Niet gemakkelijk te beantwoorden vragen werden in Fatale liefde goed uitgediept

Terwijl de jonge, bont en blauw geslagen vrouw onder de douche staat, de laatste plek waar ze denkt nog veilig te zijn, ziet ze hoe het draaislot van de badkamerdeur tergend langzaam van buitenaf wordt opengedraaid. De deur gaat open en dan wordt op de douchewand het silhouet zichtbaar van een man met een mes in de hand.

Dat is een van de Hitchcock-achtige scènes uit Fatale liefde, een nieuwe reeks van KRONCRV in een bijzondere vorm, waarin presentator Olcay Gulsen vrouwen interviewt die slachtoffer zijn geworden van partnergeweld – een lot dat maar liefst een op vijf Nederlanders treft. De spannende Psycho-scène typeert het programma, waarvan de vorm zich het best laat omschrijven als een gedramatiseerd interview.

In een verlaten landhuis (de parallel met Hitchcock gaat nog even verder) interviewde Gulsen – ervaringsdeskundig op het gebied van huiselijk geweld – dinsdag Tessel (23), die als 19-jarige student op een reisje naar Londen verliefd werd op een volwassen Engelsman. Kort na hun affaire meldde die zich bij Tessel thuis. Eerst kwam hij voor een gezellig weekendje. Vervolgens kondigde hij aan dat hij een baan had gevonden in Amsterdam. Of hij een weekje bij Tessel kon logeren, terwijl hij een eigen plek zocht. Dat weekje liep uit op een horrorperiode die vijf maanden duurde.

Tessel in ‘Fatale liefde’. Beeld KRONCRV

Het begon met zijn commentaar op de vele make-up die Tessel op haar nachtkastje had staan. ‘Smeer je dat allemaal op je gezicht?’ Hij stoorde zich aan het rommeltje dat Tessel van haar studio had gemaakt. Wat later pakte hij haar in een ruzie vast bij haar polsen, kneep haar hard en liet, toen ze ‘au’ riep, niet los. En zo ontpopte de Engelse minnaar zich als een heerszuchtige, alcoholistische en steeds gewelddadiger partner.

Hij isoleerde Tessel van haar vrienden, putte haar uit door haar uit haar slaap te houden, chanteerde en bedreigde haar met de dood. Pas toen ze murw was – en het haar niet meer uitmaakte of hij haar zou vermoorden – wist Tessel haar stomdronken belager definitief de deur uit te werken. Beschaamd bleef ze achter, want hoe kon uitgerekend een vrijgevochten, activistische en feministische student als zij nou zoiets overkomen?

Zulke niet gemakkelijk te beantwoorden vragen werden in Fatale liefde goed uitgediept. Door het slachtoffer zelf, door haar beste vriendin Isabel, die helder analyseerde hoe het kwam dat ze, ondanks de zichtbare kwetsuren, niets had gemerkt van Tessels stelselmatige mishandeling. Door een psycholoog die de soms fatale machtsongelijkheid in relaties vanuit haar deskundigheid kort en to the point duidde.

Een spannende vertelvorm, suspense die goed maar zonder veel sensatie wordt opgebouwd, een enscenering die het drama illustreert zonder het ‘vet’ te maken: Fatale liefde heeft alles om een groot publiek te bereiken. En dat verdient het gezien het deprimerende onderwerp ook volledig.