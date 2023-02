Nieuwe verwijsbrief, klik-klik, klaar. Opgelucht hangen we op. Maar een week later blijkt dat Evert nergens terecht kan

We hebben al bijna twee maanden aangemodderd – mijn patiënt Evert en ik. Die modder mag u in dit geval vrij letterlijk nemen, want hij heeft al drie maanden buikpijn en diarree. Onze pogingen zijn darmen tot normaal gedrag te bewegen met pillen en poeders van de apotheek: geen effect. Hij deed het Fodmap-dieet bij een diëtiste: hielp niet. Laboratoriumonderzoek leverde ook niks op.

Miserabel is hij van de diarree, vooral door de bijkomende buikkrampen en misselijkheid. Niet alleen hijzelf heeft er last van, zijn lontje naar zijn twee jonge kinderen is ook korter. Zijn werk lijdt er onder. We zijn het eens dat ik ben uitgedokterd, dus ik schrijf een verwijsbrief voor de maag-darm-leverarts in het lokale ziekenhuis.

OVER DE AUTEUR Rinske van de Goor is huisarts. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.

Enkele dagen later belt Evert: hij kan pas over een half jaar terecht. ‘Zal ik eens kijken wat de wachttijd ongeveer is bij het Antonius?’, vraag ik. Dat vindt Evert een goed idee. Helaas, daar wordt wachttijd van tweehonderd dagen aangegeven. Nog langer dus. Dan maar naar het UMC, het Universitair Medisch Centrum, besluiten we. Ik schrijf een nieuwe verwijsbrief en stuur hem op.

Vijf dagen later krijg ik een terugbelverzoek van de poli maag-darm-leverziekten van het UMC. Ik bel op en de poli-assistente vertelt dat ze zich als academisch centrum concentreren op de complexe gevallen, dus nemen ze alleen patiënten over van andere maag-darm-leverartsen en niet van huisartsen. Een beetje geïrriteerd vraag ik waarom ze dan wel als verwijsoptie openstaan op de verwijssite, maar ja, dat weet de vriendelijke poli-assistente natuurlijk ook niet.

Een paar dagen later heb ik Evert weer aan de lijn. Ik vertel hem het slechte nieuws: dat hij bij alle drie de ziekenhuizen niet terecht kan. In elk geval niet binnen zeven maanden. Evert en ik besluiten te kijken buiten de regio. Gelukkig kan ik de aangegeven wachttijden van de ziekenhuizen zien en met wat gepuzzel vind ik een ziekenhuis met een wachttijd van maar drie weken. Een half uur rijden, maar dat is te doen. Ik schrijf weer een nieuwe verwijsbrief en stuur die op.

De week erop staat er weer een terugbelverzoek van Evert in mijn agenda. Sorry, zegt hij, hij had de poli gebeld om een afspraak te maken. Maar ze konden hem geen afspraak geven, want zijn zorgverzekeraar heeft geen contract met hen afgesloten. Evert baalt. Dit is nu het vierde ziekenhuis waar we een afspraak proberen te maken. Ondertussen zijn we een maand en een reeks telefoontjes en verwijsbrieven verder en niks opgeschoten. We delen dezelfde frustratie, dat schept in elk geval een band.

Ik adviseer hem zijn zorgverzekeraar te bellen. Die is verplicht voldoende zorg in te kopen en zicht te houden op waar nog behandelruimte is, wat betekent dat ze kunnen vertellen waar zij nog plek hebben bij mdl-artsen. Ze doen ook aan wachtlijstbemiddeling, zeg ik bemoedigend.

Een week later belt Evert opnieuw. Hij heeft de afgelopen week de ene na de andere medewerker van zijn zorgverzekeraar gesproken en ook aardig wat bandjes en keuzemenu’s doorstaan en uiteindelijk is het hem gelukt. Hij heeft een medewerker gesproken die hem kon vertellen waar hij naartoe kan: een ziekenhuis op ruim een uur reizen, maar goed, bij dit ziekenhuis heeft zijn zorgverzekeraar in elk geval plek ingekocht. Nieuwe verwijsbrief, klik-klik, klaar. Opgelucht hangen we op.

Weer een week verder. Evert aan de lijn. Het ziekenhuis blijkt toch een wachttijd van vijf maanden te hebben. Intussen heeft Evert nu al ruim vier maanden onophoudelijk diarree. Hij is moe en is boos op de zorg.

De wachttijd voor een afspraak bij een maag-darm-leverarts is lang. Ondertussen zitten pas afgestudeerde maag-darm-leverartsen na een academische opleiding van minimaal twaalf jaar werkloos thuis of zoeken een baan in het buitenland. Omdat met de zorgverzekeraars nul procent groei is afgesproken. Dit betekent dat meer werk zich niet mag vertalen in meer fte’s aan specialisten. Zo is er een tekort aan maag-darm-leverzorg, terwijl er een overschot aan maag-darm-leverartsen is.

Deze afgesproken nul procent groei bespaart dan zorgkosten, maar kost ook veel. Het kost de patiënten langer ziekte en frustratie. Het kost de maatschappij extra ziektedagen. Wij huisartsen moeten leuren met onze patiënten, telkens opnieuw verwijzingen schrijven voor hetzelfde probleem, eindeloos heen en weer bellen met poli’s en de patiënt. Zinloos, tijdrovend, frustrerend en ondermijnend voor het vertrouwen in de zorg. Om buikpijn van te krijgen.