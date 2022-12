Niet de wolf is beangstigend, maar het feit dat weldenkende mensen nog steeds zó te manipuleren zijn

Een wolf op de Veluwe. Beeld ANP

De laatste tijd verbaasde ik mij erover dat het zo heerlijk rustig was als ik mijn hondje in het bos uitliet. In de regel houd ik de vele loslopende honden van de medewandelaars angstvallig in de gaten. Al vijf keer in het verleden was een van mijn (aangelijnde) hondjes toegetakeld door een agressieve soortgenoot.

Over de auteur Maria Quist woont in Dwingeloo.

De wandelingen van de afgelopen weken waren een ongekende verademing, wát een heerlijkheid om niet voortdurend op je hoede te hoeven zijn. Het duurde vrij lang voor ik mij realiseerde dat de afwezigheid van hondenuitlaters te maken heeft met de grote boze WOLF. Dat mensen bang zijn en het bos niet meer in durven… Niet te geloven, maar wat een zegen, eindelijk rust waar het rustig hoort te zijn, leve de wolf!

Het lachen verging mij door de toonzetting van een ingezonden brief van 9 december in de Volkskrant: ‘Ik wil geen hekken, ik wil geen wolf.’ In haar brief stelt mevrouw Anneke Veltman (afkomstig uit mijn leefgebied), dat alle gesprekken om haar heen over ‘de wolf’ gaan, dat er talloze waarnemingen zijn, zowel van wolven als van doodgebeten en verwonde schapen, dat haar leven door de wolf is ontwricht.

Ongefundeerde beschuldigingen

Het deed mij denken aan de toenemende haat tegen roofvogels, toen de stand zich eind vorige eeuw langzaam weer herstelde, doordat wettelijke bescherming een einde maakte aan verdere uitroeiing. Ze werden weer zichtbaar met als gevolg verontrusting en ongefundeerde beschuldigingen.

Daarna waren de vossen aan de beurt, die zich verder uitbreidden na verlaging van de grondwaterstand ten faveure van de landbouw. Voorheen onbegaanbare gebieden werden voor hen toegankelijk. Alles wat mis ging op het platteland werd op conto van de vos geschreven.

Vervolgens hadden de ooievaars het gedaan. Wat waren we blij dat ze langzaam maar zeker terug begonnen te komen, met hulp en op eigen kracht. Totdat ze, tot verrukking van ondergetekende, middenin het dorp een nest bouwden en het gemor begon: er kwamen er veel te veel, ze poepten en werden, evenals vossen en roofvogels, valselijk beschuldigd als zijnde de hoofdoorzaak van de achteruitgang van weidevogels.

Makkelijke prooi

Nu ligt de wolf onder vuur, letterlijk soms, en is tot vijand gebombardeerd. Schapen zijn inderdaad een makkelijke prooi, maar het aantal schapen dat door hongerige wolven wordt verwond of doodgebeten bedraagt jaarlijks een fractie van de vele duizenden slachtoffers door toedoen van weldoorvoede honden (gedomesticeerde wolven). En daar kraait geen haan naar.

Het aantal menselijke slachtoffers van wolven is verwaarloosbaar klein. Bovendien zal het drukke verkeer in Nederland een substantiële uitbreiding van de wolvenpopulatie verhinderen. Informatie en cijfers hierover in wetenschappelijke publicaties zijn vrijelijk beschikbaar. Pas op voor de suggestieve verhalen en bloedige foto’s op internet, die een vals, eenzijdig beeld schetsen en angst en de daaruit voortvloeiende agressie voeden.

Meehuilen

Vijanddenken ligt diep in de menselijke natuur verankerd als een noodzakelijke voorwaarde om te overleven. Het gevoel van gevaar geeft sterke prikkels af. Het leidt tot reuring en woede, soms terecht, soms onterecht, maar te allen tijde dient eveneens het gezonde verstand gebruikt te worden.

Niet de wolf is beangstigend, maar het feit dat zelfs weldenkende mensen nog steeds zó te manipuleren zijn dat ze bij het minste of geringste meehuilen met de wolven in het bos. Eerst maar eens de eigen thuiswolf onder controle zien te houden.

Met een beetje goede wil kunnen mensen en het handjevol wolven waar we in de toekomst mee te maken krijgen, prima samengaan. Met hysterie, haat en uitroeien kom je er niet. Het leven is waardevol, niet alleen het menselijke, maar álle leven.