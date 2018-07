Neymar is het monster dat we nodig hebben, een soort Cristiano Ronaldo XL

Hoezeer we ons ook storen aan de aanstellerij van de Braziliaanse ster Neymar, we vermaken ons ook met zijn duikelpartijen. Vallen als Neymar is al een hit op YouTube.

Neymar, of Neymar junior zoals hij zichzelf noemt om verwarring met zijn vader te voorkomen, is de meest besproken voetballer van het wereldkampioenschap in Rusland. Dat komt doordat hij zich ontzettend aanstelt. Er is veel boosheid. Dat hij een van de smaakmakers van het toernooi is, realiseren de meeste mensen zich niet.

Een van de specialiteiten van Neymar junior is het voorwenden van een zware blessure. Vaak probeert hij de indruk te wekken dat hij hevige pijn lijdt. Een lichte aanraking is voor hem voldoende om te suggereren dat zijn been op meerdere plaatsen is gebroken.

Na een tackle van een tegenstander kiest hij er vaak voor om door te rollen, om de ernst van het vergrijp te benadrukken. Het aantal malen dat hij over de kop gaat staat in geen verhouding tot de aard van de overtreding. Ook de dramatische manier waarop hij kermend zijn handen tegen zijn gezicht drukt, alsof zijn laatste uur heeft geslagen, spreekt internationaal tot de verbeelding.

Met behulp van de wedstrijdbeelden kwamen journalisten van Radio Télévision Suisse donderdag met nuttige details op de proppen over de omvang van het probleem. Ze zochten uit hoe lang Neymar in de eerste vier WK-wedstrijden van Brazilië op de grond had gelegen. Het resultaat was ronduit spectaculair: 13 minuten en 50 seconden.

Betere datajournalistiek had ik dit WK nog niet gezien. Het langst lag Neymar te kermen tegen Mexico (5.29). Ook tegen Servië (3.40) was hij lekker op dreef. Tegen Costa Rica (2.25) en Zwitserland (1.56) hield hij zich in. Oscar-waardig, worden zijn valpartijen vaak genoemd, maar daar klopt niks van, want als acteur is Neymar da Silva Santos junior uit Mogi das Cruzes totaal ongeloofwaardig.

Het heerlijkste stuk over Neymar stond deze week in Trouw. De Denker des Vaderlands was geïnterviewd, René ten Bos. Hij zei verrassende dingen.

Zo deed Neymar hem aan Gollum denken, die kale gladjanus met het akelige stemmetje uit In de ban van de ring. Over Neymar zei Ten Bos: ‘Glad, slijmerig, doortrapt, maar onmisbaar in het universum dat voetbal heet.’ Om dit te bedenken moet je wel de Denker des Vaderlands zijn.

Ten Bos legde Neymar op de snijtafel. Zo bijvoorbeeld:

‘Veel interessanter dan de aanstellerij van Neymar is onze ergernis aan dit theatrale. Ik denk dat het niet overdreven is Neymar een monster te noemen - zonder dit onmiddellijk te veroordelen. Lorraine Daston en Katherina Park, twee wetenschapshistorici die uitgebreid schreven over monsters en de wijze waarop wetenschappers zich ermee bezighouden, stellen dat het monsterlijke onze vaste ideeën over wat rationeel, fatsoenlijk of goede smaak is op de kop zetten. Juist hierdoor zijn ze nodig.’

Neymar is het monster dat we nodig hebben, een soort Cristiano Ronaldo XL. Hij zorgt voor veel vertier. Ik vermaak me kostelijk. Wie op sociale media zoekt op #neymarroll of #neymarrolling krijgt een indrukwekkende hoeveelheid filmpjes en foto’s te zien waarin Neymar wordt bespot.

Hij rolt de halve wereld over. In andere filmpjes stort een jeugdelftal op commando (‘Neymar’) ter aarde, vergelijkt Eric Cantona hem met een rolkoffer (gaat dat zien) en stuiten we op Neymar-imitators in voetbalshirt die in hoog tempo tegen de vlakte gaan, kermend van de pijn. Wereldwijd heeft hij een weergaloze golf creativiteit opgewekt.

Neymar is een fenomenale voetballer, een ranke dribbelaar zoals je ze bijna niet meer ziet. Niemand op het WK krijgt meer schoppen dan hij. Alleen tegen Zwitserland al moest de scheidsrechter tien keer in zijn voordeel fluiten. Hij schopt niet. Hij wordt geschopt. Pas nadat hij is geschopt, kan hij zich aanstellen – niet eerder.

Vrijdagavond speelt Neymar in de kwartfinale tegen de Belgen. Ik vermoed dat het onmisbare monster weer ouderwets garant zal staan voor topamusement, of we het nu leuk vinden of niet.