even een nieuwsfeitje. ‘Geen lange rijen op Schiphol aan het begin van de meivakantie.’ Merkwaardig hoor. Niet dat Schiphol de bagage-afhandeling ogenschijnlijk beter op orde heeft. Dat mag zo langzamerhand ook wel. Nee, het feit dat we na tien jaar Willem-Alexander op de troon, het nog steeds hebben over de meivakantie.

Natuurlijk wil je als koning dat het volk Koningsdag viert op de dag dat je echt jarig bent. Want stel je voor dat ze dat drie dagen te laat doen. Dat ze het vieren op de geboortedag van je oma. Dat ze dat doen op de dag waarop je moeder jarenlang feestte. Maar dan is de consequentie dat de meivakantie kan beginnen op 21 april. Verander de naam daarom in Vlagvakantie. Dat allitereert. Dat doet recht aan 27 april én aan 4 en 5 mei. Dat doet recht aan de koning, de gevallenen en de echte helden.

Martin Sikkens, Haren

Vrij

Al zo’n veertig jaar geleden opperde Gé Nabrink (1903-1993, vrijdenker,socialist, anarchist, oprichter NVSH) het idee om een soort strippenkaart voor vrije dagen te introduceren. Want wat moet een moslim of een geheide agnost of atheïst met al die verplichte vrije christelijke feestdagen? Hemelvaartsdag, tweede Paas- of Pinksterdag, de kerstdagen, wat heb je eraan als je liever het Suikerfeest, het Offerfeest of wat ook viert? Wie geen religieuze feestdagen wil vieren, kan andere momenten kiezen om zijn/haar tegoed aan vrije dagen op te nemen.

Corrie van Sijl, Krommenie

Staking

Stomverbaasd lees ik vandaag uitgebreid over de april-meistakingen in de Tweede Wereldoorlog. Mooi deze aandacht.

Maar waarom noemt de krant niet de grootschalige theaterproductie De Vergeten Twentse Lente van Johanna ter Steege en Liesbeth Coltof? Speelt in Enschede vanaf deze week en trekt als opvolger van Hanna van Hendrik tienduizenden bezoekers.

Jos Schuring, Haarlem

Schoolzorg

Wat konden we als schoolmaatschappelijk werk de jeugd in Rotterdam goed ondersteunen in de vorige eeuw. Dicht bij de leerlingen en hun ouders, die mij goed wisten te vinden.

Samen met de docenten maakten we een plan van aanpak betreffende leerlingen die zorgen baarden. Lekker korte lijntjes dus. In de meeste gevallen hadden de kinderen en hun ouders even een luisterend oor nodig en een duwtje in de rug om het leven weer aan te kunnen.

Maar helaas, dit systeem is door de overheid begin deze eeuw helemaal om zeep geholpen. Er moest flink bezuinigd worden en er waren onvoldoende concrete cijfertjes of de hulp wel zoden aan de dijk zette. Er werd weggekeken van het menselijke aspect. Nu zien we heel veel ontspoorde jongeren die stuurloos ronddolen.

Ik denk dat de overheid nu veel meer geld kwijt is aan alle narigheid waarin veel jeugd verkeert. Gelukkig dat de dames Haasen en Van Swet adviseren de jeugdhulp weer naar de scholen te brengen. Daarbij zou ik adviseren: bied hulp zo vroeg mogelijk aan.

Leida Ruiter, Wolvega

Wiersma

Zelf gedrag vertonen van een kind dat zijn zin niet krijgt en dan ons basis- en voortgezet onderwijs redden? Zoek de fout.

Barth Oeseburg, Leer (D)

Kaas

In het artikel ‘De kaaszaak Nederland’ in het Boeken & Wetenschap-katern van 22 april wordt belicht hoe kaas en kaasmaken door de eeuwen heen met ons land zijn verweven en de Nederlandse cultuur mede hebben vormgegeven. In een recent verschenen boek Bonaire, een koloniale zoutgeschiedenis door Bòi Antoin en Cees Luckhardt wordt duidelijk dat onder andere die Nederlandse kaasproductie al eeuwen vrijwel geheel afhankelijk was van zout dat van elders aangevoerd moest worden, sinds eind 16de eeuw hoofdzakelijk vanuit Bonaire. Zo ‘puur NL’ was en is al die kaas nou ook weer niet.

Ernst de Vries, Culemborg

Kunst

Geënthousiasmeerd door de opiniebijdrage van Dimitry van den Berg over AI en kunst, heb ik ChatGPT gevraagd of Dimitry van den Berg, kunstenaar en gemeenteraadslid in Haarlem voor D66, een AI-expert is: ‘Op basis van de informatie die u heeft verstrekt, lijkt het onwaarschijnlijk dat Dimitry van den Berg een expert is op het gebied van AI. Hoewel hij gemeenteraadslid is voor D66 in Haarlem en een kunstenaar, is er geen informatie beschikbaar die zijn expertise in AI aantoont. Het lijkt er daarom op dat Dimitry van den Berg geen AI-expert is.’ Zegt dit iets over Van den Berg of over ChatGPT?

Miriam van der Have, Nijmegen

Wonder

Ook atletenmanager Jos Hermens bezondigde zich dit weekend aan de contradictie die je vaak hoort bij verbazingwekkende sportprestaties. Over het fenomenale marathondebuut van Sifan Hassan zegt hij eerst: ‘Dit is een wereldwonder.’ Om eraan toe te voegen: ‘Ik heb er geen woorden voor.’

Luc Lansink, Amsterdam

Slechte ‘wetten’, opgedrongen door Brussel? Dat past in de Fabeltjeskrant

Martin Sommer schrijft: ‘Iedereen kent het belang van de Habitatrichtlijn of de klimaatwetten van Timmermans. Maar de checks-and-balances behorende bij de Nederlandse wetgeving ontbreken; er is geen fatsoenlijke parlementaire behandeling, geen uitvoeringstoets en ook geen voorgeschreven advies van nota bene Thom de Graafs eigen Raad van State.’

Dit is echt een verkeerde voorstelling van zaken. Een Europese richtlijn komt niet ondemocratisch tot stand. Richtlijnen leggen EU-doelstellingen vast en moeten worden aangenomen door de regeringen en – na uitvoerige behandeling – het Europees Parlement.

De uitwerking wordt overgelaten aan de lidstaten: deze leggen de te nemen maatregelen vast in nationale wetten die volgens de normale democratische procedures tot stand komen, in Nederland dus inclusief het advies van de Raad van State. Binnen de Europese afspraken moet Nederland strengere stikstofmaatregelen nemen dan andere landen, omdat de natuurgebieden en het water (de nitraatrichtlijn) hier meer te lijden hebben onder de intensieve landbouw.

De door Sommer zo genoemde ‘wetten van Timmermans’ bestaan helemaal niet. De ‘Green Deal’ is een heel breed opgezet meerjarenplan van de Commissie om klimaatverandering tegen te gaan. Elk Commissievoorstel om de doeleinden per sector te bereiken volgt de normale Europese wetgevingsprocedure, waarbij de lidstaten en het Europees Parlement hun instemming moeten betuigen, met het recht van wijziging.

De suggestie dat Nederland op ondemocratische wijze slechte ‘wetten’ krijgt opgedrongen vanuit Brussel hoort in de Fabeltjeskrant.

Bob van den Bos, voormalig lid van het Nederlandse en Europees Parlement