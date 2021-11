Nieuw elan is een niet-liegende premier met een functionerend geheugen

Elan, zei de premier en het wolkendek brak open. Het volgende kabinet van de man die al elf jaar premier is, wordt helemaal nieuw, verzekerde Mark Rutte dit weekend zijn VVD-leden tijdens een online congres. Zelfde samenstelling, zelfde mensen, maar ‘andere uitstraling’. Heel anders. En elan dus.

Elan is vuur, is begeestering, is zin an hebben, is de bloteborstenreclame van weleer voor zeep en deo met de wilde frisheid van limoenen.

In Duitsland is het al zover: een en al elan, zo schreef Duitslandcorrespondent Remco Andersen afgelopen week in een aanstekelijk stuk. Het vertrek van Angela Merkel is diep betreurd, de vrouw is bezongen en toegejuicht, er is ge-ach en -weed, maar nu ze weg is: vuurwerk.

Er liggen afspraken die zinderen van vooruitgangsgeloof en geestdrift. Alles kan wat voorheen niet kon. De nieuwe bondskanselier van de nieuwe coalitie belooft ‘de grootste industriële omwenteling in honderd jaar tijd’. Er zijn lange lijnen uitgezet, daar gaan de Duitsers, met grote stappen op weg naar de toekomst.

Je zou hierin het ultieme bewijs kunnen zien voor de stelling dat het goed is om na verloop van tijd van leider te wisselen. Hoezeer je ook gehecht bent aan de oude. Een vertrek woelt krachten los. Geen houden aan.

Je zou kunnen zeggen: wie vertelt het Rutte?

Je zou ook kunnen zeggen: wat knap (‘bizar’, zou hij zelf zeggen) dat Rutte nieuw elan voor elkaar gaat krijgen met dezelfde ploeg.

Nieuw elan! Dat is voortvarend boosterprikken zetten. Dat is de gehavende wijken binnentrekken waar niemand reden heeft vertegenwoordigers van de overheid nog te vertrouwen, en deur voor deur en straat voor straat de harten terugwinnen. Net zolang tot ze bereid zijn zich te laten prikken.

Nieuw elan is een onderwijsminister met ruggengraat, geen bangerik die met alle grillen van de schoolbesturen meewaait. Een cultuurminister die niet bij elke opgetrokken wenkbrauw van de collega’s zachtjes jankend op de rug gaat liggen met de pootjes omhoog, en die met begeestering strijdt voor alles wat de mens hartverscheurende schoonheid en zingeving verschaft.

Nieuw elan is een minister van Rechtsbescherming die het recht beschermt. Een minister van Justitie die erkent dat Nederland een hoogontwikkelde narcostaat is van eigen makelij. Een minister van asfalt en vliegen die niet overloopt naar de lobbyjongens. Een kabinet dat standvastig de grootste crisis uit de geschiedenis – nee, niet corona, die andere crisis – aanpakt, zonder angst voor terrorboeren, antiwindmolenactivisten en het grootbedrijf.

Nieuw elan is een minister van Financiën die komaf maakt met fraudelijsten waar willekeurige burgers zomaar op konden belanden. Een minister die zich daar diep voor schaamt, op de knieën om vergiffenis smeekt. En het goed maakt.

Nieuw elan is een kabinet dat niet geobsedeerd is door Kamerleden die zich niet laten ‘sensibiliseren’. Dat informatieverzoeken van het parlement snel, volledig en naar waarheid beantwoordt. En dat geen niet-bestaande doctrines verzint om informatie achter te houden.

Nieuw elan, dat is een premier met een functionerend geheugen. Eentje die niet jokt. Die niet zegt dat de kabinetsformatie zo lang heeft geduurd ‘omdat we heel lang hebben gedaan over wie met wie’, maar het gewoon met de waarheid probeert: omdat het mijn schuld is, we wilden een kritisch Kamerlid lozen en ik heb daar glashard over gelogen.

Nieuw elan, ik kan niet wachten.