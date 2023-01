Nieuwe ‘lobbywet’ tegen grijs gebied voor oud-bewindslieden kan best nog wat zwart-wit gebruiken

Toetsing of nieuwe functies van oud-bewindspersonen toelaatbaar zijn, is een goede zaak. Maar een vrijblijvend advies is niet voldoende.

Het is een begrip in Den Haag, het handboek dat in de wandelgangen bekendstaat als ‘het blauwe boek’. Het telt 120 pagina’s, met alle gewoonten en gebruiken waarmee een lid van het kabinet van doen krijgt. In dat blauwe boek komt het woord ‘integriteit’ 60 keer voor en ‘lobby’, in woordcombinaties, 31 maal. Maar juist rond deze thema’s bleek Nederland de afgelopen jaren nogal uit de Europese pas te lopen. Internationale organisaties als Greco, het orgaan van de Raad van Europa dat toeziet op handhaving van anticorruptienormen, stelden vast dat in Nederland nogal rommelig met de richtlijnen werd omgegaan.

Dat bleef niet onopgemerkt in de Tweede Kamer, die aandrong op meer duidelijkheid. Om zittende bewindslieden houvast te geven, lanceerde minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) vlak voor Kerst een nieuwe Gedragscode Integriteit Bewindspersonen. Daarin is alle bestaande regelgeving gebundeld, met als kern dat ministers en staatssecretarissen bij hun handelen te allen tijde de schijn van belangenverstrengeling dienen te vermijden.

Aankomende wetgeving

Ingewikkelder ligt de kwestie rond oud-bewindslieden. In het blauwe boek staat dat het gewenst is ‘dat een bewindspersoon bij het aanvaarden van een functie na afloop van zijn ambtsperiode zo handelt dat daarmee niet de schijn wordt gewekt dat hij tijdens zijn ambtsuitoefening onzuiver heeft gehandeld, c.q. verkeerd omgaat met de kennis die hij tijdens die periode heeft opgedaan’. Dat bleek in de praktijk een grijs gebied, waarin opmerkelijke carrièreswitches − van bijvoorbeeld de voormalige bewindslieden Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven − toch mogelijk waren.

In de laatste versie van het blauwe boek is al sprake van aankomende wetgeving over een ‘draaideurverbod’ en toetsing door een commissie over ‘de toelaatbaarheid’ van een functie van oud-bewindslieden de eerste twee jaar na het aftreden. Die wet (‘Regels gewezen bewindspersonen’) heeft Bruins Slot nu ook geopenbaard. Zoals gebruikelijk is een consultatieronde begonnen, waarna beide Kamers aan zet zijn.

Dwingender

Deze ‘lobbywet’ is zeker een stap vooruit, maar heeft op onderdelen nog een te vrijblijvend karakter. Als een gewezen bewindspersoon van het nieuwe ‘Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers’ een positief advies krijgt over een nieuwe functie, wordt dat openbaar. Een negatief advies niet. Bovendien kan de persoon de functie alsnog aanvaarden. Op dat punt zou de wet best wat dwingender mogen zijn. En als de minister toch bezig is, zouden vergelijkbare regels voor topambtenaren − die over dezelfde begeerlijke informatie beschikken − niet misstaan.