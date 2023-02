Niets is zo Nederlands als muzikaal hergebruik

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Wat werd er eigenlijk gezongen in de Republiek in de 17de eeuw? En hoe klonk het Wilhelmus oorspronkelijk? Wie op zulke vragen antwoord wil hebben, komt altijd uit bij Camerata Trajectina. ‘Wij zijn het muzikale geheugen van Nederland’, staat er op de website van het in 1974 opgerichte, Utrechtse ensemble. Niet heel bescheiden, maar het is waar. Vandaag komt er een nieuw Camerata-album uit: Revolutie!, met liederen van en over de strijdende patriotten en orangisten rond 1800.

Graag zou ik even stilstaan bij de man die jarenlang de drijvende kracht was achter dit ensemble: Louis Grijp.

Louis Grijp was luitist én bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht én onderzoeker bij het Meertens Instituut. Daar boog zich over de talloze teksten die zonder melodie zijn overgeleverd, maar die duidelijk wel werden gezongen, doorgaans op al bestaande, ‘geleende’ melodieën: contrafacten. Muzikaal hergebruik was tekenend voor de Nederlandse muziekcultuur; zo klonk een rederijkersgedicht op een uit Frankrijk overgewaaide air de cour.

Grijp legde een systeem aan dat resulteerde in de Nederlandse Liederenbank, waarin inmiddels ruim 180 duizend Nederlandse liedjes verzameld zijn. Met een functie om te zoeken op versvoet en strofevorm (hoe lang zijn de regels, waar zitten de woordaccenten, etcetera) kunnen teksten aan een melodie worden gekoppeld. Met zijn ensemble kon hij zijn ontdekkingen direct aan het grote publiek presenteren.

Zijn gezicht had twee standen: een blik van vrolijke verwondering of van ingehouden ergernis, als bleek dat studenten zoals ik toch nog wat luier konden zijn dan hij al wist. Die eerste blik was dominant. Begin 2016 overleed hij aan de gevolgen van een hersentumor. Nog altijd als ik door de universiteitsbibliotheek loop, hou ik rekening met de mogelijkheid dat hij toch vanachter een boekenkast opduikt.

Die contrafacten, weet ik sinds zijn colleges, zijn overal om ons heen. De supporters van het Nederlands elftal raakten bij een interland in opspraak toen zij vanaf de tribunes ‘Alle Duitsers zijn homo’ inzetten op de melodie van Seven Nation Army van The White Stripes. Feyenoorders zongen vorig seizoen linksbuiten Luis Sinisterra toe op de wijs van Vamos a la playa. Ik denk niet dat dat op Grijps goedkeuring zou kunnen hebben gerekend: door het muzikale accent op de eerste lettergreep van de voornaam in plaats van de tweede, waar de klemtoon zit, is het een onvolkomen contrafact.

Zelf lijd ik aan de kwaal dat ik dagelijks als ik een naam of zin lees, die aan een melodie koppel die niet meer uit mijn hoofd gaat. Zo heb ik een Facebook-vriendin die als gebruikersnaam ‘Mosterdzaadje Paula Blom’ heeft (Blom is de organisator van een concertserie in een Santpoorts kerkje dat ’t Mosterdzaadje heet, vandaar). Steeds als ik die naam zie, hoor ik die op de melodie van Mahlers Ging heut’ Morgen über’s Feld. Zie ik oud-Excelsior-spits Geert den Ouden op TV Rijnmond, dan hoor ik zijn naam op Verdi’s ‘slavenkoor’ Va, pensiero. Lees ik ‘GPS-signaal verloren’, dan speelt mijn hoofd dat af op het Sinterklaasliedje Jongens, heb je ’t al vernomen. Aaaaaaah!

Shit, denk ik dan: weer zo’n klotecontrafact bedacht. En zo gaat er geen dag voorbij dat ik niet even denk aan Louis Grijp.