Niet alle lezers zien het nut in van een rechtbanktekening

Media maken opnames voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Moreno B. en Giermo B., die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

De krant besteedde deze week uitgebreid aandacht aan de inhoudelijke behandeling in het proces over de moord op advocaat Derk Wiersum. Bij enkele artikelen werd een rechtbankillustratie geplaatst waarop verdachten Giërmo B. en Moreno B. stonden afgebeeld. Niet alle lezers waren over deze tekening te spreken.

Zo schreef lezer Pim Ligtvoet uit Amsterdam: ‘Zoals eerder bij zijn tekeningen van Ridouan T. op 23 maart en 8 april combineert Adrien Stanziani ook nu groot vakmanschap met het vermogen verdachten, hier Giërmo B. en Moreno B., een angstaanjagend voorkomen te geven. Je zou hen niet op straat tegen willen komen. Toch staat zo’n weergave op gespannen voet met een grondbeginsel van de rechtsstaat: dat niemand schuldig is voor zijn of haar schuld wettelijk bewezen is. Dat geldt temeer omdat etnisch profileren van minderheden voorkomen moet worden.’

Ludo Grégoire uit Leiden liet weten: ‘Sommige ‘krantendingen’ begrijp ik niet, al heel lang niet. Zo denk ik steeds dat de privacy van verdachten beter gewaarborgd is wanneer in de rechtbank een foto van ze wordt gemaakt, dan wanneer het resultaat van het werk van zo’n fantastische rechtbankillustrator wordt gebruikt. Niet dat ik zou willen dat we dergelijke kunstwerkjes niet meer te zien zouden krijgen, integendeel. Maar zeg nou zelf, privacy? Het zou mij niks verbazen als blijkt dat de gedetineerde de rechtbanktekening trots boven zijn bed hangt.’

Veronique Smedts, chef van de fotoredactie, reageert: ‘Sinds jaar en dag hanteren we het beleid dat we geen foto’s afdrukken van verdachten. Wel zijn we vaker rechtbankillustraties gaan gebruiken. Daarin zijn we ook opgeschoven. Waar we vroeger keken naar het aanbod van persbureau ANP, hebben we sinds het Marengo-proces ook een eigen tekenaar.’

Maar is een tekening niet hetzelfde als een foto? ‘Bij een tekening abstraheer je meer. Dan denk je niet gelijk aan de persoon zelf. Hoe gelijkend de illustratie misschien ook is. Een foto is een letterlijke afbeelding. Bij een illustratie heb ik toch het idee te kijken naar een interpretatie van de tekenaar.’

Wel valt Smedts op dat rechtbankillustratoren ‘vooral focussen op de verdachte’, terwijl zolang iemand verdacht is, ‘we de verdachte fotografisch niet afbeelden’. ‘Als fotoredactie hebben we het daar een tijdje geleden over gehad. Misschien is dit wel aanleiding om het opnieuw te bespreken.’