Niet voor het eerst legt zo een groot kunstenaar het af tegen modieuze praatjes

De Ierse dichter, schrijver en Nobelprijswinnaar Samuel Beckett (1906-1989) liet, zacht gezegd, zelden met zich sollen. Zo stond er in 1988 in de Haarlemse Toneelschuur een opvoering gepland van zijn klassieker Wachten op Godot uit 1953. Niks bijzonders, behalve dan dat de cast zou bestaan uit louter vrouwen. Daarop ontstak Beckett in woede, aangezien hij de tekst nadrukkelijk had geschreven voor mannelijke acteurs. Hij besloot een kort geding aan te spannen, dat hij jammerlijk verloor. Wel liet hij vanaf dat moment een clausule opnemen in het contract dat makers moeten tekenen als ze het stuk willen opvoeren. Voortaan mochten alleen mannen de rollen vertolken.

Becketts goed recht, natuurlijk. Waarom zou je als toneelschrijver niet proberen te bepalen wat anderen met jouw teksten uitspoken? Niet proberen om over je graf heen te regeren? Sterker, mij had het nogal een goed idee geleken als méér auteurs bij leven zo bemoeizuchtig waren geweest.

De grootste kwelling van hedendaags toneelbezoek is immers dat theatermakers hun eigen muizenissen doorgaans gewichtiger achten dan de teksten die ze gebruiken. Die fungeren hooguit als schaamlapje voor wat ze zelf kwijt willen. Of, zoals dichter en schrijver Benno Barnard het onlangs verwoordde in een interview met de Vlaamse krant De Morgen: ‘Je hebt toneelstukken waarbij je niet naar Shakespeare, maar naar de regisseur aan het kijken bent. Daar houdt oompje niet van. Ik wil Shakespeare zien.’

Becketts oude clausule is ineens weer actueel door wat zich sinds afgelopen weekend in Groningen ontvouwt – een relletje zo bizar dat ik aanvankelijk meende van doen te hebben met een matig uitgepakte kunstenaarsgrap.

Het internationale studententheatergezelschap GUTS was van zins een Engelstalige versie van Becketts beroemde stuk op te voeren. Logischerwijs wilde het zich houden aan de mannenbepaling in het contract, tegenwoordig bewaakt door de Beckett International Foundation. Dat viel volkomen verkeerd bij de subsidiegever, podium Usva. Toen daar doordrong dat uitsluitend mannelijke studenten voor het stuk konden auditeren, besloot het de hand op de knip te houden en de al geprogrammeerde voorstellingen alsnog af te gelasten.

Fay Sterken, als bestuurder betrokken bij het podium, legde in het universiteitsblad Ukrant uit waarom. ‘Als je zegt dat alleen mannen mee mogen doen, hoe inclusief de crew ook is, dan sluit je wel mensen buiten bij de audities.’ Universitair woordvoerder Elies Kouwenhoven noemde Becketts wens ‘ouderwets’ en ‘zelfs discriminerend’. De tijden zijn nu eenmaal veranderd, zei ze in The Irish Times.

Bram Douwes, programmeur bij het podium, was het daar roerend mee eens. ‘Er werken vrouwen bij de Usva die meteen zeiden hoe belachelijk en niet van deze tijd Becketts clausule is’, zei hij gisteren tegen Dagblad van het Noorden. ‘Wie ben ik dan – als bijna 40-jarige man – om te zeggen dat zij dat niet raar moeten vinden.’ Waarna hij de tijdgeest schetste als betrof die een natuurverschijnsel waartegen verzet zinloos is. ‘We zitten in een fase van verandering waarin de discussie op scherp staat. Daar hebben we naar te handelen, en je moet niet naar nu of morgen kijken, maar twintig jaar verder. Dan zal het heel normaal zijn dat je een dergelijke uitsluiting niet wil.’ En o ja, als theatermaker, wist hij, kon je Becketts bepaling (‘Fuck die hele foundation’) gewoon aan je laars lappen.

Gelukkig was er naast dit eensgezinde koor ook theatermaker Micha Wertheim. Hij stuurde een ingezonden stuk naar genoemd universiteitsblad waarin hij liet weten voorlopig af te zien van een voorgenomen optreden in Usva. ‘Ik had mij zeer verheugd op die avond in mijn dierbare geboortestad. Maar waar Beckett niet welkom is, heb ik niets te zoeken.’

Al met al treft mij in deze soap geloof ik niet eens zozeer het gemak waarmee de cancelaars de expliciete wens van een dooie, witte schrijver terzijde schuiven. Mij treft vooral het gemak waarmee zij Becketts clausule als achterhaald bestempelen – alleen omdat hij, laten we zeggen, andere thema’s nét een tikje belangrijker vond. Niet voor het eerst legt zo een groot kunstenaar het af tegen modieuze praatjes over diversiteit en inclusie. En niet voor het laatst.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.