Niet-robots op deze aarde hebben liever dat iemand niet lacht dan dat iemand nep lacht

Tot heel recent dacht ik bij de naam Lala aan de gele van de vier teletubbies, die met de bal, u kent dit gezelschap als u de laatste kwart eeuw een peuter in huis had. Sinds kort ik denk bij de naam Lala aan Divesh Lala, een Japanse wetenschapper gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie (AI). Lala’s team is het brein achter Erica, een sociaal intelligente robot die er in ongeveer 80 procent van de conversaties met niet-robots in slaagt een ‘gepast’ type lach te voorschijn te toveren. Een Nederlandse AI-wetenschapper maakte zich in een reactie zorgen over de 20 procent van de gevallen dat Erica, nu ja, ongepast lacht. Stel dat iemand aan Erica een geheimpje opbiecht, een discreet lachje gewenst is, maar die lachrobot dat niet snapt en begint te bulderen alsof het carnavalsmaandag is: dan heeft zo iemand het gevoel dat hij wordt uitgelachen.

Volgens mij is er iets anders wat Erica gaat opbreken, namelijk dat veel niet-robots op deze aarde liever hebben dat iemand niet lacht dan dat iemand kunstmatig lacht. Dat Lala en zijn team ervoor kozen een kunstmatig intelligente entiteit iets te leren wat mensen vaak ook kunstmatig doen, ligt ergens heel voor de hand. Sociaal intelligente wezens van vlees en bloed bezitten evenwel óók de capaciteit de kunstmatigheid van een lach te doorzien. In de Nederlandse literatuur wemelt het van de kritische beschrijvingen van geveinsde lachjes. Het oprukkende woord ‘neplach’ is wellicht een anglicisme. Er zijn honderden popnummers waarin de fake smile wordt gehekeld. James Bay zong in zijn grote hit van een paar jaar terug: You don’t have to wear your best fake smile. Toen ik correspondent was in Oost-Europa was veel winkelpersoneel nog niet getraind in professionele vriendelijkheid en dus ook niet in neplachjes. Ik vond dat vaak een verademing: de winkelmevrouw is chagrijnig, er kan zelfs geen geveinsd lachje af.