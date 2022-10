Niets beter voor de sfeer dan wat minder sfeerverlichting op de wc

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Katinka Polderman heeft niets tegen sfeerverlichting, maar laat de toiletruimte alsjeblieft met rust.

Ik ben verzot op sfeer. De wereld is een ellendig oord, steeds ellendiger lijkt wel, maar met een beetje sfeer her en der kunnen we een ruimte creëren waarin de wereld een stukje warmer en mooier lijkt. Dat hoeft niet meer te zijn dan een schapenvacht, een zwartstalen kozijn, een veeg pastelkleurige muurverf hier en daar, wat koperkleurige details, een okerkleurige chaise longue met een kraanvogelprintkussentje, een klein grijs vaasje, een lambrisering van oudewijvenroze, een kroon van geurstokjes met een naam als Cotton Breeze of Cosy Cinnamon Winter Glow, een knetterende haard en een semi-achteloos op die schapenvacht geparkeerd boek met een klassieke uitstraling, een Engelstalige titel en gedimd licht. Vooral dat gedimde licht, het moet duchtig schemeren volgens de hedendaagse sfeernormen.

Zet me in zo’n sfeervol aangeklede ruimte en ik voel me comfortabel, om het eens modern te zeggen. (‘Ben je comfortabel?’ ‘Ja, ik ben comfortabel, kom maar even op mijn schoot zitten, kan je ’t voelen.’)

Van de slaapkamer tot de woonkamer, de leefkeuken, de kinderkamer, restaurants, cafés: maak er maar wat sfeervols van lieve lieden, mijn zegen heb je. Heerlijk. Ambiance!

Máár. Er zijn ook ruimtes die mensen – stylisten, binnenhuisarchitecten, horecaondernemers – met rust moeten laten. Functionele ruimtes. De bijkeuken: het is zeer prettig wanneer die goed is verlicht, zodat je kunt zien of je wasgoed schoon is geworden. De garage, de badkamer: idem.

In de praktijk maak ik zelden gebruik van andermans bijkeuken, dus op zich kan iedereen vrijelijk zijn gang gaan met het verhogen van sfeer en het verlagen van lumen in deze ruimtes, kan mij het schelen.

Kwalijker wordt het wanneer een horecaondernemer denkt: ik heb nu mijn eetzaal volgezet met koperkleurige apen en struisvogels, er is geen tafel meer zonder zwartstalen windlicht, mensen vreten hun servet op omdat ze hun eten niet meer kunnen vinden in het sfeervolle halfduister, kortom: het eetgedeelte is klaar, weet je wat, ik vergrijp me aan mijn toiletruimte.

Het gebeurt, dames en heren, ik ben er meermaals slachtoffer van geworden. Mij hoor je niet klagen over een stapeltje frisse handdoekjes en een gezellige ambachtelijke rieten mand bij de wasbak, een fles met een bos pluimen en een pauwenveer erin: prima, hartstikke leuk en knus, vooral doen.

Maar naar de wc ga je niet voor de gezelligheid, tenminste, niet als je ouder dan 16 bent. Mensen komen daar om dingen te doen die nu eenmaal moeten gebeuren: een plas, het verversen van bebloede lappen en pluggen, een blik in de spiegel, een eventuele uiterlijke correctie naar aanleiding van die blik, et cetera. Het is bij dat soort activiteiten superfijn als de toiletbezoeker kan zien wat-ie doet. Want het is gewoon vreemd om viezer of met een slechter zittend kapsel terug te keren van de wc dan je erheen ging. Het hoeft heus geen witbetegelde ruimte te zijn met een gare bouwmarktborstel naast de pot – maar zet dat licht aan. Het zou goed zijn voor mijn humeur, en daarmee – juistem – de sfeer.