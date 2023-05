Buslijn Breda-Ulicoten bij het dorp Ulicoten. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Prima dat er deze week een artikel is gewijd aan het denken en doen van de nog jeugdige (78) stedenbouwkundige Riek Bakker , de vrouw die het aandurft te denken in de realiseerbaarheid van ­vernieuwende oplossingen. Daarvoor voert zij argumenten aan en verdedigt die tegenover bestuurders die zulke ­oplossingen als ongekend of ongepast typeren. Na de overtuigende pleidooien van Riek Bakker blijken ze toch niet zo vreemd of onmogelijk. Na uitvoering vergt het weliswaar wat gewenning, maar het probleem is wel opgelost.

Ook al ben ik geen adept van Riek Bakker, ik geloof in haar aanpak: omdenken. Niets is vooraf onmogelijk, je moet er ­anders tegenaan kijken. Hopelijk weet ze met haar tour langs Tilburg, Eindhoven en Groningen bestuurders en ontwerpers te raken om ook te gaan omdenken. Dat is ook voor ons landelijk ruimtelijk beleid hard nodig.

Jarenlang zijn de randen van het land (Zeeland, Limburg en de drie noordelijke provincies, maar ook Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant) de bewoonbaarheid van hun dorpen kwijtgeraakt. Dorpen die hun huisarts, school, diverse ­winkels en openbaar vervoer en nog meer zagen verdwijnen. Omdat de dorpen betekenis aan de randen van ons land geven, moeten die voorzieningen terug. Dat betekent dat er meer mensen zullen moeten gaan wonen om die voorzieningen enigszins rendabel te maken.

Maar alles beter dan de Randstad blijven spekken. Daarmee hou je uiteindelijk geen mooi Nederland meer over. Moeilijk? Wellicht, maar met omdenken kom je er wel uit. Vraag maar aan Riek Bakker.

Vic Wendel, Roosendaal

Steeds meer ikke

Dieuwertje Blok sprak donderdagavond op de Dam in Amsterdam over verdraagzaamheid. ‘Wat doe je met de onverdraagzaamheid van nu, in je eigen land, je eigen buurt?’ In ons land verschuiven we steeds meer naar onverdraagzaamheid, vaak geven we de andere geen enkele ruimte en is het IK heb gelijk en omdat ik gelijk heb, heb ik het recht om jou daarop aan te spreken.

Het is steeds meer ikke, ikke, ikke. We moeten eens gaan beseffen hoe onze mening overkomt op een ander, waarom we vinden dat iets of iemand niet ‘past’ in onze ­Nederlandse samenleving. We zijn van een volk dat als tolerant ­bekend stond aan het afglijden naar een egoïstische en onverdraagzame samenleving.

Zelf moet ik deze dagen altijd denken aan de slotregel van het gedicht Bericht aan de levenden van H.M. van Randwijk, te lezen in Amsterdam bij het Weteringcircuit: ‘Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht...’

Laat het licht niet doven, maar laten we het samen doen. Niet alleen op 4 en 5 mei, maar 365 dagen per jaar.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Nationale schreeuw

Zouden we vanaf volgend jaar een Nationale Schreeuw van 1 minuut kunnen ­toevoegen aan 4 of 5 mei? Dat lijkt me een mooie aanvulling op het gedenken en het vieren: samen schreeuwen voor ­vrede en vrijheid overal ter wereld. Een nationale therapiesessie die ons kan blijven verbinden.

René van den Berg, Utrecht

Duitsers

Hoe vaak heb ik het de afgelopen dagen weer gehoord: de oorlog is begonnen door de Duitsers. Dat klopt niet. De oorlog is begonnen door de nazi’s. Dat is een angstaanjagende en verwerpelijke delegatie van Duitsers. Nazi’s bevonden en bevinden zich onder allerlei namen altijd en overal onder de mensen. Duitsers zijn over het algemeen mensen.

