Niet iedereen heeft een bohoboerderij vol fitnessapparatuur plus ijsbad à la Arie Boomsma

Voor de verandering had ik eens een hele dag niet op Instagram gekeken en tijdens het avondeten bleek ik meteen cruciale informatie te zijn misgelopen: de slaaproutine van Arie Boomsma. Mijn eetgezelschap draaide met een vork in de spaghetti, prikte in een garnaal en citeerde ondertussen opgetogen uit het lijstje dat Boomsma had gedeeld. Bij een foto van zijn terracottakleurige slaapkamer had de sportschoolhouder in negentien punten opgesomd wat hij allemaal doet om zijn nachtrust te optimaliseren. Ik heb het niet precies onthouden, maar het was iets met 12 duizend keer opdrukken bij het schijnsel van je e-reader, drie kwartier in een ijsbad met tractorbanden jongleren en in een donkere kamer afwisselend je teen stoten en opnoemen waar je dankbaar voor bent. Het klonk in ieder geval als veel werk.

Met zo’n waterdichte slaaproutine zal Boomsma niet wakker hebben gelegen van alle honende reacties die er op sociale media op verschenen, variërend van ‘doe even chill, joh, slaap is geen olympische sport’ tot ‘sommige mensen willen gewoon niet gelukkig zijn’. Voor de mindere goden is af en toe de sportschool binnenstappen al een hele prestatie. Zij hebben geen bohoboerderij vol fitnessapparatuur, geen ijsbad op hun landgoed en anders had het ze wel aan wilskracht ontbroken.

Ook lastig trouwens om zo’n programma te combineren met een schermtijd van dertien uur per dag. Hoewel je scrollen door sociale media met een beetje goede wil ook ‘onafgebroken intensief bewegen’ kunt noemen, lijkt punt 8 van Boomsma’s lijstje voor de digitaal actieven misschien nog het makkelijkst: ‘Geen laptop of telefoon in het laatste uur van de dag.’ Kwestie van stoppen waar je mee bezig bent, toch? Gewoon dat ding wegleggen en iets anders gaan doen.

Maar dat de drukte op sociale media de rug toekeren moeilijker is dan het klinkt, blijkt wel uit alle trucjes die worden verzonnen om dan maar online tot rust te komen. Na trends als cottage core en silent vlogs, die er beide op neerkomen dat je op YouTube, TikTok of Instagram kunt wegdromen bij mensen die doen alsof ze zonder technologie leven, kwam onder andere de digital rest stop, een rustpunt om even bij te komen van alle prikkels. Het fenomeen werd deze week geduid in The Washington Post en misschien ben je er tijdens het scrollen weleens op gestuit: serene beelden van een kabbelend beekje, een opgeruimd huis waar de zon gezellig naar binnen schijnt of een schildpad die lekker zijn gangetje gaat. Daarbij dan de aanmoediging om even pauze te nemen door naar die serene beelden te blijven kijken, zo lang als je wilt. Alles om afwezig te kunnen zijn zonder te hoeven uitloggen.

Het is de vraag of het net zo ontspannend werkt als echt naar een kabbelend beekje kijken, maar zo ja, dan is dat misschien ook goed nieuws voor iedereen die naar een nachtrust à la Arie Boomsma verlangt maar de bijbehorende inspanning niet kan opbrengen. Op sociale media ontkom je haast niet aan beelden van mensen die zich fanatiek in het zweet werken, zich monter in ijswater onderdompelen en die vers en gevarieerd eten zo ernstig nemen dat er uitgeperste bleekselderij bij komt kijken.

De inspanningen van Boomsma lijken in elk geval ook effect te hebben op zijn volgers, getuige de reactie van Elly onder een filmpje waarin hij aan een rek slingert: ‘Ben al moe als ik naar je kijk.’