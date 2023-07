Een jaar of tien geleden gaf ik schrijfles aan enkele gevangenen in Arnhem. Kort daarop kreeg ik bericht van een ex-gedetineerde die in de jaren tachtig zes jaar lang had gezeten voor ‘een bankoverval en verboden vuurwapenbezit’. Hij had over mijn schrijflessen gehoord en wilde mij informeren.

We correspondeerden, maar tot een ontmoeting kwam het niet, hoewel ik altijd geïnformeerd wil worden.

Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover. We lunchten in het restaurant van een Amsterdams hotel. De ex-gedetineerde bestelde, net als ik, broccolisoep. Na de gevangenis had hij filosofie en natuurkunde gestudeerd, het geweld lag achter hem. Toen ik hem vroeg waar de krassen op zijn arm vandaan kwamen zei hij: ‘Mijn kat.’

Volgens hem hadden ‘de Joegoslaven’ andere opvattingen over pijn dan ‘de Chinezen’, die voor ‘de Joegoslaven’ de onderwereld zouden hebben bestierd. De man die hem had verraden, was inmiddels geliquideerd, de moordenaar had levenslang gekregen.

‘Zinloos’, merkte ik op. Soms moet je geweld afkeuren.

‘Niet vanuit hun perspectief’, zei mijn nieuwe vriend, ‘als je een verrader niet liquideert ben je zwak, als je zwak bent ga je eraan.’

In de keuken van het restaurant stond mijn oudste zoon, hij bracht ons een zelfbereid gerecht met ganzenlever. Het stond lang onaangeroerd voor de ex-gedetineerde, even vreesde ik dat hij geen ganzenlever at. Niet alleen tegen bankovervallen, maar ook tegen ganzenlever is veel in te brengen.

Bij het weggaan gaf hij mij een boek getiteld Vrolijke bekentenis – Heerlijke satire over de daden van de onderwereld en de misdaden van de overheid, dat hij onder pseudoniem had geschreven. En hij beloofde mij de volgende keer uit te leggen waarom het recidivecijfer in Noorwegen zoveel lager is dan in Nederland.

De maatschappij produceert gedetineerden, geprivilegieerden en iets ertussenin. Het is zaak overproductie van beide groepen te voorkomen, zoveel was zeker.