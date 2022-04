Niemand dwingt KLM personeel te behandelen als inwisselbaar kanonnenvoer

Nu het post-covidium is aangebroken en de bestorming van Europese binnensteden met rolkoffertjes en selfiesticks weer is begonnen, heeft de onderbetaalde koffergooier op Schiphol zijn macht ontdekt.

Jarenlang moest hij slikken dat de arbeidsmarkt nu eenmaal zo werkt. Dat contracten nu eenmaal allerlei verschijningsvormen hebben, van vast tot oproep, uitzend en nuluren. Dat 10 of 11 euro per uur nu eenmaal het gangbare tarief is voor in het ruim van een vliegtuig kruipen en sjouwen met andermans bagage, vlugvlugvlug, want er staan alweer passagiers te wachten op de volgende vlucht. Dat concurrentie tussen bagage-afhandelaren juíst goed is, dat Schiphol zo de grootste en de goedkoopste kon worden, trotse hub van Nederland, dat iedereen hier juíst beter van wordt. Behalve de koffersjouwer zelf dan, maar die krijgt er werk voor terug, ook dat is een vorm van win-win, zo werkt het nu eenmaal. Allemaal natuurkrachten waar je nu eenmaal niks tegen doet.

Nu heeft hij gemerkt dat niks ‘nu eenmaal’ zo is. Eén dag ‘leg die koffer zelf maar in het ruim’ zeggen, en het is chaos. Ontsporing. Afgelaste vluchten. Gezinsvakanties in het ongerede. Een voortdurende puinzooi, lang nadat het werk is hervat. Ook voor dit weekend heeft Schiphol de alarmtoestand afgekondigd. De bezorgdheid is immens; vakantiereizen vallen hier onder de mensenrechten.

Het wonderlijke aan de situatie is dat nogal wat betrokkenen, van KLM tot Schiphol en kabinet, blijven doen alsof er onverwacht iets geks is gebeurd. Terwijl we hier de gevolgen zien van tientallen jaren aan ongelukkige keuzes.

Niemand heeft Schiphol gedwongen tot ongeremd groeien, tot alles volplempen met nog meer reizigers, nog meer overstappers, nog meer cargo. Waardoor het er nu zo druk is dat elke scheefliggende koffer tot een janboel kan leiden. Dat is het gevolg van politieke en bestuurlijke keuzes.

Niemand heeft politiek en vakbeweging gedwongen decennialang erbij te staan en ernaar te kijken terwijl de arbeidsmarkt ontspoorde. Lang bleef de politiek volhouden dat de arbeidsmarkt niet flexibel genoeg kon zijn en het minimumloon hoog genoeg was. Lang bleven vakbonden zich vastklampen aan goudgerande regelingen voor een krimpend aantal insiders, terwijl de outsiders in de flexibele schil zichzelf maar moesten zien te redden. Nu pas keert de wal het schip, en zet het kabinet in op bestaanszekerheid.

Niemand heeft KLM en andere werkgevers gedwongen hun grondpersoneel te behandelen als inwisselbaar kanonnenvoer, op te jagen tegen zo laag mogelijk loon, uit te spelen tegen concurrerende aanbieders van gronddiensten, of te dwingen salaris (of contracten) in te leveren bij het eerste zuchtje corona. Ondanks de miljarden coronasteun die KLM kreeg, omdat ‘KLM belangrijk is voor de Nederlandse economie’. Dit zijn managementkeuzes waarvoor het bedrijf midden in de meivakantie op de koffie komt.

Er wordt zorgelijk gesproken over ‘een tekort aan personeel’, zoals tuiniers zorgelijk kunnen praten over een tekort aan regen. Niet altijd wordt erbij gezegd dat regen zich niet laat afdwingen, maar personeelsaanbod tot aanzienlijke hoogte wel. Een werkgever komt een heel eind met genoeg betalen, fatsoenlijk behandelen, waardering schenken, zekerheid en comfort bieden, bonussen voor de top opknippen in iets extra’s voor iedereen. Niet alleen wanneer de markt krap is, maar gewoon altijd. (Zie ook: ‘krantenbezorgers’).

Want nergens is wettelijk vastgelegd dat vliegtickets zo goedkoop moeten zijn.