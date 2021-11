Niet iedereen onttrekt zich aan de Siciliaanse grijstinten

In de nacht van 8 op 9 mei 1978 werd in de buurt van Palermo de jonge journalist Peppino Impastato vermoord. Impastato was een lokale beroemdheid, dankzij zijn radiostation Radio Aut, waarop hij zich wekelijks uitsprak tegen de maffia. Enkele uren na die gebeurtenis, die de moordenaars op een zelfmoordaanslag hadden trachten te laten lijken, werd het lichaam van de ontvoerde premier Aldo Moro ontdekt, waardoor de aandacht voor Impastato’s dood beperkt bleef. Na verloop van jaren werd de stem van Radio Aut meer en meer een symbool voor onverschrokken antimaffiajournalistiek. Enkele jaren geleden viel de naam Impastato weer eens, dit keer in verband met een rechtszaak tegen de Siciliaanse houtje-touwtjezender Telejato van Pino Maniaci, hoofdrolspeler in de nieuwe documentaireserie Vendetta, die sinds een paar weken op Netflix staat.

Maniaci is het soort man dat je als kijker tegelijk aantrekt en afstoot. De droom van elke karikaturist, met zijn iele lijf, massieve snor en hangende ogen. Zijn stem kraakt van de sigaretten die vrijwel onophoudelijk in zijn mond hangen. Alles aan hem ademt ‘bijpersonage in een slordige Italiaanse komedie’. Vanuit een zooiige redactieruimte die wordt bevolkt door honden en familieleden neemt hij het op tegen Siciliaanse windmolens: de maffia en corrupte bestuurders. Maniaci is tv-verslaggever, maar hij is meer: hij is onderzoeker, aanklager en rechter tegelijk en richt zich regelmatig rechtstreeks tot zijn vijanden, op de toon van de man voor wie gerechtigheid een levensdoel is. O, denk je na een aflevering of anderhalf (van de zes), wat zou het mooi zijn als dit de onooglijke don quichot is die de Siciliaanse status quo doorbreekt van de verstrengeling van boven- en onderwereld, van maffia en antimaffia, een moderne Impastato.

Pino Maniaci in Vendetta. Beeld Netflix

Helaas. Maniaci mag zich dan voordoen als buitenstaander, als een horzel die om zijn onderwerpen heen zoemt, algauw rijst het beeld op van iemand die zelf onderdeel is van de cultuur die hij bestrijdt. Uiteindelijk belandt elke hoofdrolspeler in Vendetta in de beklaagdenbank: Maniaci zelf, zijn grote tegenstander, antimaffiarechter Silvana Saguto, en zelfs Maniaci’s advocaat. En allemaal beschuldigen ze de ander vol pathos van leugens en van corruptie en allemaal smijten ze modder richting de ander, en zo verzandt Vendetta in een onoverzichtelijke kluwen van halve waarheden en hele leugens. Op Sicilië, zo benadrukt Maniaci’s advocaat ten overvloede, is de waarheid een spectrum van talloze tinten grijs.

Vendetta sluit af met een citaat van onderzoeksrechter Giovanni Falcone, die in 1992 werd vermoord. Een foto van zijn opvolger, de eveneens vermoorde Paolo Borsellino, hangt in de redactieruimte van Telejato aan de muur. Falcone en Borsellino zijn Siciliaanse grootheden, hun bijdrage in de strijd tegen de maffia kan nauwelijks worden overschat. In een uithoek van hun schaduw maken Maniaci en Saguto elkaar in diverse grijsschakeringen vermoedelijk nog lang het leven zuur.