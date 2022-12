Niet de rechter, maar de Tweede Kamer moet zich eens gaan uitspreken over het vrijwillige levenseinde

Leden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) eerder deze maand bij het Paleis van Justitie in Den Haag, waar het proces tegen de Nederlandse Staat werd behandeld. Beeld Arie Kievit

Hulp bij zelfdoding blijft strafbaar. De poging van de Coöperatie Laatste Wil om het verbod van tafel te krijgen, liep deze week stuk bij de rechter. Wie hulp wil bij het bevorderen van het eigen levenseinde, blijft aangewezen op een arts die daarvoor eerst de hele wettelijke procedure van de Euthanasiewet moet doorlopen. De kern daarvan, sinds 2002: niet alleen moet sprake zijn van ondraaglijk lijden, het moet ook uitzichtloos zijn.

Daar gaat het mis voor een niet al te grote, maar wel wanhopige groep mensen. Want wat is ‘uitzichtloos’ als geen sprake is van een terminale lichamelijke ziekte? Het is binnen de Euthanasiewet niet onmogelijk mensen met ernstige en aanhoudende mentale kwellingen uit hun lijden te verlossen, maar de meeste artsen deinzen er begrijpelijkerwijs toch voor terug. Wie bepaalt immers of de tijd echt rijp is en of er echt geen andere oplossingen zijn? En hoe moet dat allemaal worden vastgelegd om te voorkomen dat de mensen die de hulp verlenen achteraf alsnog geconfronteerd kunnen worden met pijnlijke beschuldigingen of strafrechtelijke vervolging?

Geen wonder dat ook de rechter zich daar niet aan waagt. Weliswaar stelde die vast dat iedereen volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het recht heeft om te beslissen op welke wijze en op welk moment zijn leven wordt beëindigd, maar daartegenover staat de verplichting van de staat om het leven van burgers te beschermen. En dus ook om te voorkomen dat kwetsbare mensen in een opwelling hun leven (laten) beëindigen. Die plicht telt het zwaarst zolang de Tweede Kamer niet heeft besloten dat het anders moet. Al is het maar omdat er anders grote juridische onduidelijkheid ontstaat.

Daarmee legt de rechter de bal in feite terug bij de politiek. En dat is ook precies waar die hoort te liggen. Maar of dat snel tot besluiten leidt, is de vraag. Want de gerechtvaardigde behoefte van een groeiende groep mensen die meer regie wil over de laatste levensfase, krijgt in de Tweede Kamer weliswaar al jaren een welwillende ontvangst, maar in concrete daden resulteert het niet.

Het veelbesproken D66-voorstel voor een Voltooid Leven-wet regelt dat ouderen met ‘een persistente doodswens’ op een vredige manier uit het leven kunnen stappen, en zou dus voor een deel van de doelgroep een uitkomst kunnen zijn. Maar ook dat voorstel gaat vooralsnog gebukt onder de kritiek dat er onvoldoende zorgvuldigheidseisen zijn ingebouwd om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

D66 hoopt binnen afzienbare termijn met een versie te komen die een meerderheid van de volksvertegenwoordiging wél geruststelt, opdat dit debat eindelijk eens kan worden gevoerd op de plek waar het thuishoort: in de Tweede Kamer.