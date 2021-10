‘Neuken, promoveren, ontslaan’: Bild-hoofdredacteur ontslagen om wangedrag. Hoe gaan Duitse media hier mee om?

Julian Reichelt kort na zijn aantreden bij Bild in 2017. Maandag vloog hij de laan uit wegens seksueel machtsmisbruik. Beeld EPA

In Duitsland zijn de media de afgelopen dagen vooral bezig met zichzelf. Maandagavond ontsloeg de eigenaar van tabloid Bild, de grootste krant van Duitsland, hoofdredacteur Julian Reichelt (41) na beschuldigingen van machtsmisbruik tegenover vrouwelijke ondergeschikten. Sindsdien proberen Duitse media het schandaal te doorgronden.

Vloeit het schandaal voort uit de wij-tegen-de-restcultuur die typisch is voor het rechtse Bild, dat graag schopt tegen de woke-beweging? Kon het zolang voortduren omdat Bilds uitgever Axel Springer een ouderwets mannenbolwerk is? Is Duitsland zelf een ouderwets mannenbolwerk? Heeft #MeToo het land dan overgeslagen? En wat zegt het feit dat twee vooraanstaande Duitse publicaties eerder afzagen van artikelen over de beschuldigingen over de persvrijheid in het land?

Sensatie en speculatie

Boulevardkrant Bild, de Duitse kampioen in chocoladeletters en uitroeptekens, heeft geld en macht. Geen politicus kan om de krant heen: alleen al de afgelopen vijf jaar stonden onder anderen Merkel, Poetin en Trump Bild te woord. Tegelijk is het een krant die grossiert in sensatie, speculatie, en geruchten. Weekblad Der Spiegel, dat misschien links-sensationalistisch kan worden genoemd, verkneukelt zich zichtbaar over het feit dat de rechtse schandaalkrant Bild nu onder zijn eigen schandaal zucht. Terwijl keurige media zoals Die Zeit benadrukten dat Reichelt zelf nog niet heeft kunnen reageren op de beschuldigingen, gooide Der Spiegel alvast de remmen los.

‘Neuken, promoveren, ontslaan’, luidde de kop al boven een Spiegel-artikel uit maart, nadat het blad lucht had gekregen van een intern onderzoek bij Bild. Dit artikel wordt nu online opnieuw onder de aandacht gebracht.

Reichelt zou geregeld het bed hebben gedeeld met jonge medewerksters, die daarna soms werden bevorderd. Eén van hen vertelde dat hij haar regelmatig ontving in een hotel nabij de Bild-redactie in Berlijn en dat Reichelt haar een functie gaf waar ze niet klaar voor was. Na een klacht over onkosten zou ze van Reichelt 5.000 euro hebben gekregen met het verzoek dat geheim te houden. Volgens Der Spiegel werd Reichelt eerder tweemaal onderzocht wegens vermoedens van wangedrag, belangenverstrengeling en cocaïnegebruik.

Het interne onderzoek eerder dit jaar leidde tot niets. Uitgeverij Axel Springer zei geen bewijs te hebben gevonden van seksuele intimidatie of dwang en deed de beschuldigingen af als ‘geruchten’. Reichelt vocht terug en sleepte Der Spiegel voor de rechter. Die bepaalde dat het blad kenbaar moest maken dat haar verzoek tot wederhoor aan Reichelt niet bij hem was aangekomen.

Des duivels

Ook bleek dat de Duitse kwaliteitskrant Handelsblatt in 2018, na een telefoontje van Reichelt, afzag van een artikel. En Ippen Investigativ, een vooraanstaand journalistiek platform, had een exposé over de schandalen bij Bild in de pen, na maanden onderzoek, maar afgelopen zondag trok eigenaar Dirk Ippen vlak voor publicatie persoonlijk de stekker eruit. De redactie is des duivels en publiceerde een open brief.

Dat de misdragingen van Reichelt nu toch hebben geleid tot ontslag, lijkt een direct gevolg van een column in The New York Times over een cultuur van ‘seks, journalistiek en bedrijfsgeld’ bij Bild. Axel Springer, de grootste krantenuitgever in Europa, is op overnametocht in de VS: juist deze week kocht het Duitse bedrijf de Amerikaanse nieuwsorganisatie Politico. In de VS zou een fractie van wat Reichelt uitspookte al tot ontslag hebben geleid, zegt de schrijver van het NYT-stuk tegen Die Zeit.

Remco Andersen is correspondent in Berlijn.