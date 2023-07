Niemand bleek te weten waar het volkomen arbitraire 15-30-40, deuce en voordeel vandaan komt – ook Einstein niet

Geachte geïnteresseerden, tennis is raar. Het is de beste kijksport, punt, ga ik niet over in discussie, wat ermee te maken heeft dat tennis de elegantste sport is, punt en idem, maar ondertussen, als we er filosofischer naar kijken, ook een nogal onnatuurlijke, vergezochte sport is.

Miranda, mag ik de eerste dia?

Van de week was het Wimbledon, en tegelijkertijd nam ik zelf deel aan een ander toernooi (dia), een kleiner toernooi inderdaad, en vanzelfsprekend stond ik niet in de finale, want die werd tegelijk gespeeld met de Wimbledonfinale.

Dames en heren, daar worden de bokken (dia) van de schapen (dia) gescheiden. Wie liever zelf pisballetjes (dia) geeft in Landsmeer, in zijn eigen sneue finale (dia), terwijl Carlos Alcaraz urenlang met een raketwerper op het Centre Court van de All England Lawn Tennis and Croquet Club de grote Djokovic bestookt? – zo iemand valt als tennisliefhebber nauwelijks serieus te nemen. (Miranda? Dia.)

Waarom dan, vraagt u, is tennis de beste kijksport, beter nog dan voetbal, punt? (Dia.) Omdat tennis een kwestie is van krijgen, schitterende score na schitterende score (dia’s) en voetbal van niet-krijgen, edoch hopen en smeken, meestal zonder enig effect, het blijft geregeld 0-0. Of Messi benut een penalty die er geen was. En gaat Van Gaal met zijn handjes achter zijn oren belachelijk staan maken. (Dia.) Tja, olifantje Leo in z’n blauw-witte slobberpyjama, dat dicht geïnkte armpje, doen dan maar Federer.

En toch is tennis vergezocht. (Dia.) Zo hard mogelijk rennen, zwemmen, of autorijden, het is heel primair gedacht, net als schoppen tegen een bal, of ergens mee smijten. (Speer, kogel, kleiduiven.) Maar bij tennis zit er iets tussen, een racket. Waarom de bal niet overgooien en vangen? (Dia.) Gebrul uit de zaal: ‘En een hockeystick dan, een honkbalknuppel?’

Kalm. (Dia.) Laten we het tennisracket eens onder de loep nemen. Stel je alleen al eens voor, voetbalrackets, Johan Cruijff op deze bewerkte dia, met aan de punten van zijn Pumaatjes twee enorme tennisrackets. (Dia, Miranda. Snel.) Nee toch? Nee.

Ondertussen is een tennisracket helemaal geen neanderthalig slaghout, zoals gebrulde hockeyknuppel, maar een soort luit/gitaar (dia), een fijnbesnaard instrument dus, zonder twijfel afstammend van het schepnet, noteer maar (dia): een tennisracket is een doorontwikkeld schepnet, en vreemd genoeg bedoeld voor het zuiver tegenovergestelde! Vergelijk een vlindertje vangen maar met een lek in Djokovic serveren (230 km/u), en dat met ongeveer hetzelfde apparaat! Een rol plakband waaruit ze een schaar hebben ontwikkeld. (Dia).

Snel door naar de puntentelling. Kunnen we kort over zijn. Time Magazine had er laatst een lang stuk over. Niemand (dia) bleek te weten waar het volkomen arbitraire 15-30-40, deuce en voordeel vandaan komt – ook Einstein niet. (Geen wiskundige rij, punt.)

Ik bedoel, waarom gaat een set tot zes, Miranda, en een tiebreak tot zeven? Weet jij dat?

‘Geen idee, meneer Buwalda.’ (Dia.)

Dames en heren, ik rond af. En wel met het raarste aan tennis, namelijk de steeds weer wisselende ondergronden, gravel, hardcourt, gras, etc, de lijst is lang, (maar wel af).

Tennissers moeten voortdurend ‘wennen’ (dia), zeggen ze zelf. Gedoe. (Maar mooi gedoe. Heb je het weer.) Edoch, vertaal het eens naar de zwemwereld, je laat zo’n Van den Hoogenband toch niet eerst in water duiken, de maand erna in bier (dia), en ook nog in vanillevla?

‘Of in pies.’ (Miranda.)