Een oma past op haar kleinzoon in Lent terwijl zijn ouders werken. Beeld Marcel van den Bergh

De 100-jarige mevrouw Maaskant vertelt hoe ze in haar jonge jaren was getroffen door de woningnood. Van 1947 tot 1953 moest zij met haar man (en later een kind) het doen met tussenoplossingen. Ze gingen samen inwonen bij een ander gezin met twee kinderen, ze gingen inwonen bij ouders, ze gingen een kamer huren bij een oudere mevrouw.

En tegenwoordig? Mag je nu met twee gezinnen op één adres gaan wonen? Wat vinden onze gemeentes hiervan? Hoe gaat het met de belastingdienst en het recht op inkomen wanneer je je kinderen weer terug laat verhuizen naar hun ouderlijke woning? Hoe vergaat het een oudere dame die een jong gezinnetje verwelkomt in haar huis?

Ook nu zijn er nog heel wat vrije en leegstaande kamers in Nederland. Zonder bouwen zouden jonge woningzoekers en huizenbezitters-met-hoge-lasten zich daar prima mee kunnen redden. Mevrouw Maaskant kan u vertellen dat het helpt. En nieuwe regels zijn vast goedkoper dan nieuwe huizen.

Marian Vis, Achterveld

Kloof

De kloof tussen de stad en het platteland bestaat niet, betoogt Sander Schimmelpenninck in zijn column. Grappig genoeg geeft zijn naamgenoot op de voorpagina juist een mooi voorbeeld van die kloof met de, in zijn stad, ‘alomtegenwoordige VanMoof-fiets’.

Nu woon ik niet op het platteland, maar in de zesde stad van Nederland. Toch zijn de columns van Amsterdammers in de Volkskrant de enige plek waar ik een VanMoof regelmatig tegenkom.

Gewoon ‘elektrische fiets’ zou voor de lezer toch voldoende moeten zijn? Tenzij het noemen van de merknaam juist de status van de auteur moet ­benadrukken. In dat geval werkt dit dus alleen in de Randstad.

Lotte Oostebrink, Groningen

Mondelinge toetsen

Ook columnist Aleid Truijens doet nu een duit in het zakje van de ChatGPT-­beroering. Zelfs de redactie van De Speld en het Transitieteam mengden zich in de ­discussie.

Opvallend is dat één aspect onderbelicht blijft. ChatGPT en soortgelijke apps zijn het antwoord op de onnodig grote nadruk die in het onderwijs is komen te liggen op schriftelijke toetsvormen. Zo overviel mij, als docent verpleegkunde, wel eens het gevoel te werken bij een hbo-opleiding journalistiek.

Pak het probleem bij de wortel aan en laat het onderwijs zich bezinnen op andere, passendere (zoals mondelinge) toetsvormen en het verdienmodel ­verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Peter Bakens, voormalig docent hbo-v, Den Haag

Alleengaand

In zijn essaybundel Alleen vraagt Daniel Schreiber zich af of je alleen én gelukkig kunt zijn in een maatschappij waarin romantische liefde als hoogste ideaal wordt gezien en alleen leven gelijk wordt gesteld wordt aan eenzaam zijn.

Op 52-jarige leeftijd heb ik het ­besluit genomen om alleen verder door het leven te gaan. Ik ben gelukkig, voel me compleet. En ik sta open om liefde te geven en te ontvangen. Voor zover met ‘romantische liefde’ de onmisbare intimiteit bedoeld wordt, is er ook veel mogelijk als we afstappen van het idee dat het iets exclusiefs is dat alleen binnen een monogame relatie mogelijk is. Kortom: ik ben niet eenzaam, maar wel alleengaand.

Durske Jacobs, Nieuwkoop

Platte afbeeldingen

Het is een illusie om te denken dat het mogelijk is om met behulp van kunstmatige intelligentie, zoals het Dall-E programma, een schilderij te maken in de stijl van Van Gogh, en Picasso.

Ik citeer de Belgische schilder Walter Swennen: ‘Onze blik op de schilderkunst wordt nu bepaald door ­platte afbeeldingen ervan. Maar als je het beeld hebt gezien, kun je niet ­beweren dat je het schilderij hebt ­gezien.’

Steven van Meurs, Maurik