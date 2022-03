Net als Oekraïne is Taiwan vastberaden zichzelf te verdedigen

Dit zijn de lezersbrieven van donderdag 10 maart.

Taiwanese soldaten salueren op 10 oktober in de hoofdstad Taipei. Beeld AP

Brief van de dag: Ook Taiwan steunt de Oekraïners

De Giro 555-actiedag voor Oekraïne was een daverend succes, tot nu toe is al ruim 106 miljoen euro opgehaald. Het is een reflectie van de solidariteit en vrijgevigheid van de Nederlanders. Ook in Taiwan wordt het leed gedeeld: een hulpfonds opgezet door het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft binnen een week ruim 10 miljoen dollar aan donaties ingezameld. Naast het hulpfonds is ook 27 ton aan Taiwanese medische goederen in ontvangst genomen door Polen, bestemd voor de opgevangen vluchtelingen.

Nu het Oekraïense volk met enorme moed strijdt om de democratie te verdedigen, is het van cruciaal belang dat de vrije wereld achter hen staat en hen steunt. In deze onzekere tijden worden in de media veel parallellen getrokken tussen de Oekraïense en Taiwanese ­situatie. Eén ding is zeker: Taiwan is vastberaden om zichzelf te verdedigen en zal niet buigen voor de druk vanuit Beijing.

Hsin Hsin Chen, vertegenwoordigster van Taipei in Nederland, Den Haag

Lelystad

Lelystad Airport draait 10 miljoen euro verlies. Wie wordt er wakker? Laat die prachtige gebouwen en parkeerterreinen gebruiken als opvangcentrum voor de vluchtelingen uit Oekraïne en stop met de onzin om een ‘dependance’ van Schiphol te willen worden. Met de huidige brandstofprijzen wordt het helemaal nooit meer haalbaar.

Hans van Dijk, IJsselham

Blond

Kunnen we ophouden met alles te stigmatiseren en moraliseren? Nu is het ineens fout als er drie blonde presentatrices op het podium staan voor Giro 555 (O&D, 9/3). Heel toevallig zijn dat ook de drie ‘groten’ momenteel, waarmee ik helemaal niet wil zeggen dat er geen goede niet-blonde presentatrices zouden zijn. Er moet al een keuze worden gemaakt welke omroep het mag presenteren. Het gaat ook het doel van de actie totaal voorbij om daar een discussie van te maken.

Nicole van der Schelde, Roosendaal

Blond (2)

In zijn terechte kritiek op het eenzijdig uiterlijk van de presentatoren van de Giro 555-actie maakt Niek Adamse een klassieke fout. Mensen van kleur tegenover mensen met blond haar en blauwe ogen. Maar ook de meerderheid van de ‘witte’ Nederlanders is niet blond en evenmin blauwogig. Nooit geweest. Wat natuurlijk de vraag uitlokt: waarom blonderen mensen eigenlijk hun haar?

August Hans den Boef, Vorden

Energiearmoede

Zou het geen leuk idee zijn om de thermostaat in overheidsgebouwen, Eerste en Tweede Kamer en ministeries voorop, terug te draaien naar 18 graden, de hoogte waarop mijn thermostaat nu al tweeënhalve maand staat, dan is er misschien een kansje dat er eindelijk eens wat haast gemaakt wordt met een oplossing voor de draconisch toegenomen energiearmoede onder grote bevolkingsgroepen.

Als de boven ons gestelden zelf aan den lijve ondervinden hoe dat voelt, kan er misschien iets veranderen. Ziet u het al voor u, onze volksvertegenwoordigers die in dikke winterkleren het nationaal belang dienen?

En, premier Rutte, zou negatieve inkomstenbelasting, waarover de laatste jaren weinig meer is over gehoord, misschien een begin van een oplossing kunnen zijn?

Arnold van der Pas, Uden

Masculien

Hoogleraar Conflictstudies Jolle Demmers weet waar de schoen wringt: de masculiene eerzucht van de Navo moet worden ingetoomd om Poetin en de oorlog in Oekraïne te stoppen (O&D, 9/3). Het lijkt me behoorlijk seksistisch om te beweren dat dit een kinderlijk naïef feminien idee is.

Gerard Mensink, Vleuten

Kernwapens

Tim Fransen stelt (volledig terecht) dat we af moeten van het valse geloof dat kernwapens de wereld veiliger maken (Opinie, 5/3). In zijn afsluiting pleit hij voor het wegnemen van dit geloof als obstakel om het anti-kernwapenverdrag te tekenen. PAX pleit er al jaren voor dat Nederland (net als inmiddels 86 andere landen) dit verdrag ondertekent. Het is daarom belangrijk even recht te zetten wat in het stuk fout gaat: Nederland was als enige Navo-lidstaat wél aanwezig bij de onderhandelingen. Een moedige stap, ingegeven door de wens van de Kamer.

Echter: als enige van de 122 aanwezige staten stemde Nederland tegen. De andere landen met kernwapens namen niet eens deel aan de onderhandelingen. Fransens punt blijft staan: dat kernwapens de wereld veiliger maken is een waanidee. En Nederland zou het anti-kernwapenverdrag van de VN (alsnog) moeten tekenen.

Cor Oudes, vredesorganisatie PAX

Autoloos

Zullen we nu al een voorschot nemen op het moment dat Poetin ophoudt met het leveren van olie en gas, en vast weer een autoloze zondag invoeren? Het is al eerder goed bevallen.

Peter Jamin, Utrecht