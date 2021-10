Informateur Johan Remkes geeft Wouter Koolmees een glas water. Beeld FREEK VAN DEN BERGH/ de Volkskrant

Brief van de dag

Ach, wat mooi. De informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees willen de slachtoffers van de toeslagenaffaire en van de aardbevingen in Groningen bij hen aan tafel uitnodigen. Zo beogen zij een begin te maken met de Nieuwe Bestuurscultuur.

Tip: misschien kunnen zij nog wat andere uitnodigingen versturen. Bijvoorbeeld aan al die gedupeerden van de ernstig tekort schietende jeugdzorg. Aan al die dankzij het leenstelsel met hoge schulden opgezadelde afgestudeerden. Aan al die wanhopig zoekende starters op de woningmarkt. Aan al die achtergebleven tolken in Afghanistan.

Ben ik nog iemand vergeten? Ongetwijfeld.

Wordt het niet tijd te stoppen met de gesprekken met al die slachtoffers van het falende beleid van het vorige (en dus ook weer komende) kabinet? Niet lullen maar poetsen, dát zou de Nieuwe Bestuurscultuur moeten zijn.

JW Rijneveldshoek, Heemstede

Burgers en zorg

Jona Walk denkt dat nu de burgers aan zet zijn, en niet artsen, politici of experts, om een oplossing te bedenken voor de problemen in de zorg. Ik meld mij bij deze aan.

Als ongevaccineerde burger krijg ik nu al de volledige verantwoordelijkheid voor het oplossen van het capaciteitsprobleem in de ziekenhuizen toebedeeld, door de voortdurende en eenzijdige focus op vaccinatie. Ook al ben ik minstens even immuun als iemand die gevaccineerd is, omdat ik corona heb gehad.

Deze verantwoordelijkheid voelt voor mij misplaatst en te zwaar om te dragen. Het wordt tijd dat er een einde komt aan de demonisering van burgers die gebruikmaken van hun grondrecht, en aan het inperken van vrijheden op dubieuze gronden en het uitstellen van toekomstbestendige oplossingen voor de zorg.

Pauline Kemper, Edam

Demoniseren

In haar column concludeert Harriet Duurvoort dat bijna 65 hulpverleners niet hebben nagedacht over situaties waar ze mee te maken kregen rond uithuisplaatsingen. Ze concludeert ook dat gezinnen zo gauw mogelijk weer herenigd moeten worden. Knap zonder dossierkennis. Verder in de krant staat een droevig verhaal over de 44-jarige Wanda, wier vier kinderen uit huis werden geplaatst door de gevolgen van de toeslagenaffaire (Ten eerste, 21/10). Nergens lees ik iets over de rol van de vader. Als lezer kan ik er ook niks mee.

Het is goed dat zaken gedegen worden uitgezocht. Geldzorgen kunnen tot heel veel stress leiden en ook tot destructief gedrag. Hulpverleners die ik ken zijn vaak enorm betrokken en worstelen altijd tussen keuzes uit twee kwaden. Het lijkt me vreselijk voor alle betrokkenen als er onjuiste conclusies zijn getrokken waardoor kinderen onnodig uit huis zijn geplaatst.

Het is vakwerk dat door een Volkskrant-columnist de zaak aanhangig is gemaakt, maar voor mij hoeft de Volkskrant geen ongenuanceerde tranentrekker te worden en mensen op voorhand te beschuldigen en te demoniseren.

Laat dat aan Twitter over.

Margot Spelbrink, Rhoon

Ellendig

Hoe ‘toeslagenouder’ Wanda haar vier kinderen verloor, is een van de zeer zeldzame artikelen waar ik aan het eind onverwacht een begin van tranen in de ogen kreeg en even zo onverwachts iets erbij mompelde van ‘grof schandaal!’. Vervolgens herpakte ik me ook weer direct. Als ouder van volwassen kinderen kan ik me goed voorstellen hoe ellendig dit is. Maar ook zonder dat.

Rob Maris, Kreuzau (Duitsland)

Gezag

Ik hoor regelmatig oudere mensen opmerken dat het gezag helemaal weg is. Het gezonde respect voor de ouders, de meester, de lerares, de politieagent. Misschien was de pedagogische tik of de mattenklopper van vroeger toch zo slecht nog niet.

John den Besten, Zuid-Beyerland

Vakantie

Lijnie Lutgerink uit Meerssen is geschokt dat ouders geen vakantie opnemen tijdens de schoolvakanties van hun kinderen (Brievenpagina, 16/10). Mijn kinderen hebben twaalf weken vakantie per jaar, ik vijf.

Zullen we stoppen elkaar de maat te nemen zonder de situatie te kennen waarin de ander zich bevindt?

Wieger Eekma, Driebergen-­Rijsenburg

Retourvluchten

In Marokko heerst angst over een nieuwe variant van het coronavirus in Noord-Europa. Dat om die reden de vluchten vanuit Nederland naar Marokko worden verboden, daar kan ik mij iets bij voorstellen. Maar waarom ook de retourvluchten?

Kees de Jong, Utrecht

Elvis Presley

Had voor de brief van Wouter van Oorschot, waarin hij zijn privémening ventileert over de artistieke kwaliteit van Elvis Presley, en de opvatting daarover van John Schoorl niet kunnen worden volstaan met: ‘Return to Sender’?

Eric de Haas, Amsterdam