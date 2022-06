Niet elke foto van een piemel is een dickpic

Er is blijkbaar sprake van een dicksplosion in de populaire cultuur. Ik las het woord (vrij vertaald: piksplosie) in een artikel over de opkomst van piemels in films en series. Functioneel naakt betekende voorheen vooral vrouwelijk naakt, zeker buiten de Nederlandse cinema, maar nu is ook het mannelijk geslachtsdeel steeds vaker te zien. Die van Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog en die van Bradley Cooper in Nightmare Alley. Kijkers van Succession zullen niet snel de scène vergeten waarin rijkeluiszoontje Roman Roy per ongeluk een dickpic naar zijn vader stuurt, de grote baas met wie hij op dat moment aan de vergadertafel zit. In Euphoria, de best bekeken HBO-serie sinds Game of Thrones en een cultureel fenomeen onder jongeren, vliegen de piemels — sorry, ik kan het niet anders zeggen — je zelfs om de oren.

Op sociale media kan er van een dicksplosion natuurlijk geen sprake zijn. De naaktreglementen van Zuckerberg en co hebben van elke piemel een verdacht pakketje gemaakt. Toch kwam er deze week veelvuldig een foto van een penis voorbij — op Twitter, een van de weinige platforms waar naakt wel is toegestaan. Of eigenlijk was het een foto van een foto van een penis. Het beeld is onderdeel van de tentoonstelling Pride Photo, die momenteel op billboards in het centrum van Almere is te zien. Er staat een naakte transgender man op, met een goudkleurig lendendoekje om zijn middel geknoopt. Eronder vandaan bungelt een piemel.

Schande, brulde de fatsoenspolitie op Twitter, nadat een boze voorbijgangster een kiekje van het billboard had gedeeld. In het begeleidende tekstje onder de foto is te lezen dat de man in kwestie, Levi genaamd, zeven jaar lang werd vastgelegd door fotograaf Prins de Vos tijdens belangrijke momenten in zijn leven, zoals een paar dagen na zijn geslachtsveranderende operatie. Maar daar hadden de boze voorbijgangster en haar volgers geen boodschap aan, en al snel was zelfs de link met ongewenste dickpics gelegd.

Het billboard op Pride Photo in Almere waaraan een voorbijgangster aanstoot nam. Beeld 1Almere

De uit Silicon Valley geïmporteerde preutsheid reikt tot ver buiten de platformen waar een naaktverbod geldt, kunnen we wel concluderen nu er ook in Nederland massaal om een piemel wordt gegriezeld. Maar vlak ook de invloed van de recente mediastorm rond ongewenste dickpics niet uit. Als bandleiders/technisch directeurs geen zangtalenten/ondergeschikten meer mogen lastigvallen met foto’s van hun vlees/bloed, dan hoeven we niemands penisbeelden meer ongestraft op ons netvlies te dulden, behalve die van Michelangelo misschien.

In een tweet met bijna 4.000 likes werd de penisnijd 2.0 samengebald tot een compact maar onnavolgbaar geheel: ‘Het ongevraagd sturen van dickpics vinden we niet normaal, maar dat vrouwen en kinderen ongevraagd geconfronteerd worden met de penis van een lhbt’er moet kunnen? Raar.’ Het betoog van de man werd nog iets verwarrender doordat de betreffende foto eraan was toegevoegd, waardoor weerloze vrouwen en kinderen tot ver buiten de Flevopolder met de penis werden geconfronteerd.

Terwijl het eigenlijk zo simpel is. Niet elke foto van een piemel is een dickpic en niet elke dickpic is ongewenst. Het nare van een ongewenste dickpic ontvangen is ook niet dat je het bewuste lichaamsdeel te zien krijgt, maar het idee dat iemand jou specifiek ermee probeert te overrompelen, intimideren of de mond probeert te snoeren.

Hopelijk kan de dicksplosion op het televisiescherm wat tegenwicht bieden aan al die angst voor naakt erbuiten. Wie ook nog in paniek raakt van een genderidentiteit die van de norm afwijkt, raad ik aan met Euphoria te beginnen. Twee vliegen in één klap.