Niets op tv is zo angstaanjagend als Kees van der Spek

Er is tegenwoordig veel om bang van te worden als je de televisie aanzet. Pandemie, oorlog, klimaatverandering. Maar niets zo angstaanjagend als Kees van der Spek, de programmamaker die zich als een nijlkrokodil vastbijt in zijn onderwerp. Dinsdagavond begon een nieuw seizoen van Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt!, het programma waarin Kees van der Spek oplichters aanpakt.

In de seizoensopener ontfermde Van der Spek zich over Jonathan. Als barman in Suriname was hij benaderd door twee zogenaamd zeer succesvolle en rijke ondernemers, die met hem een club in Kameroen wilden beginnen. Jonathan moest zich alleen even aansluiten bij hun broederschap, door 360 dollar over te maken naar een bankrekening. Dat deed hij en kort daarna kreeg hij even de toegang tot een nieuwe bankrekening waar 1 miljoen dollar op stond. De toegang werd al snel ingetrokken en Jonathan moest ter verificatie 10 duizend euro overmaken om weer bij het geld te kunnen. Hij leende 5 duizend euro van vrienden en familie, en om aan de resterend 5 duizend te komen smokkelde hij vloeibare cocaïne naar Europa. Maar Jonathan werd opgepakt, ging een jaar de gevangenis in en toen hij eruit kwam spaarde hij als heftruckchauffeur in Venlo voor het resterende geld. Maar hij kreeg natuurlijk nooit meer toegang tot die bankrekening met 1 miljoen.

Dan moet je net Kees van der Spek hebben, die elke dag een halve liter onrecht bij zijn ontbijt drinkt. Van der Spek ging onmiddellijk aan de slag en traceerde, samen met zijn computerdeskundige, de locatie van de oplichter. Hij woonde in een grote stad in Kameroen. Van der Spek vloog er naar toe. Hij zat opgevouwen in zijn vliegtuigstoel, want Van der Spek is een reus. Groot lijf, grote handen, groot hoofd, grote krullen, grote zonnebril, grote stem. Alles aan Kees van der Spek is gigantisch, behalve zijn T-shirts.

Kees van der Spek pakt een oplichter aan in ‘Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt!’ Beeld RTL

Maar Kees van der Spek is niet alleen een intimiderende verschijning, ook het concept Kees van der Spek is huiveringwekkend. Het idee dat er een Kees van der Spek bestaat die nergens voor terugdeinst en je werkelijk overal weet te vinden; dat er een mogelijkheid bestaat dat je op een mooie, zonnige middag nietsvermoedend over straat loopt met een doosje aardbeien van de markt en je opeens wordt klemgereden door een auto, waar Kees van der Spek uit stapt die vingerwijzend op je afstormt, en het enige wat je kan denken is: hoe past zo’n grote man in zo’n kleine auto?

Ook dit keer slaagde Van der Spek weer in zijn missie, natuurlijk. Na een aaneenschakeling van verwarrende telefoongesprekken op speaker, autoritten door een miljoenenstad, beelden gemaakt met verborgen camera’s en het omkopen van de lokale politie, werd de stomdronken oplichter in de kraag gevat. Van der Spek hield de oplichter een filmpje voor dat het slachtoffer had ingesproken. ‘Wees een vent en kijk’, beet Van der Spek de man toe. Hij keek niet.