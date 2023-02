Door omstandigheden at ik kibbeling met mijn oude wiskundeleraar, meneer K., die had verteld – ik geef toe op mijn aandringen – dat hij zich mij herinnerde als een ‘stuurloos jodenjongetje’. Dat jodenjongetje vond ik niet prettig, maar ik ben mild geworden als het gaat om benamingen.

Terwijl we de kibbeling verorberden – het was diep in de middag, maar meneer K. was geen matineus persoon, hij beweerde dat de kibbeling zijn ontbijt was – herinnerde hij zich een andere wiskundeleraar op het Vossius. Deze man was ooit trots de lerarenkamer binnengekomen om te vertellen dat hij een leerling met een boek op het hoofd had geslagen, maar er had een haardspeld tussen boek en hoofd gezeten waardoor het hoofd was gaan bloeden.

Zolang er geen doden of zwaargewonden vielen was de ruimte veilig. Wij leven in tijden waar de microagressie en daarmee het gevaar overal is. Het bestaan van de ander is feitelijk een microagressie. Helaas hebben velen niet begrepen dat alleen dood zijn echt veilig is, dat de enige waarlijk veilige ruimtes de grafkist en de crematieoven zijn.

Toen de kibbeling op was en de korenwijn op tafel kwam praatten we over pedofilie. Niet over pedofilie praten is heden ten dage onfatsoenlijk.

Ik moest denken aan het voortreffelijke boek Obszön, Geschichte einer Entrüstung (Obsceen, geschiedenis van een verontwaardiging) van de filosoof Ludwig Marcuse. Aanstoot nemen noemt Marcuse de ‘wraak der onmachtigen.’

Hij merkte op dat mensen voornamelijk van horen zeggen gekwetst zijn. Ook schrijft hij: ‘Het falen van de humanistische elite wordt doodgezwegen. Zij faalde omdat ze het botste en gevaarlijkste bijgeloof deelde met haar tegenstander.’

Marcuse heeft het over het proces tegen het toneelstuk Reigen van Arthur Schnitzler aan het begin van de jaren twintig in de vorige eeuw.

Laten we het geruststellend noemen dat er weinig tot niets veranderd is.