Elly van den Boom, Den Haag

Deens asielbeleid

Je zou Europa kunnen vergelijken met een schoolklas. Iedere dag na schooltijd ruimen vier kinderen de klas op; de schriften worden opgehaald, boeken op een stapel gelegd, er wordt geveegd, de verfkwasten schoongespoeld en natuurlijk worden de plantjes niet vergeten. De vier kinderen werken samen tot alles klaar is en de klas weer opgeruimd.

Of nee, drie van de vier. Klasgenoot Deen Marken heeft zich met de smoes ‘even nodig naar de wc’ op het toilet verschanst met een Donald Duck. Na een kwartier komt hij tevoorschijn en voegt zich weer bij zijn klasgenoten, die inmiddels de klus hebben geklaard. Hij legt de stapel Donald Ducks nog even recht. ­Ziezo, de klassendienst zit er weer op.

Zo onttrekt Deen Marken zich aan zijn taken en draaien de andere leerlingen op voor zijn aandeel in het werk, bovenop wat ze zelf doen. De meesten ergeren zich daaraan, Deen Marken is niet erg geliefd in de klas. Maar er zijn er ook die zeggen, ‘Wow, slimme jongen die Deen, zo zou ik het ook wel willen aanpakken.’

Scotty Massar, Schoorl

Sterrebos

VDL Nedcar zal mogelijk moeten sluiten, omdat BMW de Mini’s ergens anders wil laten bouwen. En dan te bedenken dat het eeuwenoude Sterrebos in Born ­vorig jaar plat moest voor uitbreiding vanwege die Mini’s.

Hans van Noord, Utrecht

Zorgen

Rinske van de Goor schrijft dat het tijd wordt dat boomers voor boomers gaan zorgen. Ik kan haar verzekeren, dat we dat al jaren doen. Mijn nog gezonde leeftijdgenoten en ik praten niet over onze eigen kwaaltjes, maar over de ingewikkelde zorg voor onze partner, ouders, ooms en tantes.

In het verpleeghuis zie ik vooral zeventigers hun moeder of tante bezoeken, rolstoelen duwen, de was regelen, activiteiten begeleiden. Lang voordat we zelf aan de beurt zijn, weten wij al wat goede thuiszorg is en wat niet, hoe je indicaties moet aanvragen voor verpleegzorg, hoe onvoorspelbaar een ziekbed van een hoogbejaarde verloopt.

Cliëntenraden in verpleeghuizen ­bestaan voornamelijk uit gepensioneerden die mantelzorgers zijn. Vrijwilligers die bejaarden naar tandarts, fysiotherapeut of ziekenhuis vervoeren zijn bijna allemaal gepensioneerden.

Dus daarover hoef je je geen zorgen te maken, Rinske. Wel over de vraag wie er voor ons gaat zorgen als wij hoog­bejaard zijn.

Catrien Mesman, Den Haag

Weerloos

Dat was toch wel schrikken: over zo’n 5 miljard jaar wordt de aarde met huid en haar opgeslokt door onze grote vriend de zon. En mocht iemand denken, ‘het zal mijn tijd wel duren’, ook onze overblijfselen worden in deze finale apocalyps verzwolgen. Misschien moeten we de dichtregel van Lucebert vooruitlopend daarop vast een klein beetje aanpassen: ‘Alles van aarde is weerloos’.

Ronald Gertsen, Voorschoten

Uit de tijd vallen

Elke donderdag lees ik graag de pagina met Woord van de week, Wadiwatwat, het gedicht en Lezerspost. Deze week ging Lezerspost onder meer over de ­uitdrukking ‘uit de tijd vallen’.

Mijn vriend en ik gebruiken die uitdrukking al jaren en dan in de betekenis dat wij (beiden 80 jaar) heel weinig ­weten van computers, smartphones en dergelijke. Als wij er weer eens niet uitkomen met alle elektronica, zeggen we: ‘Ja, we zijn dan ook al helemaal uit de tijd gevallen’.

