Niemand zal zeggen dat ze met velen waren, of dat hun motieven per se onberispelijk waren – maar helden waren ze wél

Je knippert even met je ogen en de almaar wassende lijst met hedendaagse taboewoorden is alwéér uitgebreid. Het Amsterdamse Verzetsmuseum – dat vandaag heropent voor het publiek met een nieuwe vaste opstelling – heeft verklaard het begrip ‘verzetsheld’ niet langer te zullen gebruiken. Opmerkelijk: in een lang verhaal over het vernieuwde museum in het oktobernummer van Historisch Nieuwsblad speelde de kwestie nog geen rol. Maar deze week liet directeur Liesbeth van der Horst in dagblad Trouw weten dat het woord ‘held’ haar tegen de borst stuit en dat ze het derhalve ‘amper’ over de lippen krijgt. ‘Mensen kunnen heldhaftig zijn, maar zijn nooit 100 procent een held.’

Over de auteur Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.

Geheel naar verwachting blijken woorden als goed en fout bij het museum al even gevoelig te liggen. De scheidslijn ertussen, zei de directeur tegen Het Parool, is per slot niet zwart-wit. ‘Dan ga je eraan voorbij hoe moeilijk het leven onder een dictatuur was. Of je verzet pleegde, hing ook van je karakter af.’ Verder wil het museum volgens het Friesch Dagblad voortaan benadrukken dat ‘daders ook mensen zijn en mensen dus daders kunnen worden. Ook deze verhalen maken deel uit van de geschiedenis. Ze zijn te lang verzwegen.’

Ze zijn te lang verzwegen? Misschien, ik sluit het niet uit, woon ik in een ander land dan deze mevrouw. In het land waarin ik woon woedt namelijk al sinds 1983 (toen historicus Hans Blom een spraakmakende oratie hield) een debat over goed en fout tijdens de Tweede Wereldoorlog. Juist de opvattingen die de directeur van het Verzetsmuseum nu ventileert, behoren er al heel lang tot de opinions chics.

Al jaren immers hoor je met droge ogen te beweren dat het onderscheid tussen helden en schurken, tussen daders en slachtoffers hopeloos achterhaald is. Hoor je lispelen dat iedereen maar wat aanmodderde onder de Duitse bezetting. Hoor je dat het louter toeval was of je aan de goede of de foute kant van de streep belandde. Hoor je dat onze empathie evenzeer moet uitgaan naar de daders aangezien ook zij slachtoffer van de omstandigheden waren. Hoor je dat heldendom welbeschouwd niks voorstelde.

Zeker, soms klinken er tegengeluiden. Historica Evelien Gans bijvoorbeeld streed tot haar voortijdige dood in 2018 onvermoeibaar tegen wat zij als een ‘nivellering’ van de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog beschouwde. Historica Marjan Schwegman, destijds directeur van wat toen het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie heette, pleitte in 2008 voor herwaardering van de held. Volgens haar was er ‘een nieuwe eenzijdigheid’ gekweekt waardoor de werkelijk dapperen uit zicht raakten.

Ook sociologe Jolande Withuis, die talloze boeken schreef over de bezetting, de kampen en de nasleep ervan, sprak onomwonden van helden. ‘Als ooit ergens goed en fout bestonden, dan was het natuurlijk in de oorlog’, schreef ze in Historisch Nieuwsblad. Zelf noemde ze Pim Boellaard, de man aan wie ze in 2008 een (bekroonde) biografie wijdde, in de ondertitel gewoon ‘verzetsheld’.

Helaas, het mocht niet baten. Vermoedelijk omdat het zo naadloos aansluit bij de postmoderne tijdgeest weet dat andere gedachtegoed tot op de dag van vandaag te domineren.

Toch vind ik het meer dan pijnlijk dat uitgerekend het Verzetsmuseum de modieuze mythe uitdraagt dat heldendom niet bestaat. Want het klopt zonder meer dat heiligen niet bestaan – althans, niet in dit ondermaanse. Wie zonder zonde is, nietwaar. Maar helden bestaan natuurlijk wel degelijk. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er mensen – jong en oud, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, gelovig en ongelovig – die willens en wetens enorme risico’s namen omdat ze niet bereid waren te buigen voor barbarij. Sla er de uitgebreide literatuur maar op na. Niemand beweert dat ze met grote aantallen waren, dat hun motieven per definitie onberispelijk waren, dat ze geen vergissingen begingen of nimmer domme dingen deden. Maar ik zou niet weten waarom je hen geen held mag noemen.

Door ze zo’n eer te onthouden, bagatelliseer je alsnog hun morele moed. Terwijl juist die ons stil en beschaamd zou moeten maken.