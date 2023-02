Niet iedereen kan een slechte kritiek negeren. Maar met hondenpoep gooien is wel het andere uiterste

Van oudsher is de relatie tussen kunstenaar en criticus een getroebleerde geweest. De kunstenaar werkt lang, soms jaren, aan een kunstwerk. En dan komt de criticus, doorgaans zonder veel voorkennis, ineens met een oordeel. Dit is mooi, dit is lelijk en dat is helemaal niks. Vooral als het oordeel negatief uitvalt, voelt het voor de kunstenaar alsof je even een pit van het gasfornuis onder zijn bestaan aanzet.

Een negatief oordeel zou nog te dragen zijn als de criticus dat voor zich houdt, maar dat is juist niet de bedoeling. Via de media bereikt een recensent een groot publiek, met voor de kunstenaar onaangename gevolgen. Boeken worden niet meer verkocht, theaterzalen blijven leeg en schilderijen blijven aan de muur hangen. Dat kan voor de kunstenaar een helse ervaring zijn, die hij niet onmiddellijk zichzelf maar de criticus zal aanrekenen.

Dikwijls wordt de criticus door de kunstenaar omschreven als ‘little vermin’ – klein ongedierte. Als een (kunst)luis, een parasiet, die leeft bij de gratie van talent dat hijzelf niet bezit. Flaubert zei het zo: ‘Men wordt criticus wanneer men geen kunstenaar kan worden, zoals men spion wordt wanneer men geen soldaat kan zijn.’ Willem Frederik Hermans, die een half leven besteedde aan het vervolgen van zijn literaire vijanden, had evenmin een goed woord over voor literaire recensenten. Hij beschreef de kunstkritiek als sneeuw, die je wel kunt opruimen, maar die – als je even wacht – op den duur ook vanzelf verdwijnt.

De koninklijke houding is een slechte kritiek helemaal te negeren, maar dat is niet iedereen gegeven. Gerrit Komrij vond dat je ook weer niet al te chic moest zijn en diende bij verschillende gelegenheden zijn critici van repliek. Vooral Tom van Deel moest het destijds ontgelden. Gerard Reve gaf bij zijn laatste boeken zijn uitgever de opdracht geen recensie-exemplaren rond te sturen.

Maar met hondenpoep gooien, zoals de Duitse choreograaf Marco Goecke heeft gedaan, is natuurlijk wel het andere uiterste. Goecke werd razend toen hij in de opera van Hannover recensente Wiebke Hüster tegenkwam, die voor de Frankfürter Allgemeine zijn laatste voorstelling in de grond had geboord. Goecke had juist een zakje stront bij zich, afkomstig van zijn teckel Gustav, die hij als een ware neuroot altijd en overal bij zich draagt. Hij gooide de inhoud in Wiebkes gezicht en zei later dat ‘dit het enige antwoord was dat hij nog had’. Ook verklaarde hij er vrede mee te hebben als deze daad het einde van zijn carrière betekent. Overigens hoeft Annette Embrechts niet te vrezen voor de uitwerpselen van Gustav. Zij gaf in de Volkskrant die laatste voorstelling van Goecke, In the Dutch Mountains, vier sterren.

Agressie van de kunstenaar jegens de criticus komt vaker voor. Bekend is het geval van acteur Carol van Herwijnen, die woedend op zijn fiets sprong en naar de studio reed waar Hanneke Groenteman onder meer Hein Janssen, de theaterrecensent van de Volkskrant, interviewde. ‘Hij sloeg Janssen direct na de uitzending tegen de vloer’, aldus het verslag. Zelf kende ik Van Herwijnen (1941-2008) als een gedreven en aardige acteur, maar critici kon hij wel wurgen. Ik herinner mij dat hij een idee had voor een komedie over een kunstcommissie, die moest oordelen over stukken van Shakespeare, Molière, Pinter, Jan Puffelen, Karel Bontebal en Wim van Druten, of soortgelijke namen. De eerste drie schrijvers werden afgewezen, de laatste drie kregen subsidie.

Ook een andere Volkskrant-criticus heeft het niet gemakkelijk gehad. Aan het eind van de jaren tachtig woonde Michaël Zeeman nog in Leeuwarden, toen hij voor de Leeuwarder Courant de dichtersgroep Maximalen, waartoe onder meer Joost Zwagerman behoorde, beschreef als ‘de jongste jongetjes-beweging in de vaderlandse dichtkunst’, of ook wel als ‘rotte vis uit stilstaand water’. Toen Zeeman op een avond zelf voorlas uit eigen werk, werd hij vanuit de zaal met vis bekogeld. Tussen hem en Zwagerman kwam het nooit meer goed, maar dat is gedeeltelijk een ander verhaal.

Voor zover ik weet zijn onder critici nog geen doden gevallen, althans niet in het echt. Op het doek is dat wel geschied door de schilder R.B. Kitaj (1932-2007), vertegenwoordiger van de Londense School. In 1994 wekte een retrospectieve tentoonstelling in de Tate Gallery veel negatieve reacties op. Kitay was daar erg down van. Hij beschuldigde zijn critici van antisemitisme en verweet hen dat zij hadden bijgedragen aan de ziekte die had geleid tot de dood van zijn vrouw. Als wraak schilderde hij een doek met een Marcel Duchamp-achtige titel: The Killer-Critic Assassinated by his Widower, Even. Op het schilderij is te zien hoe twee mannen hun mitrailleurs leegpompen op een zeer onguur personage. Bovendien pissen lullen uit broeken boven op diens hoofd.

Persoonlijk vind ik het niet Kitaj’s beste werk.