Nieuw: de Winterspelen vinden voortaan plaats op een plek waar het koud is

De Future Host Commission van het Internationaal Olympisch Comité, schreef Erik van Lakerveld donderdag op vk.nl, wil dat het voortaan koud is op plekken die de Winterspelen willen organiseren en dat er sneeuw ligt. Vóór de tijden van kunstsneeuw en kunstijs was dat een gebruikelijke eis, maar nu is het revolutionair. Door de opwarming van de aarde smelten overal de skipistes: van de twaalf regio’s waar sinds 1980 de Winterspelen werden gehouden, zouden er onder de nieuwe voorwaarden nog maar twee (Lake Placid en Lillehammer) in aanmerking komen.

Voor wie een beetje thuis is in de cynische wereld van de internationale sportbonden, die zich nooit veel gelegen lieten liggen aan de duurzaamheid van hun evenementen maar des te meer aan de financiële revenuen ervan, is het bijna ongelooflijk nieuws. Ik moest eerst even checken of Van Lakerveld soms was toegetreden tot de redactie van De Speld voor ik het geloofde.

Terwijl het WK voetbal in de woestijn nog niet eens is beslist, heeft de wintersectie van het IOC, ’s werelds belangrijkste sportorganisatie, opeens het licht gezien. Het duurt overigens nog even voor Barcelona van de lijst met kandidaten voor de Winterspelen van 2030 wordt afgevoerd, het IOC wil de plannen eerst nog even goed bestuderen.

Als winter een eis wordt voor de Winterspelen, is de beer los en ligt de introductie van andere strenge voorwaarden op de loer. Bijvoorbeeld dat landen moeten voldoen aan humanitaire eisen voor ze de olympische vlam mogen ontsteken. Het IOC wil wegblijven van ondemocratische landen als China en Rusland, schreef Van Lakerveld. Winterspelen in Siberië zijn daarmee uitgesloten en ook het populaire wintersportoord Dizin (Iran) komt niet in aanmerking.

Omdat er toch al steeds meer weerstand komt tegen de peperdure megalomane sportevenementen – behalve in landen waar de bevolking niks wordt gevraagd – wordt de spoeling dun. Daarom denkt het IOC aan vaste, roulerende plekken. Ik was destijds aanwezig bij de Winterspelen van 1994 in Lillehammer en het lijkt me een voortreffelijk idee met enige regelmaat terug te keren naar dat dorp: het was er koud, er waren geen mensen vermoord bij de bouw van het Vikingschip en iedereen vond het de gezelligste Winterspelen ooit.

Voor het zover is, is er nog werk aan de winkel. De Aziatische Winterspelen, die ook onder de vlag van het IOC vallen, worden in 2029 gehouden in Saoedi-Arabië, bij een stad die nu nog niet bestaat, Neom zal gaan heten en die is gelegen aan de Rode Zee. NEOM is een project van kroonprins Mohammed Bin Salman, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi in 2018. Neom bestaat onder meer uit een tamelijk grote wolkenkrabber van 500 meter hoog, 200 meter breed en 170 kilometer lang, ‘The Line’ geheten. De bouwkosten van Neom zijn volgens The Wall Street Journal voorlopig ingeschat op 1.500 miljard dollar. Alleen al in The Line is ruimte voor 9 miljoen inwoners.

‘Humanity’s next chapter’, zegt een stem in een YouTube-filmpje over het project, ‘de volgende era van menselijke vooruitgang’. Terwijl het IOC nadenkt over de leefbaarheid van de aarde, zijn ze in Saoedi-Arabië al een stapje verder. The Line kan nog prima functioneren als de wereld erbuiten onleefbaar is geworden en de Winterspelen voorgoed naar de Zuidpool zijn verhuisd.