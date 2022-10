Nieuwe kankermedicijnen leveren meer financiële dan gezondheidswinst op

Vorige week verscheen in Trouw een artikel met de prikkelende kop: ‘Kankerpatiënt krijgt te laat toegang tot nieuwe medicijnen.’ De auteur van dit opiniestuk, zelf sinds 2018 longkankerpatiënt, stelt dat het veel te lang duurt voordat kankermedicijnen beschikbaar komen in ons land.

‘Nederland is een mooi land waarin uiteindelijk bijna alle in de VS goedgekeurde kankergeneesmiddelen in het basispakket komen. Maar de wachttijd is te lang. Om de kosten hoeven we de toegang tot deze middelen niet uit te stellen’, zo beweert hij. Ik vermoed dat Big Pharma zich bij lezing in de handen stond te wrijven.

De werkelijkheid is dat er de afgelopen jaren zeer veel innovatieve en dure kankermedicijnen op de markt zijn gekomen. Middelen die in de dagelijkse praktijk, bij de individuele patiënt, nauwelijks tot geen gezondheidswinst opleveren. Uit een recent onderzoek in The British Medical Journal blijkt dat nog geen 10 procent van alle in Europa geregistreerde kankermedicijnen de kwaliteit van leven aantoonbaar verbetert en dat slechts 40 procent van deze middelen eraan bijdraagt dat een patiënt langer leeft. Met gemiddeld drie maanden.

Kosten

In de afgelopen tien jaar hebben vroegere opsporing en nieuwe behandelingen ertoe geleid dat de vijfjaarsoverleving bij kanker is gestegen met 8 procentpunt. Toch zien we vooral aan de kostenkant de indrukwekkendste stijging: de uitgaven aan dure geneesmiddelen zijn vertienvoudigd naar bijna 3 miljard euro per jaar.

Gabe Sonke, hoogleraar oncologie en werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek- ziekenhuis, wond er in zijn oratie eind september geen doekjes om: ‘In de afgelopen tien jaar is met de komst van nieuwe kankermedicijnen de financiële winst van farmaceutische bedrijven (en hun aandeelhouders) velen malen groter geweest dan de gezondheidswinst van patiënten.’

In de geest van de onlangs overleden arts-schrijver Ivan Wolffers sprak Sonke in zijn oratie over de macht van de kankerindustrie en het verdienmodel van hoop. Dat is dapper, want hij zei dat als oncoloog in een kankercentrum dat voor onderzoek deels afhankelijk is van de farmaceutische industrie. Die laatste betaalt het ziekenhuis om onderzoek te doen met nieuwe, door haarzelf ontwikkelde medicijnen.

Het grote nadeel: ‘wie betaalt, bepaalt.’ Het zijn de farmaceuten die de opzet van de onderzoeken bepalen. Die zijn vooral geld gedreven en hebben als doel het op de markt brengen van een medicijn voor een zo breed mogelijke doelgroep en met een zo lang mogelijke behandelduur. Vaak blijft onduidelijk of en bij wie een middel de kwaliteit van leven verhoogt en de levensduur verlengt. Zo kan een middel er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat een tumor krimpt, maar als we niet weten of een patiënt er één dag langer door leeft, wat hebben we er dan aan?

Gepast gebruik

Op diverse plekken in Nederland zijn onderzoeken gaande naar gepast gebruik van nieuw op de markt gekomen kankermedicijnen. Los van de farmaceutische industrie en met hulp van VWS en zorgverzekeraars. Zoals naar trastuzumab, een medicijn voor patiënten met een bepaalde vorm van borstkanker. Gedurende één jaar krijgen zij het middel driewekelijks toegediend. Vermoed werd dat het middel ook korter zou kunnen worden toegediend om hetzelfde effect te bereiken, maar de farmaceut wilde dat niet onderzoeken.

Dit eigen onderzoek bevestigt dat een behandeling van zes maanden net zo effectief is als twaalf maanden. Met minder bijwerkingen en een besparing van 50 miljoen euro per jaar voor alleen dit medicijn. Beluister de oratie van Gabe Sonke en de kans is groot dat je een ‘dit kan toch niet waar zijn?’-gevoel bekruipt.

Bijwerkingen

Op dit moment worden veel kankerpatiënten behandeld met medicijnen die niet leiden tot een langer of beter leven maar wel schadelijke bijwerkingen hebben, leiden tot onnodige ziekenhuisbezoeken in de laatste levensfase en hoge maatschappelijke kosten. Dat is geen passende zorg, maar zorg waar patiënten, en hun dokters, onpasselijk van worden.

De verwachte explosieve stijging van kankerpatiënten in Nederland, van nu 800 duizend naar 1.4 miljoen in 2032, maakt een open debat over dit gevoelige onderwerp nog dringender. Ja, nieuwe medicijnen tegen kanker geven hoop. Maar hoop doet niet altijd leven.

De vraag is hoe we ervoor zorgen dat we kritisch genoeg blijven over nieuwe kankermedicijnen op de markt. Juist daarom is het zo belangrijk dat artsen zich uitspreken en eigen onderzoek initiëren naar gepast gebruik van deze middelen buiten de invloedsfeer van de farmaceutische industrie. Zodat het niet gaat om maximale financiële winst, maar om de optimale gezondheidswinst voor de patiënt én de maatschappij.

