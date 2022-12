Niets aanpassen, niets veranderen, niets doen: da’s pas radicaal

‘We hebben een nieuwe vegakroket’, riep de mevrouw van de broodjeszaak. ‘Oesterzwam. Kom maar snel proeven!’ Eerst hadden ze maar één soort, iets met wortel en mais en zo, ik weet het niet precies, hij was in elk geval heerlijk en daarom bestelde ik daar nooit iets anders.

De eerstvolgende keer dat ik er binnenstap, dringt zich de keuze op, tussen de oude vegakroket en de nieuwe. En er doemen dan ook allerlei andere opties op, van het aantrekkelijk aangeprezen broodje bal jus tot de klassieke Van Dobben. Plots wordt de gelegenheid geboden terug te keren naar de tijd vóór het geweten begon te knagen. Heb je eindelijk een helder patroon, wordt de boel van buitenaf aan het wankelen gebracht. Alles weer anders, alles, zoals ze het in wielercommentaar plegen te formuleren, te herdoen.

Zelf eet ik bijna nooit vlees. Dus niet helemáál nooit. Dat schijnen erg veel mensen te beweren. Ik behoor, las ik gisteren in een artikel van Kaya Bouma, tot het groeiende leger Nederlandse flexitariërs. Een leger dat nog geen deuk in een pakje bakboter slaat in de strijd tegen overmatige vleesconsumptie, want de hoeveelheid vlees p.N.p. (per Nederlandse pens) is de helft meer dan gezond wordt geacht (39 kilo op jaarbasis, in plaats van de aanbevolen 26) en daalt vooralsnog nauwelijks. Onderzoekers noemen dit de ‘flexitariër-paradox’. Een van de oorzaken schijnt iets te zijn wat ‘moral licensing’ heet: je gunt jezelf meer vlees op dagen dat je het nog wel eet, omdat je voor je gevoel je bijdrage al hebt geleverd en wel een beloning verdient. Een variant is dat je gedachten al een aantal stappen verder zijn dan je acties. Ik moest daarbij denken aan de documentaire Vleesverlangen van een aantal jaar geleden, waarin maker Marijn Frank toegeeft dat ze alleen al bij de gedachte dat ze mogelijk minder vlees zal gaan eten meer vlees gaat eten, bij wijze van vooruitwerken.

De Flexitariër Paradox is dus níét de nieuwe Dan Brown over intriges in de vleeslobby, maar de situatie waarin bij miljoenen mensen min of meer gelijktijdig het kwartje valt, maar dan zoals kwartjes soms kunnen verdwijnen in snoepautomaten: er gebeurt niet echt iets. Nou ja, niets... Om te vieren dat hij tegenwoordig op woensdag een vegakroket eet, nodigt de flexitariër je op vrijdag uit voor een avondje onbeperkt spareribs.

‘Misschien’, zei iemand die ik erg graag mag laatst, ‘wil ik wel wat méér gaan doen voor het klimaat.’ Tot nog toe was het gebleven bij een afgewogen dieet, veel fietsen en zelden vliegen. Nu was er de overweging deel te nemen aan acties, zich ergens bij aan te sluiten, openlijk protesteren tegen het verkeerde in plaats van slechts in stilte aandacht geven aan het goede. Alleen: ze had zichzelf nooit beschouwd als iemand voor spandoeken, een privévliegtuigenblokkeerder, ze had radicale acties altijd beschouwd als radicale bezigheden voor radicale mensen, onderdelen van een wereld waarin anderen thuis waren, en zij niet. Toen Katja Herbers, die zich de laatste jaren steeds actiever inzet voor het klimaat, deze week in NRC werd gevraagd of ze het gevoel had dat ze dit jaar was geradicaliseerd, luidde haar antwoord: ‘Ik vind het radicaal om niks te doen.’

Als alles kantelt, biedt dat gelegenheid jezelf eens werkelijk vanuit een andere hoek te bekijken. Wie weet wat voor iemand je dan aantreft.