Gerda Vogelzang, Poortugaal

Persoonsgegevens

Noodgedwongen moet mijn buitenlandse vriendin een visum voor Nederland aanvragen bij VFS Global, dat zijn hoofdkantoor in Dubai heeft en de verzamelde gegevens doorstuurt naar Den Haag. De visumaanvraag gaat gepaard met de overhandiging van gevoelige persoonsgegevens, waaronder vingerafdrukken.

Zelf moet ik een door mijn gemeente gestempelde garantverklaring per post (!) opsturen, en andere privédata digitaal verstrekken, zoals salarisstroken. Met het toeslagenschandaal in het achterhoofd verbaast het me nauwelijks dat de algoritmen, die de visumaanvragen beoordelen, ‘etnisch profileren in de hand werken’.

Minister Wopke Hoekstra moet zich hiervoor terecht verantwoorden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar is het ook niet vreemd dat Den Haag het proces rondom visumaanvragen überhaupt uitbesteed heeft aan een in Dubai gevestigd bedrijf? Zijn onze data daar in vertrouwde handen? En is dit niet in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Ik zie de antwoorden graag tegemoet, Aleid Wolfsen.

Jadran Petkovic, Vlissingen

Enge plannen

Hoe stemde uw buurt? Duidelijke kaart in de krant met de grootste partij per stemlokaal. Het groen van de BoerBurgerBeweging overheerst. De foto uit het stemlokaal in Terwolde is hoopgevend. Een stemmer legt kinderen de stemprocedure uit. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst, toch?

Nu maar hopen dat alle (toekomstige) BBB-stemmers het programma van de BBB lezen. Gezond onderwijs is, volgens de BBB, dat er een commissie komt die lesmateriaal screent op feitelijke onjuistheden en propaganda. En dat er een meldpunt komt voor ouders en leerlingen die daar leerkrachten kunnen melden die eigen ideologieën zouden onderwijzen.

Het staat nog steeds op de BBB-website. Hoe stelt de BBB zich voor dat een dergelijke commissie en meldpunt te werk zouden gaan? En welke gevolgen heeft dit voor aangemelde leerkrachten? Nu maar hopen dat de kinderen op de foto gevrijwaard blijven van dit soort enge plannen.

Hans Hazelzet, Zevenaar

OM

Inbraak, diefstal, aanranding, verkrachting, stalking, mishandeling: maar al te vaak worden zulke aangiftes niet opgevolgd. Want tekort aan mankracht, budget of tijd. Wél vindt het Openbaar Ministerie over het algemeen tijd voor zaken die in de publiciteit zijn geweest – denk aan het verjaarde kaars-verhaal van ­Johan Derksen.

En nu ook de agent die tijdens de boeren­protesten op een tiener schoot die op een tractor zat. Dat dit niet had mogen gebeuren, moge duidelijk zijn. Hoewel het OM hiermee het signaal afgeeft dat het niet achter zijn agenten staat, die in hele moeilijke omstandig­heden en onder grote agressie van een intimiderende groep boeren en raddraaiers hun werk probeerden te doen.

Ik vraag mij, gelet op de beperkte middelen van het OM en de herhaaldelijk in het openbaar bejammerde werkdruk, af waarom zo’n fout niet via het arbeidsrecht wordt bestraft in plaats van via het strafrecht. Niet alleen zou ik dat zuiverder vinden (de fout is immers tijdens werktijd gemaakt), het ontlast dat o zo drukbezette OM ook nog eens.

Marie-France Admiraal, Vught

Plus- en minpunten

Geef het voetbalteam dat aan het einde van de competitie de minste rode en gele kaarten heeft gekregen drie pluspunten. Trek bij het minst sportieve team (de meeste rode en gele kaarten) drie punten af. Sportief en onsportief gedrag mogen de eindstand mede bepalen.

Rudolf Dierick, Baarn